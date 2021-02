Football Talk. Nieuwe Britse CEO voor Lommel, Van Veldhoven voorzitter- Van Damme (KVM) nog niet fit, Walsh onzeker

Lommel SK heeft nieuwe CEO

1B-club Lommel heeft Mike Green aangekondigd als nieuwe CEO van de club. Green, een Brit, stond aan het hoofd van City’s stichting “City in the Community.” Nu heeft City Football Group, waar Lommel deel van uitmaakt, ook een rechtstreekse vertegenwoordiger aan het hoofd bij de Noord-Limburgers. Green zal gaan samenwerken met Harm Van Veldhoven die voorzitter wordt. (

Malinwa-sterkhouder Van Damme nog niet fit, Walsh onzeker

Joachim Van Damme blijft in het sukkelstraatje. De sterkhouder van KV Mechelen is nog steeds out met hinder aan de adductoren en mist het duel van morgenavond tegen AA Gent. Sandy Walsh moest gisteren de training staken, maar kon vandaag weer meetrainen, gaf Wouter Vrancken aan op zijn persbabbel. “Morgen hakken we de knoop door of Sandy kan spelen tegen Gent.” Zo niet, dan heeft KV Mechelen een probleem om de rechtsachter, want ook Issa Kaboré (hamstrings) is geblesseerd. Marian Shved is bijna terug van een hamstringblessure, maar zit nog niet in de selectie. (ABD)

Bournemouth denkt aan Henry als nieuwe trainer

Thierry Henry keert mogelijk als trainer terug naar Engeland. Championship club Bournemouth wil hem namelijk binnnenhalen. De Engelsen moeten wel nog toestemming krijgen van het Canadese Montréal Impact, de huidige club van Henry. In een niet zo ver verleden was Henry nog T3 van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. In 2018 werd hij voor het eerst hoofdtrainer bij AS Monaco, maar dat werd geen succes. Een jaar later trok hij naar Montréal Impact in de MLS. Bournemouth staat pas 6de in de Championship, maar hoopt met Henry als coach te promoveren naar de Premier League. Ook Patrick Vieira is in de running voor de job bij de “Cherries.”

Volledig scherm Thierry Henry speaks as The Montreal Impact invites members of the media to meet the new head coach at a press conference at the Centre Nutrilait, in Montreal, Quebec, Canada, on November 18, 2019. (Photo by Sebastien ST-JEAN / AFP) © AFP

Manchester United gehavend naar Real Sociedad

Anthony Martial en Scott McTominay zijn onzeker voor de wedstrijd van United op Sociedad vanavond. Het lijstje met geblesseerden op Old Trafford dikt zo stilaan aan. Edinson Cavani, Paul Pogba en Donny Van De Beek haakten eerder al af.

Volledig scherm McTominay is onzeker. Cavani bleef achter in Manchester. © EPA

Pavard besmet met het coronavirus

Bayern München zal het een poosje zonder Benjamin Pavard moeten stellen. De Franse wereldkampioen heeft positief getest op het coronavirus, zo bevestigde de Duitse topclub donderdag.

Volgens Bayern stelt Pavard het goed en is hij nu, zoals de regels het voorschrijven, thuis in quarantaine gegaan. Daardoor mist de verdediger het competitieduel van zaterdag in Frankfurt en de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Lazio op 23 februari.

Pavard is de zesde speler van Bayern die een coronabesmetting oploopt. Niklas Süle, Thomas Müller, Leon Goretzka, Javi Martinez en Joshua Zirkzee (die nu bij Parma speelt) gingen hem voor.

Volledig scherm © Photo News

