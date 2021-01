Football talk. Nikola Storm (KVM) vier weken out

Nikola Storm vier weken out

Zoals gevreesd heeft Nikola Storm (26) een scheur in de quadriceps opgelopen. De flankaanvaller van KV Mechelen is vier weken out. Het is de eerste keer sinds hij bij Malinwa speelt dat hij zo lang buiten strijd is. Storm viel vorig weekend geblesseerd uit in de slotfase van de zege tegen Antwerp. (ABD)