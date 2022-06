Football Talk. Nicky Hayen nieuwe coach Club NXT - Antwerp tegen Finse of Kosovaarse ploeg in tweede voorronde Conference League

Antwerp moet naar Finland of Kosovo voor de Conference League

Antwerp kent zijn mogelijke tegenstanders in de tweede voorronde van de Conference League. In Nyon kwam de winnaar van het duel tussen Inter Turku en FC Drita uit de trommel. De Finse en Kosovaarse clubs spelen op 7 en 14 juli hun eerste voorronde, de wedstrijden tegen Antwerp vinden plaats op 21 en 28 juli. Antwerp speelt als eerste thuis op 21 juli. Als Antwerp doorstoot dan volgt nog een derde ronde en een play-offronde om zich te plaatsen voor de poulefase van de Conference League.

Volledig scherm De resultaten van de loting. © Conference League

Nicky Hayen nieuwe coach Club NXT

Club Brugge heeft Nicky Hayen (41) aangesteld als nieuwe hoofdcoach van de beloften van Club NXT. Hayen is de opvolger van Rik De Mil, die assistent wordt van Carl Hoefkens bij het eerste elftal. De Limburger komt over van de Welshe eersteklasser Haverfordwest County, waar hij sinds begin dit jaar T1 was. In het seizoen 2020-2021 stond hij aan het roer bij Waasland-Beveren, dat toen degradeerde uit 1A.

Costa Rica pakt ten koste van Nieuw-Zeeland laatste WK-ticket

Costa Rica heeft het laatste ticket uit de brand gesleept voor het WK voetbal (21 november - 18 december). In WK-gastland Qatar toonden Los Ticos zich met 1-0 te sterk voor Nieuw-Zeeland in een intercontinentale play-off. Het wordt voor Costa Rica de zesde deelname aan een WK, terwijl de Oceaniërs voorlopig blijven steken op twee eindrondes.

Beide naties gaven elkaar partij in het Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan. Joel Campbell zette Costa Rica na amper drie minuten speeltijd op rozen. Chris Wood (40.) dacht op slag van rust de score in evenwicht te brengen, maar de VAR had een overtreding geconstateerd. Halverwege de tweede helft liet invaller Kosta Barbarouses de All Whites in de steek door na amper zeven minuten tussen de lijnen een rechtstreekse rode kaart te incasseren.

In het winnende kamp speelde Oscar Duarte (ex-Club Brugge) de volledige wedstrijd mee, terwijl voormalig AA Gent-smaakmaker Bryan Ruiz de tweede helft mocht meepikken. Aan de overzijde maakte gewezen STVV-speler Liberato Cacace dan weer de 90 minuten vol.

De Costa Ricanen krijgen eind dit jaar in groep E af te rekenen met loodzware tegenstanders: Duitsland, Spanje en Japan.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Gérard Lopez na Moeskroen ook met Bordeaux failliet?

2022 is een ‘annus horribilis’ voor Gérard Lopez en al wie in het voetbal met de 50-jarige Luxemburg-Spaanse zakenman te maken heeft (gehad). Na het faillissement van Excelsior Moeskroen riskeert Girondins Bordeaux hetzelfde lot beschoren. In beide gevallen was/is Gérard Lopez de hoofdaandeelhouder. De gewezen Franse topclub — in het verleden zes landstitels en Europees voetbal aan de lopende band — degradeerde na afloop van het voorbije seizoen naar de Franse Ligue 2, werd daaropvolgend door de financiële controlecommissie van de Franse voetbalbond naar National 1 verwezen en dreigt nu zelfs failliet te gaan.

Bordeaux is de ex-club in veel betere jaren van onder meer Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Eric Cantona, Raymond Goethals en zijn assistent Martin Lippens, Enzo Scifo, Gilbert Bodart, Patrick Vervoort, Marc Wilmots en Piet den Boer.

Los van de actuele problemen met Bordeaux, wordt Gérard Lopez ook geciteerd in een mogelijke fraudezaak toen hij in 2020, als voorzitter van LOSC Lille, betrokken was bij de recordtransfer van Victor Osimhen (ex-Sporting Charleroi) naar Napoli. (AR)

Volledig scherm Gérard Lopez. © AFP

Legends Game levert 4.000 euro op voor het Healthy Heart Fund

Op dinsdagvoormiddag 14 juni overhandigden ex-profvoetballers Olivier Deschacht en Davy De fauw in het UZ Leuven de opbrengst van de Legends Game waarmee ze eerder dit jaar afscheid namen van hun carrière. Een cheque van 4000 euro werd overhandigd aan het Healthy Heart Fund, een fonds dat de strijd aanbindt met hart- en vaatziekten.

