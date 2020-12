Football Talk. Nog geen Van Crombrugge tegen Racing Genk

Nog geen Van Crombrugge tegen Racing Genk

“We moeten dag per dag afwachten”, sprak Vincent Kompany eerder deze week over Hendrik Van Crombrugge. Wel, de topper tegen Racing Genk komt in elk geval nog te vroeg voor de doelman - nog steeds op de sukkel met zijn hand. Van Crombrugge stond deze week wel op het oefenveld, maar spelen lukt nog niet. Hetzelfde geldt voor Percy Tau, out met een spierblessure.

Andere opvallende afwezigen in de ruime kern zijn Peter Zulj, Derrick Luckassen, Nany Dimata, Marco Kana, Kemar Lawrence en Antoine Colassin. Het gaat vooral om sportieve keuzes van Kompany, die nu eenmaal over een brede kern beschikt. Jongeren Lucas Lissens, Kristian Arnstad en Anouar Ait El Hadj moeten zich vrijdagavond wel melden. (TLB)

Basaksehir-voorzitter wil “levenslange schorsing” voor Roemeense scheidsrechter

De voorzitter van de Turkse voetbalclub Basaksehir wil dat de Roemeense scheidsrechter Sebastian Coltescu, die de T2 van de Turken Pierre Achille Webo racistisch bejegend zou hebben in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, “levenslang” geschorst wordt. Dat verklaarde Göksel Gümüsdag aan Turkse media.

“Dit soort scheidsrechters zou levenslang moeten worden uitgesloten”, aldus Göksel Gümüsdag. “Er moet een voorbeeld worden gesteld. 8 december zal de wereldgeschiedenis ingaan als een dag van verzet tegen racisme.”

De Europese voetbalbond is een disciplinair onderzoek gestart naar de gebeurtenissen van dinsdagavond. De vierde official Coltescu zou in de communicatie met de eveneens Roemeense scheidsrechter een racistische term hebben gebruikt over de Kameroense assistent-coach van Basaksehir, Pierre Webo, die kort daarvoor boos had gereageerd op een beslissing van de arbitrage. Beide teams stapten na een minutenlange discussie van het veld.

De wedstrijd werd woensdagavond in Parijs voortgezet met de Nederlander Danny Makkelie als ref. PSG, dat al verzekerd was van een plaats in achtste finales, won uiteindelijk overtuigend met 5-1.

Cercle Brugge verlengt contracten Decostere, Vanhoutte en Somers tot 2023

Rechtsachter Robbe Decostere (22), middenvelder Charles Vanhoutte (22) en rechtsbuiten Thibo Somers (21) hebben hun contract bij Cercle Brugge tot juni 2023 verlengd. Dat heeft de Vereniging vandaag bekendgemaakt.

Technisch directeur Carlos Avina is tevreden dat de drie bij Cercle opgeleide spelers langer aan boord blijven. “Charles, Thibo en Robbe zijn niet alleen op en top jeugdtalenten, ze weerspiegelen ook het Cercle-DNA en dragen de groen-zwarte waarden diep in zich”, stelt de Mexicaan. “Het trio beschikt uiteraard over talent als voetballer, maar het zijn ook harde werkers. Ze beschikken over een goede mentaliteit. Charles, Robbe en Thibo zijn een rolmodel voor al onze jeugdspelers en we zijn dan ook heel erg blij dat ze niet alleen het heden van Cercle vertegenwoordigen, maar zeker en vast ook de toekomst.”

Decostere, die een week geleden een breukje in het kuitbeen opliep, kwam dit seizoen tot dusver in twaalf wedstrijden in actie. Vanhoutte speelde elf matchen, net als Somers die één keer raak trof.

Twee spelers van Napoli leggen opnieuw positieve coronatest af

Napoli-spelers Amir Rrahmani en Elseid Hysaj hebben opnieuw positief getest op Covid-19, nadat ze vorige maand al herstelden van een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de Serie A-club vandaag bekendgemaakt.

De ploegmaats van Dries Mertens zullen thuis in isolatie gaan tot ze opnieuw zullen getest worden. De Kosovaar Rrahmani en de Albanees Hysaj legden vorige maand bij hun nationale ploeg al een positieve coronatest af tijdens de internationale break.

