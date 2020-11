Football Talk. Nieuwe besmetting bij Standard - Sir Bobby Charlton heeft dementie - Leya Iseka naar Metz

Leya Iseka uitgeleend aan Metz

Onze landgenoot Aaron Leya Iseka wordt door de Franse tweedeklasser Toulouse tot eind dit seizoen, met aankoopoptie, uitgeleend aan FC Metz uit de Ligue 1, zo maakte de club bekend.

“In Metz vind ik een nieuwe uitdaging in mijn carrière”, liet Leya Iseka weten in een mededeling van de club. “Ik kijk uit naar de samenwerking met coach Frédéric Antonetti. Zijn speelstijl sluit perfect aan bij mijn mogelijkheden. Dat was doorslaggevend in mijn keuze voor Metz.”

De 22-jarige voormalige belofteninternational ligt nog tot medio 2022 onder contract in Toulouse, waarmee hij vorig seizoen uit de Ligue 1 tuimelde. In een vijftigtal wedstrijden voor de club kwam hij tot zes doelpunten in de Franse hoogste klasse.

Leya Iseka, de jongere broer van Rode Duivel Michy Batshuayi, komt sinds de zomer van 2018 uit voor Toulouse, dat hem destijds overnam van RSC Anderlecht. Met een eerdere uitleenbeurt bij Olympique Marseille, eveneens een ex-club van Batshuayi, had hij in het seizoen 2016-2017 al wat ervaring opgedaan in de Ligue 1. Het seizoen erop werd hij door Anderlecht uitgeleend aan Zulte Waregem.

Sir Bobby Charlton heeft dementie

Sir Bobby Charlton, de voormalige Manchester United-middenvelder en wereldkampioen met Engeland in 1966, lijdt aan dementie volgens de dokters. Dat heeft zijn vrouw Norma bevestigd in een interview op zondag.

Het is een zware periode voor Charlton aangezien dit nieuws volgt op de dood van zijn broer Jack in juli en zijn ploegmaat Nobby Stiles vrijdag. Beide leden aan dezelfde ziekte.

Charlton speelde 17 jaar en meer dan 600 wedstrijden voor Manchester United, waarmee hij drie keer kampioen speelde, de FA Cup won in 1962 en de Europa Cup in 1968. Drie keer werd hij genomineerd voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer van de wereld. In 1966, nadat hij wereldkampioen werd met Engeland, won hij ook deze titel. Zijn onlangs overleden broer Jack Charlton maakte ook deel uit van die ploeg.

Bobby Charlton overleefde in 1958 een vliegtuigcrash, waarbij acht spelers van Manchester United het leven verloren.

Lazio kan terug rekenen op Immobile

Het Italiaanse Lazio kan zondag in de uitwedstrijd van de zesde speeldag in de Serie A op bezoek bij Lazio opnieuw rekenen op aanvaller Ciro Immobile, zo maakte de club bekend.

De Europese topschutter van vorig seizoen ontbrak eerder deze week nog in de Romeinse selectie voor de verplaatsing naar Club Brugge, op de tweede speeldag in de Champions League. Een gedecimeerd Lazio, vanwege coronabesmettingen en een aantal blessures, dwong er toch nog een 1-1 gelijkspel af. Volgens de Italiaanse pers had Immobile een vals positieve test afgelegd en is hij daardoor nu alweer beschikbaar. Ook doelman Thomas Strakosha en verdediger Luiz Felipe zijn er tegen Torino weer bij. Middenvelders Luis Alberto en Manuel Lazzari zitten niet in de selectie.

Lazio plaatste zaterdag zijn voltallige spelersgroep in quarantaine na een reeks positieve tests op het coronavirus. De club verduidelijkte echter niet over hoeveel besmettingen het gaat en welke spelers er het longvirus hebben opgelopen. “De besmette personen werden thuis in isolatie geplaatst, terwijl de rest van de spelersgroep in quarantaine gaat, onder toezicht van het medische clubpersoneel.”

Pavlovic test positief bij Standard

In de door de Pro League opgelegde testen voor de competitiewedstrijd van zondag tegen KV Oostende heeft middenvelder Damjan Pavlovic bij Standard positief getest op het coronavirus, zo maakte de club zondag bekend.

De negentienjarige Belgische voormalige jeugdinternational met Servische roots kwam afgelopen zomer bij de A-kern van de Rouches. Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan 62 minuten voor Standard.

Moussa Sissako en Abdoul Fessal Tapsoba hebben opnieuw positief getest op het coronavirus, zo bevestigde de club. Maxime Lestienne, Eden Shamir, Nicolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha zijn dus opnieuw coronavrij.

Pavlovic in actie tegen Kortrijk.