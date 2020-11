Football Talk. Nog twee Covid-19-gevallen bij Standard - Lukebakio helpt Hertha aan zege in Bundesliga

Benteke valt laat in bij Crystal Palace, dat overtuigend wint van Leeds

Christian Benteke mocht op de achtste speeldag in de Premier League vijf minuten voor tijd invallen bij Crystal Palace. De 4-1-zege tegen Leeds was toen al beklonken. Michy Batshuayi kwam niet van de bank.

Scott Dan (12.), Eberechi Eze (22.) en een owngoal van Helder Costa (42.) zorgden ervoor dat Palace met een 3-1 voorsprong naar de kleedkamers kon. Patrick Bamford (27.) had tussendoor de 2-1 gescoord. Twintig minuten voor tijd legde Jordan Ayew (70.) de eindstand vast. Crystal Palace staat met dertien punten uit acht wedstrijden op de zesde plaats.

Lukebakio helpt Hertha aan zege in Bundesliga

Hertha Berlijn heeft op de zevende speeldag van de Bundesliga met 0-3 gewonnen op bezoek bij Augsburg. Dodi Lukebakio scoorde het tweede doelpunt van de partij.

Dedryck Boyata startte net als Lukebakio in de basis bij Hertha. Beide Belgen werden in het slot vervangen: Lukebakio twee minuten voor tijd, Boyata in blessuretijd. Matheus Cunha (44.) scoorde laat in de eerste helft de 0-1 vanop de stip. Lukebakio (52.) maakte kort na rust zijn tweede doelpunt van het seizoen. De ingevallen Krzystof Piatek (86.) zorgde nog voor de 0-3 eindstand. Met zeven punten klimt Hertha in de stand naar de twaalfde plaats op.

In een degradatietopper deelden Mainz en Schalke 04 de punten. Het werd 2-2. Bij Schalke viel Benito Raman twintig minuten voor tijd in. Vanop de bank zag Raman zijn team al na zes minuten op achterstand komen. Daniel Brosinski (6.) mocht scoren vanop de stip. Mark Uth (36.) maakt dan wel gelijk, Jean-Philippe Mateta (45+2.) bracht de thuisploeg op het einde van de eerste helft terug op voorsprong. Een owngoal van Jerry St. Juste (82.) zorgde ervoor dat Schalke toch nog een puntje kon meepakken. Met drie punten blijft Schalke voorlaatste. Alleen Mainz, dat zijn eerste punt versierde, doet slechter.

Nog twee Covid-gevallen bij Standard

Standard telt nog twee positieve coronagevallen. Moussa Sissako en Collins Fai legden een nieuwe positieve test af en zijn out voor het duel van zondag tegen Antwerp. Dat betekent wel dat Shamir, Tapsoba, Laifis en Pavlovic gerecupereerd worden. Zij ontbraken voor het Europa Leagueduel tegen Lech Poznan.

Australiër Panagiotis Armenakas tekent bij Zulte Waregem

Transfernieuws aan de Gaverbeek. Panagiotis Armenakas - afgekort Panos - heeft er een contract getekend. De 22-jarige Australiër trainde de afgelopen 8 weken met de A-kern van Essevee en tekent nu een contract van 1 jaar met de optie op een extra jaartje. De flankaanvaller kwam vorig seizoen uit voor Panathinaikos.

Armenakas is meteen speelgerechtigd voor de partij tegen Cercle Brugge op zondagavond.

Diego Maradona blijft zeker tot maandag in ziekenhuis

Diego Maradona moet zeker nog tot maandag in het ziekenhuis blijven om te herstellen van de hersenoperatie die hij dinsdag onderging. Dat heeft de arts van de Argentijnse voetballegende laten optekenen. “We zijn zeker dat Diego hier tot maandag zal blijven”, zei dokter Leopoldo Luque voor het ziekenhuis in Olivos, in het noorden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Luque verklaarde eerder dat de 60-jarige volksheld “periodes van verwarring” ervaart, wat volgens de arts zou komen door “onthouding”. Maradona heeft een geschiedenis van excessief drugs- en alcoholgebruik.

Maradona werd maandag met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis in La Plata opgenomen. Bij hem werden verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging geconstateerd. Vervolgens werd Maradona overgebracht naar een privéziekenhuis in Olivos. Dinsdag is tijdens een twee uur durende operatie een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd. Luque gaf na de operatie aan dat die succesvol is verlopen en dat Maradona goed op de ingreep reageerde.

