Football Talk. Nog meer coronagevallen bij Real Madrid, ook Bale en Rodrygo testen positief - UEFA-voorzitter excuseert zich voor foutgelopen loting

Nog meer coronagevallen bij Real Madrid

Real Madrid zit in vieze papieren, Covid-19-gewijs. Gisteren raakte al bekend dat Luka Modric en Marcelo positief hadden getest op corona, vandaag zijn daar nog enkele namen bij gekomen. Flankaanvallers Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo en reservedoelman Andriy Lunin hebben het virus te pakken, net als assistent Davide Ancelotti, de zoon van hoofdcoach Carlo. Over de gezondheidstoestand van de besmette spelers geeft de club geen informatie.

De leider in La Liga zal dus serieus mogen puzzelen de komende dagen. Asensio en Modrid stonden afgelopen zondag tegen Atlético Madrid nog in de basis, Rodrygo viel toen in. Krijgen we Eden Hazard daardoor nog eens aan het werk te zien, komende zondag tegen Cadiz?

Volledig scherm Rodrygo. © Photo News

UEFA wil EK’s van 2028 en 2032 gelijktijdig toewijzen

De Europese voetbalbond UEFA is van plan de organisaties van de Europese kampioenschappen in 2028 en 2032 op hetzelfde moment toe te wijzen. Kandidaten zouden tot maart 2022 de tijd krijgen om zich te melden. De beslissing over de toewijzing zou in september 2023 vallen. Volgens Ceferin zullen potentiële organisatoren moeten kiezen tussen beide EK’s en kan men dus geen twee keer kandidaat zijn.

Twee grote voetbaltoernooien op hetzelfde moment toewijzen, is niet nieuw. De wereldvoetbalbond FIFA deed het ook in december 2010 toen Rusland het WK 2018 kreeg en Qatar het WK 2022. Het volgende EK wordt in 2024 in Duitsland gespeeld. Dit jaar vond, met een jaar vertraging door corona, Euro 2020 plaats over heel Europa met Italië als winnaar.

Ceferin bood op het persmoment ook zijn verontschuldigingen aan voor de foutgelopen loting van de achtste finales in de Champions League. Die moest maandag worden overgedaan omdat sommige teams niet in de correcte pot zaten. “Uiteraard vinden we het jammer dat deze fout gebeurde”, aldus Ceferin. “Het blijft een fout als je het niet rechtzet. We wilden transparant zijn en daarom hebben we de loting opnieuw gedaan. Het is nu te vroeg om over gevolgen te spreken. De fout lag bij de UEFA. We zouden minder afhankelijk moeten zijn van technologie.”

Ceferin hekelde donderdag ook het “gebrek aan informatie” vanuit de FIFA in aanloop naar de top van maandag. Daarop zal de hervorming van de internationale kalender, met onder meer de mogelijke invoering van een tweejaarlijks WK, worden besproken. “Er zullen 500 mensen deelnemen aan de videoconferentie. Ik verwacht weinig grote beslissingen. We hebben zelfs nog geen agenda ontvangen”, aldus de UEFA-voorzitter. “We weten alleen dat de titel ‘de toekomst van het voetbal’ is. Dat kan veel betekenen, of net niets.”

Waarschijnlijk zal er maandag nog niet worden gestemd over een nieuwe kalender vanaf 2024 en de invoering van een tweejaarlijks WK. “Het is heel lastig om aan een compromis te denken als je geen informatie hebt”, onderstreepte Ceferin nog. De UEFA is samen met de Zuid-Amerikaanse conmebol een uitgesproken tegenstander van een WK om de twee jaar. Ook andere internationale sportfederaties en het IOC uitten al hun bezorgdheid.

Volledig scherm Aleksander Ceferin. © Pool via REUTERS

Fellaini en Shandong Taishan blijven op kop in China na zege tegen Beijing Guoan

Marouane Fellaini blijft met Shandong Taishan de ranglijst aanvoeren in de Chinese Super League. Zijn team versloeg donderdag op de tweede speeldag van de Championship play-offs Beijing Guoan met 2-1. Fellaini kwam na 66 minuten als invaller op het terrein.

Bij zijn invalbeurt stond het nog 0-0. Beijing Guoan kwam vervolgens op voorsprong dankzij Zhang Yuning (73.), maar Fellaini en co sloegen terug met goals van Son Jun-Ho (80.) en Jadson (90.+2).

Afgelopen weekend begonnen in de Chinese Super League de play-offs. Toen won Shandong Taishan met 0-5 van Hebei. Het team van Marouane Fellaini, dat in de reguliere competitie - die midden augustus eindigde - één van de twee speelgroepen won, leidt met 39 punten, vijf meer dan eerste achtervolger Shanghai Port, het team van coach Ivan Leko. Leko en co wonnen donderdag met 1-0 van Guangzhou City, waar Mousa Dembélé niet op het wedstrijdblad stond.