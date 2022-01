Football Talk. Onuachu opnieuw fit - Ticketverkoop WK van start

Ticketverkoop WK gaat van start

Vandaag, vanaf 11 uur Belgische tijd, gaat de ticketverkoop voor het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) van start. De eerste verkoopperiode loopt tot 8 februari. Fans kunnen in de eerste verkoopperiode ticketaanvragen doen. Ze kunnen zich inschrijven voor afzonderlijke tickets tot en met de finale en ook voor verschillende pakketten, zoals de groepsfase van één specifiek land. Alle aanvragen worden na afloop van de periode toegewezen. Ten laatste op 8 maart hebben de fans een antwoord.

De loting voor het WK vindt op vrijdag 1 april plaats. Dan kennen de Rode Duivels hun drie tegenstanders in de groepsfase.

Onuachu opnieuw fit

Racing Genk komt vanavond niet in actie tegen KV Mechelen, dus Paul Onuachu zal minstens tot het weekend moeten wachten om zijn rentree te maken. De Gouden Schoen is in elk geval verlost van zijn hamstringblessure en zou normaal gezien in de selectie hebben gezeten tegen KV Mechelen.

Onuachu viel voor Kerstmis uit met een kleine scheur in de hamstring en moest daardoor een kruis maken over de Africa Cup. Het is afwachten op hij zondag tegen Union aan de aftrap komt. “Fysiek staat hij niet waar hij zou moeten staan,” zei coach Bernd Storck. “We willen hem snel op het conditionele niveau brengen waar hij hoort te zijn.”

Gabon staat in achtste finales van Afrika Cup na gelijkspel tegen Marokko, dat al geplaatst was

Gabon heeft zich dinsdag na een 2-2 gelijkspel tegen Marokko geplaatst voor de achtste finales van de Africa Cup. Marokko was al zeker van die achtste finales.

Sofian Chakla (OHL) stond in de basis bij de Marokkanen, Selim Amallah (Standard) en Tarik Tissoudali (AA Gent) vielen in. Jim Allevinah (21.) bracht Gabon 1-0 voor, Sofiane Boufal (73.) maakte gelijk vanop de stip. Met een owngoal bracht Naif Aguerd (81.) Gabon opnieuw op voorsprong, maar Achraf Hakimi (84.) maakte nog 2-2. In dezelfde groep wonnen de Comoren met 2-3 van Ghana.

Marokko is groepswinnaar met zeven punten, ook Gabon stoot met vijf punten door. De Comoren hebben drie punten en kunnen eventueel nog doorstoten met de beste derdes. Ghana is laatste met één puntje.

Batshuayi scoort voor derde wedstrijd op rij en trapt Besiktas naar derde plaats

Besiktas heeft in de Turkse Süper Lig met 0-1 gewonnen bij Karamgumruk, waar onze landgenoot Adnan Ugur aan de aftrap verscheen. Rode Duivel Michy Batshuayi maakte vanop de stip het enige doelpunt.

Voor ‘Batsman’, die wordt gehuurd van Chelsea, gaat het om zijn negende doelpunt dit seizoen in Turkije. Het is bovendien al de derde competitiewedstrijd op rij waarin hij tot scoren komt. Na de pauze pakte Batshuayi nog geel, maar dat kon de pret niet bederven.

Besiktas rukt na een stevig dipje weer op naar de derde plaats. De kloof met leider Trabzonspor bedraagt wel al vijftien punten en lijkt onoverbrugbaar.

Senegal en Guinee plaatsen zich voor achtste finales Afrika Cup

Senegal en Guinee hebben zich op de derde speeldag van de groepsfase in de Africa Cup geplaatst voor de achtste finales. Voor Senegal volstond een 0-0 gelijkspel tegen Malawi, Guinee verloor zelfs met 2-1 van Zimbabwe.

Knowledge Musona (26., ex-Eupen) zette Zimbabwe op voorsprong. Kudakwashe Mahachi (43.) verdubbelde net voor rust die voorsprong. Naby Keita (49.) maakte na de rust nog de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Guinee niet meer. In Malawi-Senegal werd er niet gescoord.

