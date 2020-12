Football Talk. Nieuwe assist voor Doku - Celtic pakt in eigen land twaalfde trofee op rij - Goal Lukebakio slechts voetnoot

Tweede assist voor Doku

In de Franse Ligue 1 heeft Rennes op de zestiende speeldag met 0-3 gewonnen op het veld van Lorient. Jérémy Doku speelde heel de wedstrijd en leverde de assist voor de 0-2 van Bourigeaud in de 70ste minuut. Beslissende pass nummer twee van het seizoen voor het jeugdproduct van Anderlecht, woensdag lukte zijn eerste assist voor Rennes in de match tegen Marseille.

Da Silva had de score geopend (23.). De geruststellende 0-3 kwam op naam van Terrier (76.). In de rangschikking klimt Rennes hiermee naar een vierde positie. Het heeft wel evenveel punten als Olympique Marseille, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Lorient staat voorlaatste met twee punten voorsprong op Dijon.

Celtic pakt twaalfde trofee op rij in eigen land

Celtic heeft zijn twaalfde trofee op rij in eigen land gewonnen. In de finale van de Schotse Beker haalden ze het in Hampden Park met 4-3 in een strafschoppenreeks van Hearts, nadat er na de reguliere speeltijd 3-3 op het scorebord stond.

Het gaat hierbij om de Bekerfinale van vorig seizoen, die in mei op het programma stond maar toen uitgesteld moest worden vanwege de coronapandemie. Tot dertien prijzen op rij zal Celtic niet komen, want voor de League Cup van dit seizoen zijn ze reeds uitgeschakeld. Ook in de competitie zijn ze nog lang niet zeker van een tiende landstitel op rij. De leidersplaats is momenteel in handen van Rangers.

In de beslissende strafschoppenreeks was er een heldenrol voor de jonge Celtic-doelman Conor Hazard, die elfmeters van Stephen Kingsley en Craig Wighton uit zijn doel hield. Verdediger Kristoffer Ajer faalde vervolgens niet en trapte de beslissende 4-3 tegen de netten.

Doelpunt Lukebakio troostprijs in zware nederlaag van Hertha

Hertha Berlijn heeft een 4-1-nederlaag geïncasseerd op het veld van SC Freiburg in een wedstrijd van de dertiende speeldag in de Bundesliga. Dodi Lukebakio maakte het enige doelpunt voor de bezoekers. Rode Duivel Dedryck Boyata werd in de 75ste minuut gewisseld.

Vincenzo Grifo (7.), Ermedin Demirovic (59.), Manuel Gulde (67), Nils Petersen (93.) maakten de doelpunten voor Freiburg. In de stand zakt Hertha Berlijn naar een veertiende plaats, Freiburg staat in de middenmoot op een tiende stek.

Chory (Zulte Waregem) loopt zwaar enkelletsel op en is maanden out

Bovenop de thuisnederlaag tegen Sint-Truiden kreeg Zulte Waregem bijzonder slecht nieuws vanuit het medisch kabinet. Aanvaller Tomas Chory, die vorige woensdag op Antwerp al na tien minuten naar de kant moest, valt voor 10 tot 12 weken uit en mag dus een kruis maken over de rest van het seizoen. De 26-jarige Tsjech kwam slecht neer op de rechterenkel. Uit de scans die sindsdien werden genomen blijkt het enkelletsel bijzonder zwaar te zijn. Details deelde de club niet mee over de precieze aard van de blessure. (LUVM)

Dortmund-fenomeen Haaland voor de eerste keer Voetballer van het Jaar in Noorwegen

Borussia Dortmund-aanvaller Erling Haaland is zondag in zijn thuisland Noorwegen voor de eerste keer verkozen tot Voetballer van het Jaar, zo maakte de Noorse Voetbalfederatie NFF zondagavond bekend. De twintigjarige Haaland is de opvolger van Real-Madrid-middenvelder Martin Ödegaard.

Momenteel staat Haaland nog geblesseerd aan de kant bij Dortmund. Sinds zijn transfer begin dit jaar van RB Salzburg naar de Borussen was hij in 23 Bundesliga-optredens goed voor 23 doelpunten.

Federico Vega verlaat Union

Federico Vega verlaat Union Sint-Gillis, twee jaar en een half nadat hij neerstreek in het Dudenpark. De Argentijn, die tot juni 2021 nog onder contract lag, en de club hebben in onderling overleg een punt gezet achter de samenwerking. Dat heeft de leider in de 1B Pro League bekendgemaakt.

De 27-jarige rechtsachter, opgeleid bij River Plate, kwam in juli 2018 bij Union terecht. Hij kwam toen over van de Spaanse tweedeklasser Lorca

Arsenal is geblesseerde Aubameyang voorlopig kwijt

Arsenal mist de komende drukke periode aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. De topschutter heeft een kuitblessure en is ongeveer twee weken uitgeschakeld, meldde coach Mikel Arteta na de nederlaag van gisteren tegen Everton. Aubameyang ontbrak al voor die wedstrijd.

“We willen hem zo snel mogelijk terug, maar hij heeft een verrekking. Het kan een week of twee weken duren voor hij weer beschikbaar is, dat is afwachten”, zei de geplaagde trainer van de Londense club, die is afgezakt naar een zwakke vijftiende plek op de ranglijst. Uit de laatste zeven competitieduels haalde Arsenal slechts 2 punten.

Het is de slechtste start van Arsenal sinds het seizoen 1974/75 en de Spaanse trainer moet door de tegenvallende resultaten vrezen voor zijn positie. “Het lijdt geen twijfel: de resultaten zijn niet goed genoeg en onacceptabel voor deze club”, aldus Arteta.