Zaterdag 16 april verzamelden heel wat bekende voetbalnamen in de Elindus Arena voor het afscheid van Olivier Deschacht en Davy De fauw. De twee iconen van het Belgische voetbal en oudgedienden van SV Zulte Waregem, samen goed voor meer dan 700 officiële wedstrijden op het hoogste niveau, trakteerden zo’n 3000 fans op een spectaculaire wedstrijd met veel doelpunten en de nodige animo.

De opbrengst van deze galawedstrijd gaat naar de Leuvense organisatie Healthy Heart Fund, die instaat voor cardiovasculair onderzoek en opbokst tegen hart-en vaatziekten. Hun logo prijkte op de truitjes van beide teams in de Legends Game. Hartfalen bij jonge mensen blijft een belangrijk thema, ook tijdens de Legends Game.

Op dinsdagvoormiddag 14 juni overhandigden Olivier Deschacht en Davy De fauw een cheque van 4.000 euro aan professor Budts, de beheerder van het Healthy Heart Fund. “We gaan met dit budget jonge onderzoekers ondersteunen en mensen nog meer bewust maken van het nood aan een gezonde levensstijl” vertelt professor Werner Budts.

“Helaas zagen we de laatste jaren regelmatig jonge sporters met hartfalen op het veld, dat zijn enorm harde beelden. Met deze financiële bijdrage willen we het Healthy Heart Fund ondersteunen in de preventie voor en verdere onderzoeken naar hartfalen”, vertellen Deschacht en De fauw. (LUVM)

Amerikaanse eigenaars Standard breiden netwerk uit met Leicester-analist

De scouting van Standard krijgt een nieuwe impuls. 777 Partners, de Amerikaanse eigenaars van de Luikse club, hebben Mladen Sormaz aangesteld als Head of Football Analytics. De voormalige Leicester-analist gaat zich bezighouden met alle clubs van het 777-netwerk.

Sormaz fungeerde de laatste drie jaar als hoofd data van Leicester City. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor performanceanalyse, scouting en sportwetenschap. Hij zal hetzelfde gaan doen voor het gehele voetbalnetwerk van 777, waartoe behalve Standard ook Genoa, het Franse Red Star, Sevilla en weldra Vasco da Gama behoren. De Amerikaanse investeringsgroep wil de scouting centraliseren en met gebruik van data jonge spelers vinden die op termijn voor veel geld moeten worden doorverkocht.

Eerder werd de Brit Don Dransfield aangesteld als CEO van de voetbaltak van 777. Hij is afkomstig van de City Football Group, net als kersvers Standard-trainer Ronny Deila en Fergal Harkin, de sportief directeur die vanaf 1 augustus start in Luik. (BFA)

Tomasson moet Blackburn Rovers van Kaminski naar Premier League loodsen

De voormalige Deense topspits Jon Dahl Tomasson is aangesteld als nieuwe trainer van de Blackburn Rovers, de club van doelman Thomas Kaminski. Hij ondertekende een contract tot 2025.

De 45-jarige Tomasson komt over van het Zweedse Malmo FF, dat hij naar twee opeenvolgende titels en de poules van de Champions League loodste. De ex-spits van onder meer Newcastle, Feyenoord en AC Milan vervangt bij de Rovers de Engelsman Tony Mowbray. Die was er sinds 2017 aan de slag en werd met de club afgelopen seizoen achtste in de Championship.

Met drie landstitels (de laatste in 1995) en zes FA Cups hebben de Blackburn Rovers een rijk verleden maar in 2012 tuimelden ze uit de Premier League en vijf jaar volgde zelfs degradatie naar de League One. Na een seizoen promoveerden ze opnieuw.

Thomas Kaminski (29) speelt sinds de zomer van 2020 voor Blackburn, dat hem overnam van AA Gent. Hij is er al twee seizoenen basisspeler.

Australië plaatst zich ten koste van Peru voor WK

Australië heeft het voorlaatste ticket veroverd voor het WK voetbal (21 november-18 december). In WK-gastland Qatar haalden de ‘Socceroos’ het na penalty’s van Peru in een intercontinentale play-off. De Australiërs nemen voor de vijfde opeenvolgende keer deel aan een WK, de zesde keer in totaal.

