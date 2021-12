Football Talk. Olsson en Refaelov trainen mee bij RSCA - Opare test bij Seraing - Cuypers loopt driedubbele breuk op in aangezicht

Olsson en Refaelov trainen mee bij Anderlecht

Duitse overheid legt Bundesligaclubs maximumcapaciteit van 15.000 fans op

In Duitsland heeft elke regio het recht om te beslissen over coronamaatregelen, waardoor sommige clubs eerder al stadionbeperkingen kregen opgelegd. De eerste club uit de hoogste klasse die in november door de maatregelen werd getroffen, was Leipzig, in de Duitse deelstaat Saksen, dat vorig weekend met 3-1 van Leverkusen verloor voor een volledig lege tribune. Ook Bayern München zal, net als alle Beierse voetbalclubs, binnenkort achter gesloten deuren moeten spelen, zo maakte de Beierse regeringsleider Markus Söder dinsdag bekend.

Opare test bij FC Seraing

Daniel Opare (31) is op proef bij FC Seraing. De Ghanees, die midden augustus 2010 met Standard debuteerde in de Belgische eerste klasse, is transfervrij sinds zijn contract vorige zomer door Zulte Waregem niet werd verlengd. Tussen Standard van 2010 tot 2014 en Zulte Waregem in 2020-2021 passeerde de rechtsachter langs FC Porto, Besiktas, Augsburg, Lens en Antwerp. Volgens ingewijden maakt Opare een grote kans om het defensieve compartiment van de Metallo’s aan te vullen. (AR)

Hugo Cuypers loopt driedubbele breuk in aangezicht op

Hugo Cuypers heeft een driedubbele breuk opgelopen in zijn aangezicht. De spits van KV Mechelen kwam in het bekerduel tegen Cercle in botsing met keeper Warleson en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. “Pas toen hij de bank passeerde, zag ik hoe ernstig het was”, vertelde trainer Wouter Vrancken. “Hugo had een ‘deuk’ in zijn jukbeen.” Ook zijn onderste en bovenste oogkas zijn geraakt. Vrijdag wordt Cuypers geopereerd. Het is onduidelijk hoelang hij out is, maar de match tegen Genk dit weekend komt sowieso te vroeg. Aangezien ook Ferdy Druijf nog niet wedstrijdfit is, zal Igor de Camargo in principe voor het eerst starten dit seizoen. (ABD)