Senegal is zo winnaar van groep B met vijf punten. Guinee telt vier punten, eindigt als tweede, en stoot eveneens door. Ook Malawi heeft vier punten, maar verloor het onderlinge duel en moet vrede nemen met de derde plaats. De vier beste derdes stoten eveneens door, maar het is nog niet duidelijk of Malawi daarbij is. Zimbabwe eindigt met drie punten laatste.

Duncan Ferguson krijgt Everton ad interim onder zijn hoede

Everton heeft de Schot Duncan Ferguson dinsdag aangesteld als coach ad interim. De oud-spits van de Toffees neemt de functie op na het ontslag van Rafael Benitez, van wie hij assistent was in Liverpool.

Ferguson was al eens tijdelijk coach van Everton eind 2019 na het vertrek van Marco Silva, in afwachting van de komst van Carlo Ancelotti. Wie nu de nieuwe hoofdtrainer wordt, is nog afwachten. Onder meer Wayne Rooney, Frank Lampard en Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels en ex-coach van Everton, worden/werden genoemd. Van de Spanjaard kreegen de Toffees echter een ‘neen’.

Real Madrid-icoon Gento op 88-jarige leeftijd overleden

Francisco ‘Paco’ Gento is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Real Madrid bekend. De Spanjaard was in de jaren ‘50 en ‘60 een iconische linksbuiten bij de Koninklijke. Op zijn palmares staan maar liefst 23 prijzen. Gento kwam zondag nog in het nieuws omdat linksachter Marcelo hem met de eindwinst in de Spaanse Supercup bijbeende als recordhouder van het aantal prijzen bij Real Madrid.

Gento werd als speler van Real Madrid tussen 1953 en 1971 twaalf keer kampioen. Hij won ook twee keer de Copa del Rey en liefst zes keer de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. Hij is de enige speler in de voetbalgeschiedenis die zes maal de Beker met de Grote Oren won. In achttien seizoenen bij Real maakte hij 182 goals in 600 matchen. De buitenspeler kwam tussen 1955 en 1969 ook 43 keer uit voor de Spaanse nationale ploeg. Sinds 2016 was Gento erevoorzitter van Real Madrid.

Saelemaekers en co laten leidersplaats liggen in Italië

Geen leidersplaats voor AC Milan en Alexis Saelemaekers in de Serie A. De Rossoneri leden in eigen huis een pijnlijke 1-2-nederlaag tegen laagvlieger Spezia. Milan kwam op slag van rusten wel op voorsprong, nadat Leao snel de gemiste strafschop van Hernandez goedmaakte. Maar na twintig minuten in de tweede helft zorgde de ingevallen Agudelo voor een opdoffer. Saelemaekers stond dan niet op meer op het veld: de Rode Duivel werd na 57 minuten gewisseld. Met een puntje schoot Milan al niets op in de titelrace, in de slotseconden werd het nog erger toen Gyasi San Siro met verstomming sloeg.

Door het puntenverlies van Milan deed concurrent Napoli een uitstekende zaak. Dries Mertens stond 71 minuten tussen de lijnen in de makkelijke 0-2-zege bij Bologna. Lozano nam beide doelpunten voor zijn rekening. Bij de thuisploeg speelde Arthur Theate de hele wedstrijd en pakte geel.

In Italië is de titelstrijd ongemeen spannend. Leider Inter telt, met een match minder gespeeld, twee punten meer dan stadsgenoot AC Milan. Het Napoli van Mertens volgt op vier eenheden. Ook Atalanta is met acht punten minder dan Inter, en een match tegoed, nog niet uitgeteld.

Pérez verlengt contract bij Club

Bij Club Brugge heeft Daniel Pérez z’n contract verlengd tot 2026. De spits uit Venezuela, die vandaag z’n twintigste verjaardag viert, voetbalt sinds januari 2021 voor blauw-zwart. Vorig seizoen deed hij regelmatig mee, maar dit seizoen krijgt hij minder kansen in de A-ploeg. In de Jupiler Pro League kwam hij nog maar drie keer in actie.

