Football Talk. Ook Pavard ontsnapt niet aan coronavirus

Club Brugge Philippe Clement blijft rustig na corona-uit­braak bij Club: “Ik heb het volste vertrouwen in iedereen die naar Kiev gaat”

16 februari De briefing voor de match kan in principe via videocall, maar donderdagavond moet hij nagelbijtend in de zetel toekijken. Philippe Clement weigert evenwel te panikeren na de corona-uitbraak bij Club Brugge: “De spelers kennen het verhaal en de automatismen.”