In het Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan stond na 90 minuten nog steeds een brilscore op het bord. Ook in de verlengingen werd niet gescoord, waardoor een strafschoppenreeks over het WK-ticket zou beslissen. Daarin haalde Australië het met 5-4. Doelman Andrew Redmayne, die speciaal voor de penaltyreeks Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) was komen vervangen, was de held van de avond door de elfmeter van Alex Valera te pakken. Voormalig KV Kortrijk-verdediger Trent Sainsbury bleef de hele match op de bank bij Australië.

Volledig scherm © ANP / EPA

Peru eindigde op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Australië schakelde de Verenigde Arabische Emiraten uit in de Aziatische barrages.

Op het WK komt Australië terecht in poule D, samen met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië. Op het WK van 2018 zat Australië ook al met Frankrijk en Denemarken in een poule. Het vierde land was toen Peru.

Dinsdag strijden Nieuw-Zeeland en Costa Rica om het laatste WK-ticket. De winnaar van dat duel treft in groep E Duitsland, Spanje en Japan.

Volledig scherm © ANP / EPA

IFAB maakt regel van vijf wissels permanent

De uitbreiding van drie naar vijf wissels in het internationale voetbal wordt definitief verankerd in de reglementen. De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die verantwoordelijk is voor de regels in het voetbal, keurde de wijziging maandag op een algemene vergadering in het Qatarese Doha goed.

Het toelaten van extra wissels tijdens een wedstrijd werd in mei 2020 ingevoerd om de spelers te beschermen tegen overbelasting in de coronapandemie. De voorlopige maatregel werd nadien enkele keren verlengd en wordt nu dus definitief opgenomen in de spelregels.

In het Belgische voetbal besliste de Hoge Raad van de KBVB onlangs al dat de clubs ook de volgende seizoenen vijf wissels mogen doorvoeren. In de Jupiler Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League, de beloftencompetitie en de Croky Cup mogen trainers in maximaal drie vervangmomenten (exclusief de rust) in totaal vijf wissels doorvoeren. Bij verlengingen, bijvoorbeeld in de beker, mag nog een zesde wisselspeler worden ingebracht.

Volledig scherm © ANP

Thibo Baeten op huurbasis naar Beerschot

Beerschot heeft zich versterkt met aanvaller Thibo Baeten. De 20-jarige Oost-Vlaming wordt voor een jaar gehuurd van het Nederlandse NEC (met aankoopoptie). Baeten werd opgeleid bij AA Gent en Club Brugge. Bij de Brugse beloften mocht hij in de campagne 2020-2021 al eens proeven van 1B. in een half seizoen scoorde Baeten toen zes keer. Nadien volgden korte passages bij NEC (in de Nederlandse tweede klasse) en bij de beloften van het Italiaanse Torino (op uitleenbasis).

Volledig scherm © BELGA

Bölöni aan zet bij FC Metz ?

Laszlo Bölöni wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coach van FC Metz, als opvolger van Frédéric Antonetti, die de buiteling van ‘Les Grenats’ naar de Franse Ligue 2 niet kon vermijden. De ex-coach van Standard (landskampioen in 2009), Antwerp en AA Gent (zeer kort), 69 inmiddels, kent de Franse competitie als zijn broekzak. Hij sloot dertig jaar geleden zijn carrière als speler af bij US Orléans, vestigde zich in Nancy, en coachte Nancy, Rennes, Monaco en Lens. Bronnen in de Franse pers leggen een verband tussen zijn nakende aanstelling en de rol van Luciano D’Onofrio (sportieve baas van Bölöni bij Standard en Antwerp) als vriend/raadgever van voorzitter Bernard Serin van FC Metz. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Enkele nieuwe stafleden bij KVK

KV Kortrijk heeft twee nieuwe stafleden. Damien Januel vervoegt de technische staf en staat in de voor de video- & data-analyse. Jochen De Coene zal de coördinatie van de medische staf voor zijn rekening nemen. (IVDA)

Prevljak weer in de kijker met Bosnië

Smail Prevljak blijft met Bosnië zijn stats verzorgen in de Nations League. Na zijn doelpunten tegen Finland en Roemenië, volgde afgelopen weekend een assist tegen Montenegro. De centrumspits van AS Eupen verving in de 61ste minuut Miralem Pjanic (Barcelona/Besiktas) en liet één minuut later, bij zijn eerste actie, Luka Menalo (Dinamo Zagreb) toe 0-1 te maken. De wedstrijd eindigde op 1-1. Dinsdag is er nog Bosnië - Finland, waarna Smail Prevljak zich, na een korte rustperiode, bij de Panda’s voegt. Voor hoelang blijft een vraag, want zijn marktwaarde en de interesse stijgen gestaag. (AR)

Volledig scherm © ANP / EPA