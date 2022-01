Football Talk. Ook KVO annuleert winterstage - Vijf spelers AA Gent blijven thuis na positieve test

KV Oostende annuleert winterstage

KV Oostende heeft de winterstage geannuleerd. De kustploeg had morgenochtend om 6 uur naar La Manga in Spanje moeten vliegen. Zeven spelers en een lid van de staf testten positief op de omikronvariant. “Om een nog verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd beslist om de stage te annuleren”, laat de club weten. (TVA)

Vijf spelers AA Gent positief op corona

AA Gent arriveerde in de late namiddag in het Spaanse Oliva, waar de ploeg tot en met zaterdag op stage vertoeft. Hein Vanhaezebrouck had 26 spelers geselecteerd voor dit oefenkamp, maar uiteindelijk arriveerden er maar 21 in Spanje. Vijf spelers werden voor het vertrek vanuit België positief getest op corona. Het gaat om Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio, Gianni Bruno en de jonge verdediger Ibrahima Cissé. Het vijftal bleef in België in quarantaine. Christopher Operi is ziek, maar hij heeft geen corona. (RN)

Volledig scherm © Photo News

Bij Antwerp blijft Benson thuis

Manuel Benson zal dinsdag niet met Antwerp op stage vertrekken naar het Portugese Alvor. De smaakmaker van de jongste weken legde een positieve coronatest af en blijft thuis in quarantaine. Dat geldt trouwens ook voor mental coach Rudy Heylen. De geblesseerden Coopman, Nsimba en Buta blijven op de Bosuil achter om daar verder te werken aan hun revalidatie. Seck zit dan weer met Senegal op de Africa Cup. Quirynen en De Pauw gaan evenmin mee naar Portugal. Zij lijken al even niet meer te passen in de plannen van trainer Brian Priske. Antwerp zal op Portugese bodem één oefenmatch afwerken, op zaterdag 8 januari tegen het Zwitserse Servette Genève. (KDC)

Volledig scherm Manuel Benson. © Joel Hoylaerts / Photonews

Nog een coronageval bij PSG

Ook Danilo Pereira heeft bij Paris Saint-Germain positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Franse topclub, die zondag onder meer de besmetting van Lionel Messi bevestigde, gemeld. PSG maakte zaterdagavond bekend dat bij tests voor het hervatten van de trainingen vijf besmettingen met het coronavirus aan het licht gekomen waren. Het ging om vier spelers en een staflid, maar PSG onthulde de identiteit van de betrokken personen niet. Daags nadien gaf de Franse grootmacht dus wel de namen van de vier spelers vrij. Het ging naast Messi nog om Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala. Maandag liet PSG weten dat ook Danilo Pereira zondag een positieve coronatest heeft afgelegd. De Portugees verblijft net als Messi en co. momenteel in isolatie en volgt het gezondheidsprotocol. Het vijftal mist al zeker de wedstrijd van later vandaag/maandag in de zestiende finales van de Coupe de France tegen Vannes

Volledig scherm Danilo. © REUTERS

Na Genk en STVV blaast ook Standard stage af

STVV en Racing Genk zegden gisteren al hun stage naar Spanje af wegens de coronasituatie. En nu heeft ook Standard dezelfde beslissing genomen. De Rouches trokken normaal gezien naar Marbella. “Maar gezien de evolutie van de gezondheidscrisis heeft Standard, net zoals vele andere Belgische en buitenlandse clubs, deze maandagmorgen beslist om niet naar Spanje af te reizen zoals dit oorspronkelijk gepland stond morgen”, klinkt het op de website van de club. “Dit om de bijkomende gezondheidsrisico’s van een groepsreis naar het buitenland te vermijden. Onze winterstage zal dus doorgaan in ons oefencentrum.” Standard is bezig aan een kwakkelseizoen en staat pas op de vijftiende plaats in eerste klasse met 23 punten uit negentien wedstrijden.

Volledig scherm © Photo News

Bese verbreekt contract bij OHL

OH Leuven is op stage vertrokken naar het Spaanse Algorfa. Drie namen ontbraken op het vliegtuig: Yannick Aguemon, Scotty Sadzoute en Barnabas Bese. Die eerste testte positief en reist preventief niet mee, voor Sadzoute wordt een huuroplossing gezocht. Bese heeft zijn contract dan weer in onderling overleg met de club verbroken. De Hongaarse rechtsachter speelde tegen Charleroi nog een paar minuten mee, maar zoekt na anderhalf jaar in Leuven andere oorden op. Verder moet OHL het ook zonder Sory Kaba en Sofian Chakla doen, die deelnemen aan de Afrika Cup.

Volledig scherm © Photo News