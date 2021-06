Football Talk. Officieel: Antwerp haalt Michael Frey, ook overgang Bataille van KV Oostende zit in afrondende fase - Neymar gaat niet naar Spelen

Officieel: Antwerp haalt Michael Frey

Antwerp heeft met Michael Frey (26) een nieuwe spits binnen gehaald. De Zwitserse aanvaller, het voorbije voetbaljaar actief bij Waasland-Beveren, maakte afgelopen seizoen indruk maakte met 12 goals, maar naast zijn doelgerichtheid vooral opviel met zijn werkijver en niet aflatende inzet. Frey komt over van het Turkse Fenerbahçe en tekende een contract tot 2024 op de Bosuil.

Bataille dicht bij Antwerp

De overgang van Jelle Bataille naar Antwerp zit in een afrondende fase. De rechterflank staat op het punt om zijn handtekening te plaatsen onder een meerjarige verbintenis bij de Great Old. De 22-jarige belofteninternational is na Soussi (Union) en Dewaele (Anderlecht) de derde inkomende zomertransfer van Antwerp. Gisteren trainde Bataille nog mee met KVO, mogelijk voor het laatst. Antwerp liet vorige winter al haar oog vallen op de Oostendenaar, die toen te duur bleek. Bataille moet op rechts in principe de leemte opvullen van de vertrekkende Buta. (TTV/MVS)

Neymar gaat niet naar Spelen, Dani Alves wel opgeroepen

Steraanvaller Neymar van Paris Saint-Germain zal geen deel uitmaken van het team dat de gouden medaille van Brazilië verdedigt op de Olympische Spelen in Tokio. Dani Alves (38) werd opgeroepen om een vleugje ervaring toe te voegen aan de U23 van de Seleçao. Ook PSG-verdediger Marquinhos, die samen met Neymar in 2016 de olympische titel in Rio de Janeiro veroverde, staat niet op het lijstje van coach Andre Jardine. Twee andere spelers uit de Franse competitie zijn wel opgeroepen: middenvelders Bruno Guimaraes van Lyon en Gerson, die eerder deze maand een contract tekende bij Marseille.

Dani Alves, die nu voor Sao Paulo speelt na titels te hebben gewonnen met Sevilla, Barcelona, PSG en Juventus, maakt vanwege een knieblessure geen deel uit van de selectie voor de Copa America in Brazilië. Jardine hoopt echter dat hij op tijd fit zal zijn voor de eerste match van de Braziliaanse olympische selectie op 22 juli tegen Duitsland, dat in 2016 in Rio de finale verloor van Brazilië.

Charleroi hengelt naar Noorse verdediger

Hoewel de Zwitser Stefan Knezenic en de jonge Cyprioot Stelios Andreou al werden vastgelegd, is Sporting Charleroi op zoek naar nog een bijkomende verdediger. In het vizier: de Noor Ivan Nasberg (25), een speler van Valerenga Oslo, de komende tegenstander van AA Gent in de tweede voorronde van de Conference League.

Nasberg is een vaste waarde bij Valerenga, maar weigert vooralsnog zijn contract, dat in 2022 afloopt, te verlengen en acht blijkbaar de tijd rijp voor een eerste buitenlands avontuur. Nasberg is een linksvoetige centrale verdediger - de positie van aanvoerder Dorian Dessoleil -, maar kan ook als linksback worden opgesteld. (AR)

Waasland-Beveren neemt Zwitserse linksachter over van FC Thun

Waasland-Beveren heeft linksachter Chris Kablan (26) overgenomen van de Zwitserse tweedeklasser FC Thun. De Zwitser, die het rugnummer 27 zal dragen, vierde in 2017 zijn profdebuut bij FC Thun. Afgelopen seizoen speelde hij 31 wedstrijden in de Zwitserse Challenge League. “Ik ben heel gelukkig om hier te zijn en ben ervan overtuigd dat we samen iets moois kunnen bouwen”, stelt Kablan. “Ik ben heel positief ingesteld en zeker dat we onze doelen, zowel collectief als individueel, kunnen bereiken.”

“We zijn tevreden dat Chris besliste om naar Beveren te komen en andere voorstellen naast zich neer te leggen”, vertelt sportief directeur Roger Stilz. “We voelden zijn ambitie om de volgende stap in zijn carrière, een buitenlands avontuur, te zetten. Chris is een stabiele voetballer en toonde zijn waarde al verschillende jaren op rij. We zien hem als een prioriteit als linkervleugelverdediger, wat nog een open positie was in de ploeg.”

Waasland-Beveren, dat afgelopen seizoen naar 1B degradeerde na play-offs tegen Seraing, stelde een maand geleden met Marc Schneider zijn nieuwe Zwitserse coach voor.

Eerste training KV Mechelen

KV Mechelen heeft deze middag een eerste keer getraind. 22 spelers tekenden present, waaronder nieuwkomers Hugo Cuypers, Iebe Swers en Jannes Van Hecke. Ook Alec Van Hoorenbeeck en Maxime De Bie, die terugkeerden van een uitleenbeurt aan Helmond, trainden mee. Waren afwezig: Sheldon Bateau (nog in Trinidad & Tobago), Igor de Camargo (nog in Brazilië. De Camargo testte tien dagen geleden positief op corona en verblijft daarom voorlopig nog in Brazilië. Eens hij en z’n familie negatief testen, keren ze terug naar ons land), Joachim Van Damme (werkt apart programma af) en Nikola Storm (werkt apart programma af). Op 26 juni staat de eerste oefenmatch tegen Tempo Overijse op het programma. (ABD)

Waasland-Beveren haalt Deense rechtsachter

Waasland-Beveren heeft zijn eerste inkomende transfer voor de start van het nieuwe seizoen in 1B aangekondigd. Rechtsachter Jacob Buus Jacobsen ondertekende een contract van twee seizoenen op de Freethiel, met optie op een derde.

De 24-jarige Deen verlaat degradant AC Horsens. Hij kiest met een verhuis naar het Waasland voor zijn eerste buitenlands avontuur. Eerder voetbalde de vleugelverdediger voor Odense en Fredericia. Het afgelopen seizoen was Buus Jacobsen in 27 wedstrijden goed voor twee assists en evenveel doelpunten.

Hoewel hij de degradatie van Horsens niet kon vermijden, maakte de Deen vooral in de lente van 2021 indruk in de Superligaen. “Jakob is een hongerige speler die zich wil ontwikkelen. Hij heeft de voorbije jaren zijn kwaliteiten laten zien en zal een versterking zijn voor onze verdediging”, vertelt sportief directeur Roger Stilz van Waasland-Beveren.

Buus Jacobsen is na het vertrek van middenvelders Djihad Bizimana en Daan Heymans de eerste inkomende transfer van Waasland-Beveren, dat volgend seizoen dus in 1B zal uitkomen. “Ik ben ontzettend blij om hier te zijn. Ik keek heel erg uit naar deze kans en ik kan niet wachten om te starten”, aldus de Deen. “Het is een geweldige kans om mezelf op een hoger niveau te testen. Ik wil groeien als speler in Beveren. Ik ben een winnaar, dus ik wil veel wedstrijden winnen.”

