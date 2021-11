Football Talk. Niet-gevaccineerde Kimmich weer in isolatie - NBC betaalt meer dan 2 miljard voor uitzendrechten Premier League

Niet-gevaccineerde Kimmich moet weer in isolatie

Joshua Kimmich verblijft opnieuw in quarantaine en zal daardoor de Bundesliga-wedstrijd van Bayern München van vandaag tegen Augsburg missen. Dat heeft de Duitse recordkampioen vanmiddag bekendgemaakt.

De middenvelder, die enkele weken geleden toegaf dat hij zich vooralsnog niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, moet dus opnieuw een verplichte pauze inlassen. Ditmaal wegens contact met een vermoedelijk besmette persoon in zijn privéleven.

Afgelopen week testte Niklas Süle positief op het coronavirus. Vier teamgenoten, onder wie Kimmich, moesten toen uit voorzorg ook in quarantaine omdat ze nauw contact hadden gehad met de verdediger van Bayern. Uit voorzorg trainde Kimmich, van wie de quarantaine er dus net opzat, donderdag alvast niet mee met Bayern.

Süle zal ook nog steeds afwezig zijn in Augsburg, net als collega-verdediger Josip Stanisic, die positief testte. Aanvaller Kingsley Coman moet op zijn beurt verstek laten gaan wegens spierklachten.

Volledig scherm © EPA

Marsoni (Seraing) in quarantaine

FC Seraing mist voor de match op OHL Junior Marsoni. De flankspeler bevindt zich in quarantaine na een positieve Covid-test. Ook Francesco D’Onofrio is niet van de partij. De rechtsback is onvoldoende hersteld van een spierblessure die hij opliep in het slot van de thuismatch tegen Charleroi. (AR)

Volledig scherm © BELGA

NBC betaalt 2,38 miljard euro voor Amerikaanse uitzendrechten van Premier League

De Amerikaanse televisiezender NBC heeft zijn overeenkomst omtrent de uitzendrechten van de Premier League in de Verenigde Staten met zes jaar verlengd, zo werd bekendgemaakt. In totaal gaat het om een deal van 2,7 miljard dollar (2,38 miljard euro), bijna een verdubbeling van het bedrag dat NBC in 2016 betaalde. Sinds 2013 hebben zij de Amerikaanse uitzendrechten van de meest gemediatiseerde voetbalcompetitie ter wereld in handen.

Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen de Premier League-clubs alvast een deel van de door het coronavirus geleden verliezen opvangen. Sinds de start van de pandemie zouden de clubs ongeveer 2,38 miljard euro verlies geleden hebben. Een aanzienlijk deel van de inkomsten, ongeveer 1,9 miljard euro, zal de komende drie jaar echter afdalen op de voetbalpiramide om de clubs in de lagere afdelingen te hulp te schieten.

Voor wat betreft Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn de uitzendrechten de deur uit, voor Midden- en Zuid-Amerika en Azië lopen de onderhandelingen nog. In Engeland werd het TV-contract een half jaar geleden met drie jaar verlengd tot 2025. De initiële overeenkomst werd in 2018 bereikt en is 4,7 miljard pond (ongeveer 5,5 miljard euro) waard, ongeveer tien procent minder dan de voorgaande deal. Om te vermijden dat de prijs verder zou kelderen, werd er geen aanbestedingsprocedure gehouden. De uitzendrechten zijn er in handen van Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video en BBC Sport

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Onderzoek naar Werder-coach Anfang voor mogelijk vals vaccinatiebewijs

Het gerecht van Bremen heeft een onderzoek ingesteld tegen Werder Bremen-coach Markus Anfang. Dat heeft de woordvoerder van het parket van Bremen aan het Duitse persbureau dpa bevestigd, nadat de club zelf al liet weten op de hoogte te zijn gebracht van een onderzoek. Anfang kwam in opspraak omdat hij een vals vaccinatiebewijs voor het coronavirus zou gebruiken.

Anfang ontkende intussen de aantijgingen al met klem in een persbericht van de club. “Ik ben net als iedereen dubbel gevaccineerd en heb mijn beide inentingen gekregen in een officieel vaccinatiecentrum en daar ook de bijbehorende stempel in mijn gele boekje gekregen”, verklaarde de trainer. “Ik heb dat bij een apotheek laten digitaliseren en ging er uiteraard van uit dat alles in orde was. Ik hoop dat de kwestie snel wordt opgelost.”

Volledig scherm Markus Anfang. © Photo News