Football Talk. Olsson alweer fit voor OHL? - Monterrey wint Concacaf Champions League

Primera Division De hakbijl is gevallen: Koeman ontslagen bij Barcelona na nieuwe nederlaag

Het avontuur van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is voorbij. Het bestuur van de Spaanse topclub beëindigde bij monde van voorzitter Joan Laporta de samenwerking met de 58-jarige Nederlander. Enkele uren eerder slaagde Barcelona, dat liefst een ontslagvergoeding van 13 miljoen euro moet ophoesten, er opnieuw niet in te winnen in de competitie. Tegen Rayo Vallecano werd met 1-0 verloren na een treffer van Falcao en een penaltymisser van Memphis. Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op een teleurstellende negende plek. Intussen wordt ex-speler Xavi genoemd als opvolger.

28 oktober