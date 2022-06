Football Talk. Oostende-doelman Scherpen vervoegt selectie Oranje - Sanusi tekent contractverlenging van drie jaar op het Kiel

Sanusi tekent bij

Nadat Beerschot eerder oudgedienden als Joren Dom, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat en Pierre Bourdin zag vertrekken, kon men nu toch een sterkhouder langer aan zich binden. Kapitein Ryan Sanusi tekende bij voor drie seizoenen. De 30-jarige middenvelder was einde contract en had een paar opties in 1A (onder meer Eupen trok aan zijn mouw), maar koos nu toch voor een verlengd verblijf op het Kiel. Beerschot als leverde een stevige financiële inspanning om Sanusi aan boord te kunnen houden. Sanusi begon destijds te voetballen bij Beerschot en landde in 2019 na omzwervingen in Nederland en Frankrijk opnieuw op het oude nest.

Bruno Alves (40) stopt met voetballen

De Portugees Bruno Alves heeft op 40-jarige leeftijd afscheid genomen als profvoetballer. De centrale verdediger speelde onder meer voor FC Porto, Zenit Sin-Petersburg, Fenerbahçe, Cagliari en Rangers. Het voorbije seizoen stond hij onder contract bij de Griekse club Apollon Smyrnis.

“Vandaag deel ik mee ik dat ik mijn voetbalcarrière afsluit, met dankbaarheid voor alle trainers, teamgenoten, coaches en mensen die betrokken waren bij mijn carrière. De reis eindigt hier, maar andere kansen zullen zich voordoen”, schreef Alves op sociale media.

Alves speelde bijna honderd interlands voor Portugal, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Met Porto werd hij in het begin van zijn loopbaan vier keer landskampioen, met Zenit veroverde hij twee titels, met Fenerbahçe eentje.

Silas Gnaka verlaat Eupen voor Duitse tweedeklasser Maagdenburg

Silas Gnaka heeft na 5,5 seizoenen de deur achter zich dichtgetrokken bij Eupen. De 23-jarige Ivoriaan ondertekende maandag een contract bij de Duitse tweedeklasser FC Maagdenburg.

De linksachter kwam in januari 2017 toe in de Oostkantons als een talentvolle speler van de Senegalese tak van opleidingscentrum Aspire. Bij Eupen speelde hij sindsdien 83 officiële duels. In het voorbije seizoen kwam hij in 22 wedstrijden in actie voor de Panda’s. Zijn contract liep af. Hij maakt zo transfervrij de overstap naar Maagdenburg.

Maagdenburg werd het voorbije seizoen kampioen in de Duitse derde klasse. De club nam in januari Tatsuya Ito voor anderhalf jaar over op huurbasis van STVV.

Bulgaars bondscoach stapt op

Yasen Petrov heeft zondagavond na de pijnlijke 2-5 nederlaag tegen Georgië, op de tweede speeldag van de groepsfase van de Nations League (divisie C), ontslag genomen als bondscoach van Bulgarije.

“Ik neem alle verantwoordelijkheid”, zei Petrov na de wedstrijd voor de camera’s. “Ik heb geen recht meer om aan te blijven. Onze wegen scheiden hier.”

De 53-jarige Petrov was sinds januari vorig jaar bondscoach van Bulgarije. Hij zal voor de komende twee interlands - donderdag bij Gibraltar en zondag in Georgië - tijdelijk vervangen worden door Georgy Ivanov, de technisch directeur van de Bulgaarse bond. Nadien gaat de federatie op zoek naar een definitieve opvolger.

Bulgarije telt na twee speeldagen in groep 4 van de C-divisie van de Nations League slechts één punt. Voor de pandoering tegen Georgië werd vorige donderdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië.

In de Bulgaarse selectie zitten met Edisson Jordanov (Westerlo) en Kristyan Malinov (OH Leuven) twee spelers van Jupiler Pro League-teams. Beide spelers stonden zondag aan de aftrap. Filip Krastev, die door 1B-club Lommel wordt verhuurd aan Levski Sofia, viel in.

Oostende-doelman Scherpen bij Oranje

Promotie voor Kjell Scherpen. De 22-jarige keeper van KV Oostende en de Nederlandse beloften vervoegt de hoofdmacht van Oranje. Scherpen vervangt Tim Krul, die gisteren op training een blessure opliep en het trainingskamp moest verlaten. Scherpen traint vandaag al mee met de eerste ploeg. Hij verzamelde 15 caps voor de beloften, die momenteel nog strijden om EK-kwalificatie. Scherpen stond vrijdag nog negentig minuten onder de lat in de wedstrijd bij Moldavië (0-3 zege).

De doelman werd door Premier League-club Brighton in de terugronde van het voorbije seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Daar wisselde hij sterke prestaties af met mindere matchen. Hij kwam er in zes duels in actie. Komende zomer keert hij in principe terug naar het team van Leandro Trossard.

Bij Jong Oranje zijn, naast Scherpen, Anderlecht-spelers Bart Verbruggen en Joshua Zirkzee bekende gezichten. Verbruggen neemt mogelijk de plaats van Scherpen onder de lat in.

