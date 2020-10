Football Talk. Ook Bushiri (Mechelen) test positief - Positieve test bij Zulte Waregem - Juventus lijdt 90 miljoen euro verlies

Juventus leed 89,7 miljoen euro verlies in 2019-2020

Juventus heeft in het seizoen 2019-2020 een verlies geleden van 89,7 miljoen euro. De club die de voorbije negen seizoenen telkens de landstitel veroverde, liet in het seizoen 2018-2019 ook al een verlies van 39,9 miljoen euro noteren.

Juve kondigde verder een bijsturing van de organisatiestructuur aan, met de komst van Federico Cherubini als nieuwe voetbaldirecteur. Het is de bedoeling dat de activiteiten van de club worden ondergebracht in “twee macrostructuren: voetbal en business”. Fabio Paratici blijft verantwoordelijk voor het eerste elftal.

Rocky Bushiri (KV Mechelen) heeft corona

Rocky Bushiri is positief getest op Covid-19, dat meldt KV Mechelen op de clubwebsite. De verdediger is meteen in quarantaine gegaan en zal volgende week opnieuw getest worden. “Rocky heeft op dit moment geen ziektesymptomen, maar zoals het protocol het voorschrijft wordt de rest van de A-kern na vijf dagen, maandag dus, opnieuw getest", klinkt het ook nog. Eerder testte ook hulpcoach Fred Vanderbiest al positief.

Elitejeugdcompetities stilgelegd tot 8 november

Na overleg met de jeugdcoördinatoren besloot het management van de Pro League deze voormiddag om de elitejeugdcompetities met onmiddellijke ingang stil te leggen tot en met het weekend van 8 november.

Een dreigende toename van het aantal besmettingen bij verschillende teams bracht het management van de Pro League tot deze beslissing. “In de gegeven omstandigheden vinden we het beter om de wedstrijden even stil te leggen, opdat onze jongeren de tijd kunnen nemen om te herstellen en om bijkomende besmettingen te vermijden. Clubs kunnen blijven trainen, we hebben zeer strenge protocollen uitgewerkt om deze in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Maar onze elitejeugdwedstrijden, die over het ganse land plaatsvinden, leggen we nu even stil.”

Positieve coronatest bij Zulte Waregem

Donderdagavond heeft een personeelslid van Zulte Waregem een positieve test afgelegd op COVID-19. “Voorlopig zijn er geen positieve gevallen bij de spelers en sportieve omkadering. Er was geen contact tussen het personeel uit het stadion en de A-kern”, zo maakte Essevee bekend op de clubwebsite.

“De betrokken collega ging meteen in quarantaine en de clubleiding nam meteen de nodige maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan”, klinkt het. “De kantoren gaan tot nader order dicht, ook de Essevee Shop blijft gesloten. De wedstrijdorganisatie voor de ontmoeting van zondag tegen Royal Antwerp FC komt niet in het gedrang. De nodige personen worden getest en alle voorzorgsmaatregelen worden aangescherpt.”

Voetbalclubs lanceren mediacampagne voor tracingapp Coronalert

Het Belgisch profvoetbal zet samen met rechtenhouder Eleven Sports een communicatiecampagne op touw om Coronalert, de applicatie die contactopsporing in de strijd tegen Covid-19 moet vergemakkelijken, beter bekend te maken bij het (voetbal)publiek. Dat maakte de Pro League bekend. Via verschillende mediakanalen zullen voetbalfans aangespoord worden om de app ‘Coronalert’ te downloaden. Daarvoor zetten de profclubs, maar ook de Pro League en Eleven Sports hun sociale kanalen zoals Twitter en Facebook in. Ook op de ledboarding zullen tijdens de wedstrijden vanaf komende speeldag sensibiliserende boodschappen verschijnen. Tot slot doet ook rechtenhouder Eleven Sports een duit in het zakje door tijdens live uitzendingen fans te wijzen op het belang van contactopsporing.

De Pro League schreef in samenwerking met de verschillende overheidsniveaus en virologen protocollen uit om het profvoetbal zo coronaproof mogelijk te maken. “In onze gesprekken met virologen en de overheid kwam het cruciale belang van tracing in de aanpak van de epidemie naar voor”, licht CEO Pierre François de mediacampagne toe. “Het leek ons evident om onze kanalen hiervoor dan ook in te zetten. Met een brede communicatiecampagne naar al onze fans en de bezoekers van onze wedstrijden in het bijzonder, willen we het gebruik van de app aanmoedigen en de inspanningen van de overheid inzake contact tracing ondersteunen.”

Jonathan David bij laatste 20 genomineerden voor Golden Boy-trofee

De Italiaanse krant Tuttosport heeft de laatste 20 genomineerden voor de Golden Boy-trofee, de award voor het grootste voetbaltalent jonger dan 21, bekend gemaakt. Onder de namen ook Jonathan David, ex-aanvaller van AA Gent en nu actief bij het Franse Lille. Naast David zijn ook de volgende toptalenten nog in de running: Camavinga (Rennes), Bakker (PSG), Davies (Bayern), Dest (Barcelona), Silva (Wolves), Ansu Fati (Barcelona), Foden (Man City), Torres (Man City), Gravenberch (Ajax), Greenwood (Man United), Haaland (Dortmund), Sancho (Dortmund), Hudson-Odoi (Chelsea), Kulusevski (Juventus), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid), Saka (Arsenal), Szoboszlai (RB Salzburg) en Tonali (AC Milan).

Anderlecht-aanwinst Mukairu nog niet inzetbaar

De papierwinkel is eindelijk afgerond. Eerstdaags vliegt Paul Mukairu (20) vanuit Turkije naar Zaventem. Anderlecht had gehoopt zijn huurling van Antalyaspor sneller op Neerpede te verwelkomen, maar daar besliste corona en een praktische rompslomp anders over. Het betekent wel dat Anderlecht komend weekend tegen OH Leuven geen beroep kan doen op de Nigeriaanse aanvaller. De andere aanwinsten Cullen en Miazga zijn in principe wel inzetbaar, mogelijk krijgt die laatste zelfs meteen een basisplaats ter vervanging van de positief geteste Vranjes. (PJC)

Vandenhaute wil praten met Fan Board

Hun oproep krijgt gehoor. Het management van Anderlecht heeft contact opgenomen met de Fan Board, de vereniging die de RSCA-supporters vertegenwoordigt. De Fan Board had een gesprek gevraagd met de clubleiding na de berichten over een interne machtsstrijd en de financiële problemen. Met succes dus, want Anderlecht heeft voorgesteld om deze week nog samen te zitten.

Zelfs voorzitter Wouter Vandenhaute zou bij die meeting aanwezig zijn, wat zijn eerste echte kennismaking met de achterban moet worden. Off the record benadrukt men intussen op Anderlecht dat alle partijen er alles aan doen om tot een constructieve oplossing te komen. Er zou voor het einde van de maand een doorbraak moeten zijn. (PJC)

