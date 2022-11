Football Talk. Neuer blijft ondanks blessurezorgen eerste keuze tussen Duitse palen

Neuer blijft ondanks blessurezorgen eerste keuze tussen Duitse palen

Manuel Neuer blijft eerste keuze als doelman van Duitsland in de aanloop naar het WK in Qatar, ondanks zijn recente blessurezorgen. Dat vertelde Andreas Kronenberg, keeperstrainer van de Mannschaft, aan de Duitse televisie ARD.

De 36-jarige wereldkampioen van 2014 miste zeven wedstrijden met zijn club Bayern München door een schouderblessure. Hij kwam pas het afgelopen weekend weer in actie. Kronenberg verklaarde dat de staf bij de nationale ploeg “geen open competitie” wil voor de plaats van eerste doelman tussen Neuer en FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen, omdat dat “niet bevorderlijk” zou zijn.

Neuer is sinds het WK van 2010 titularis van Duitsland en won de mondiale trofee in 2014. Ook in 2018 was hij de eerste doelman, hoewel hij voor het toernooi vele maanden aan de kant stond door blessureleed. Hij telt 113 caps tot nu toe.

Fenerbahçe wint van Sivasspor ondanks rode kaart Batshuayi

Fenerbahçe heeft een 1-0-zege geboekt tegen Sivasspor op de 13de speeldag in de Super Lig. Bij de leider werd Rode Duivel Michy Batshuayi in de 48ste minuut met een tweede gele kaart uitgesloten. Batshuayi kreeg op slag van rust een eerste gele kaart. Drie minuten na de pauze mocht de aanvaller gaan douchen. Met een man minder wist Fenerbahçe toch de drie punten thuis te houden. Enner Valencia zette in de 55ste minuut een strafschop om.

Met 29 punten uit twaalf wedstrijden voert Fenerbahçe het klassement aan. Istanbul Basaksehir, dat maandag op 3-3 bleef steken bij Hatayspor, en Galatasaray volgen op vijf punten.

Bondsparket vraagt schorsing voor Zinckernagel én Raskin

Het bondsparket vraagt twee matchen schorsing voor Standard-duo Nicolas Raskin (21) en Philip Zinckernagel (27). Bij die laatste vraagt het bondsparket bijkomend ook nog een voorwaardelijke schorsingsspeeldag. De Deen kreeg rood voor een stevige fout op Eupen-speler Rune Paeshuyse, Raskin moet een schorsing vrezen nadat hij na het laatste fluitsignaal enkele krachttermen richting de ref riep. Standard aanvaardt de voorstellen niet, waardoor de dossiers morgen worden behandeld door het Disciplinair Comité.

Anderlecht heeft Deense spits in het vizier

Anderlecht heeft interesse in de 22-jarige Deense aanvaller Casper Tengstedt. Dat melden Noorse bronnen en is ons ook bevestigd. Tengstedt komt uit voor Rosenborg en was dit seizoen al goed voor dertien doelpunten. Hij ligt in Noorwegen nog onder contract tot 2026. (KDZ)

WK-deelname Philippe Coutinho in gevaar

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Philippe Coutinho (30) met Brazilië zal afreizen naar het WK in Qatar (20 november-18 december). De middenvelder van Aston Villa liep een blessure aan de quadriceps op tijdens een training. Dat bevestigde Villa-coach Unai Emery zondag.

Coutinho stond niet op het wedstrijdblad voor het duel met Manchester United. Het team van Leander Dendoncker boekte een knappe 3-1-zege tegen ManU.

Volgens Braziliaanse media staat Coutinho zeker zes weken aan de kant. Het is maar de vraag of de middenvelder in de plannen van bondscoach Tite voorkwam. Hij lukte dit seizoen in twaalf Premier League-matchen nog geen enkele goal of assist. Voor de oefeninterlands in september tegen Tunesië en Ghana werd Coutinho niet opgeroepen. Vijf van zijn 69 caps verzamelde hij evenwel dit jaar.