Braziliaan Ferreira wordt interimcoach bij Lommel

Lommel SK heeft dinsdag Luiz Ferreira aangesteld als interimcoach. De 56-jarige Braziliaan neemt voorlopig over na het vertrek van de Nederlander Peter van der Veen midden december. De Noord-Limburgse club wil zijn tijd nemen om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen die voor langere termijn aan boord blijft.

Ferreira kwam in oktober vorig jaar toe in Lommel als T2. In het verleden was de Braziliaan actief in onder meer Saoedi-Arabië, Koeweit en China. Voor zijn komst naar Lommel was hij beloftencoach bij het Portugese Vitoria Guimaraes. “Ik vind het belangrijk om de jeugd te ontwikkelen, maar mooi voetbal spelen en resultaten behalen is even belangrijk”, zei Ferreira in een eerste reactie. “De fans moeten met plezier naar hun ploeg kunnen komen kijken.”

Lommel staat na een teleurstellende heenronde zevende en voorlaatste in 1B. De laatste competitiezege dateert al van half oktober. Komende vrijdag beginnen de groenhemden hun terugronde met een uitmatch bij RWDM.

Disciplinair Comité roept Jonas Bager (Union) op na rode kaart in Seraing

Jonas Bager van leider Union zal rechtstreeks voor het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond (KBVB) verschijnen zonder dat het parket een sanctie voorstelt. Dat heeft de voetbalbond maandag bekendgemaakt.

Bager werd zaterdag tijdens het duel in Seraing al vroeg in de wedstrijd (13e minuut) van het veld gestuurd voor een overtreding op Mikautadze, die op het doel afliep. Het was geen drieste overtreding, maar met zijn fout ontnam Bager de tegenstander wel een scoringskans, wat hem een rode kaart opleverde.

De Deense verdediger had een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd gekregen voor een soortgelijke overtreding tegen KRC Genk op 12 september. Deze voorwaardelijke schorsing gaat nu in met deze nieuwe uitsluiting en de Union-speler zal deze wedstrijd schorsing dus moeten uitzitten, naast de mogelijke sanctie voor de rode kaart in Seraing.

De wedstrijd van Union in Seraing werd bij de rust gestaakt wegens mist. De tweede helft wordt dinsdag gespeeld, met de stand 0-2 in het voordeel van de Unionisten, die dus wel met tien verder moeten.

Umtiti ondergaat voetoperatie

Samuel Umtiti zal dinsdag een operatie aan de rechtervoet ondergaan. Dat maakte zijn club, FC Barcelona, bekend. De 28-jarige Fransman kampt met een breuk in het vijfde middenvoetsbeentje. De verdediger liep de blessure maandag op tijdens een duel op training.

Umtiti ondertekende recent een nieuw contract bij FC Barcelona tot medio 2026. Hij ging akkoord met een forse salarisverlaging, waardoor de club nieuwe aanwinst Ferran Torres kon inschrijven. Umtiti is al jaren geen basisspeler meer bij FC Barcelona. Hij kwam dit seizoen in slechts één duel in actie.

Vissel Kobe wil met crowdfunding standbeeld laten bouwen voor Iniesta

Vissel Kobe, de club met het grootste budget van Japan, heeft een online inzamelingsactie geopend om een standbeeld te financieren ter ere van haar sterspeler Andrés Iniesta. Kobe hoopt een bedrag van 15 miljoen yen (115.000 euro) op te halen voor een standbeeld in brons voor de 37-jarige Spaanse middenvelder. Dat moet voor het stadion komen te staan.

Iniesta maakte in 2018 de overstap van FC Barcelona naar Vissel Kobe. De Japanse club is eigendom van miljardair Hiroshi Mikitani. Iniesta zou er jaarlijks zo’n dertig miljoen dollar verdienen. Recent verlengde hij zijn overeenkomst nog met twee jaar. De middenvelder geniet een grote populariteit in Japan en zou de club ook al zo’n 100 miljoen dollar hebben laten terugverdienen op het vlak van ticketing en merchandising. Vissel Kobe is ook de ex-club van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel verliet de club in december.

