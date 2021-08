Football Talk. Ook dit seizoen zullen de spelers knielen voor de aftrap in de Premier League - Kroos kampt met een vervelende blessure

Spelers in Premier League zullen ook dit seizoen knielen

De spelers van de Premier League zullen ook dit seizoen voor de aftrap knielen als teken van solidariteit en antidiscriminatie. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen van de Premier League begint op 13 augustus. “Wij geloven dat het nu meer dan ooit belangrijk is dat we blijven knielen als symbool van onze eenheid tegen alle vormen van racisme,” klonk het in een statement.

“Na een bijeenkomst van alle aanvoerders van de clubs is er collectief beslist om verder te gaan. De Premier League zal zijn krachtige stem blijven verlenen om deze belangrijke kwestie te steunen,” aldus Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League. Het nationale elftal van Engeland, dat op het laatste Europees kampioenschap tweede werd, werd in eigen stadion door sommige toeschouwers uitgefloten vanwege het knielen. De mannen van Gareth Southgate bleven echter vastberaden in het tonen van hun solidariteit en knielden elke wedstrijd.

Toni Kroos kampt met pubalgie

Toni Kroos heeft te kampen met pubalgie (pijn rond het schaambeen). Dat nieuws bracht zijn team Real Madrid naar buiten op de clubwebsite. De Duitse draaischijf onderging enkele medische onderzoeken bij Real en nadien werd de diagnose gesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij buiten strijd zal zijn. Kroos streek in 2014 neer in de Spaanse hoofdstad. Hij maakte intussen al meer dan 200 keer zijn opwachting voor de Koninklijke. Op het afgelopen EK sneuvelde de middenvelder met Duitsland in de achtste finales in en tegen Engeland.

PSV met anderhalf been in laatste voorronde Champions League

PSV heeft in haar heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League een knappe 3-0 zege geboekt tegen het Deense FC Midtjylland. Landgenoot Yorbe Vertessen mocht bij de Eindhovenaren vier minuten voor tijd invallen. Dion Cools speelde de hele tweede helft bij de bezoekers.

De eindstand stond bij de pauze al op het bord na goals van Noni Madueke (19.), Mario Götze (29.) en Cody Gakpo (32.). FC Midtjylland arriveerde met een uitgedunde selectie in Eindhoven. Liefst vijf spelers ontbraken in het Philips Stadion vanwege een positieve coronatest.

Volgende week dinsdag is de return in Denemarken. Bij winst treft PSV in de play-offs de winnaar van het duel tussen Spartak Moskou en het Benfica van Jan Vertonghen. De Russen en de Portugezen nemen het woensdag een eerste keer tegen elkaar op in Moskou.

Luxemburgo is nieuwe coach van Cruzeiro

De 69-jarige Vanderlei Luxemburgo, voormalig bondscoach van de Braziliaanse nationale ploeg, is aangesteld als hoofdcoach van traditieclub Cruzeiro, intussen weggezakt naar de Braziliaanse tweede klasse. Het wordt de derde keer dat Luxemburgo aan het roer staat bij Cruzeiro. In 2003 won de club onder zijn leiding het Braziliaans kampioenschap en de beker.

Het wordt een nieuwe uitdaging voor de voormalige coach van Real Madrid. Ondanks het feit dat Cruzeiro in de Braziliaanse tweede klasse speelt, is het nog steeds één van de grootste clubs van het land. De club won in haar geschiedenis twee Copa Libertadores, vier keer het Braziliaans kampioenschap en zes keer de beker.

Cruzeiro degradeerde in 2019 naar de Serie B, te midden van een schandaal rond financiële problemen en sancties van de FIFA. Luxemburgo zat sinds februari zonder ploeg. Hij verliet toen Vasco de Gama nadat de ploeg zakte naar de Serie B. Naast zijn periode aan het hoofd van de Seleçao (1998-2000), waarmee hij in 1999 de Copa America won, heeft Luxemburgo de meeste topclubs van zijn land geleid, van Flamengo tot Santos, Palmeiras, Corinthians, Gremio en Fluminense.

Smolders wordt hoofd jeugdopleiding bij Club

Exit Pascal De Maesschalck bij Club Brugge. De Oost-Vlaming was tien jaar lang hoofd jeugdopleiding en gaat aan de slag bij het Franse AS Monaco. Met Tim Smolders vond blauw-zwart een opvolger in eigen huis. De ex-speler van de Bruggelingen was de voorbije seizoenen assistent-coach van Rik De Mil bij Club NXT en neemt voortaan de leiding over de jeugdopleiding. Vorig seizoen trad Smolders samen met De Mil op de voorgrond toen het duo na een coronagolf de rol van Clement en zijn assistenten diende over te nemen voor de Europese wedstrijden tegen Dynamo Kiev.

