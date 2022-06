Football Talk. Net geen blamage voor STVV - FIFA zet procedure na klacht van Chili stop: Ecuador behoudt WK-ticket

Net geen blamage voor STVV

STVV heeft er zowaar al een eerste oefenmatch op zitten. Het speelde 2-2 gelijk tegen eersteprovincialer Zepperen-Brustem, nadat het in de voormiddag wel al een training had afgewerkt. Christian Brüls opende de score vanop de stip, waarna de thuisploeg twee keer raak trof. In de laatste minuten maakte Shinji Kagawa nog gelijk.

STVV eerste helft: Craninx, Janssens, Al-Dakhil, Bauer, Bocat, De Vos, Brüls, Delorge, Dumont, Librici, Hayashi.

STVV tweede helft: Boets, Hashioka, Leistner, Van Helden, Librici, Kagawa, Delorge, Bocat, Dumont, Hayashi, Koita.

Doelpunten: 18’ Brüls (strafschop) 0-1, 59’ Nyns 1-1, 70’ Manshoven 2-1, 90’ Kagawa 2-2

Zeker twee thuismatchen achter gesloten deuren voor Beerschot

Naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens Union-Beerschot (op de slotdag van de voorbije reguliere competitie) moet Beerschot binnenkort twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen. Dat besliste de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.

Beerschot zal trouwens nog een tijdje extra op zijn tellen moeten passen, want er staat ook nog een straf met uitstel klaar: drie bijkomende matchen zonder publiek. (KDC)

Volledig scherm Enkele Beerschotsupporters zorgden voor ongeregeldheden op de laatste speeldag van het reguliere seizoen. De wedstrijd moest toen stilgelegd worden en Beerschot kreeg een forfaitnederlaag aangesmeerd. © BELGA

Genk beëindigt samenwerking met Deense assistent-coach Glen Riddersholm

De Deen Glen Riddersholm zal niet langer deel uitmaken van de technische staf van Genk. De Limburgse club bevestigt dat de samenwerking is beëindigd. Riddersholm belandde begin november bij Genk, toen hij assistent werd van John van den Brom. De Nederlander werd een maand later ontslagen en opgevolgd door de Duitser Bernd Storck.

Maar Genk stelde onlangs Wouter Vrancken aan als nieuwe hoofdtrainer. Die bracht onder meer zijn eigen assistent Kevin Van Dessel mee vanuit KV Mechelen. Genk laat weten dat is onderzocht of Riddersholm “in een andere rol aan boord kan blijven”, maar dat gebeurt dus niet.

FIFA zet procedure na klacht van Chili stop: Ecuador behoudt WK-ticket

Ecuador behoudt zijn plaats op het WK voetbal van dit najaar in Qatar. De FIFA heeft de juridische procedure, die was geopend na een klacht van de Chileense voetbalbond, stopgezet. Dat heeft de Wereldvoetbalbond gemeld. Volgens de Chileense voetbalbond was rechtsback Byron Castillo, die voor Ecuador uitkwam, geboren in Colombia en drie jaar ouder dan vermeld.

De FIFA opende vorige maand een disciplinair onderzoek naar een mogelijke inbreuk op de speelgerechtigdheid van Castillo in acht wedstrijden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. De Chileense bond wilde dat de uitslagen van die acht duels wegvielen en dat Ecuador werd uitgesloten van het WK. Chili eindigde pas als zevende in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika en kon zich zo niet plaatsen voor het WK.

Maar tot een veroordeling van Ecuador komt het dus niet, zo deelde de FIFA mee, die de Ecuadoriaanse voetbalbond over de zaak ondervroeg. Ecuador is ingedeeld in een WK-poule met Nederland, Senegal en Qatar. Chili kan de beslissing nog aanvechten bij de beroepscommissie van de FIFA.

Volledig scherm © AFP

Seraing hervat met amper 13 spelers

Seraing hervat dit weekend, al zal José Jeunechamps het voorlopig moet stellen met dertien spelers, waaronder vijf jongeren en één doelman. De coach maakt er geen punt van: “Vanaf de eerste dag en zes weken lang het seizoen kunnen voorbereiden met een volledige kern, is in het moderne voetbal onmogelijk geworden. Ik heb destijds bij FC Metz in ‘National’ hetzelfde meegemaakt en toen ik vorig seizoen bij Moeskroen begon als assistent van Enzo Scifo, heb ik erger meegemaakt. Daar waren op de eerste training slechts vijf spelers aanwezig. Tactisch begin je past aan je huiswerk na een paar weken. Tegen die tijd zal de kern worden aangevuld en het zou mij sterk verbazen mocht dat met spelers zijn die ondertussen werden vetgemest als varkens (lacht). Ofwel hebben ze de training hervat bij de club die ze gaan verlaten, ofwel houden ze hun conditie op peil met een persoonlijke fysiektrainer.”

Jeunechamps beschikt voorlopig over één nieuwkomer: Christophe Lepoint. Bij de collega’s van La Dernière Heure kwam hij hierop terug. “Tijdens de paar dagen verlof die ik mezelf gunde na mijn aanstelling, besteedde ik nogal wat tijd aan de telefoon om Christophe te overhalen mee in het avontuur te stappen. Hij heeft de uitdaging aanvaard en dat maakt me ontzettend blij. Christophe is 37 maar in zijn hoofd slechts 25. Een machine, een voorbeeld. Vorig jaar, bij Moeskroen, ondervond hij hinder van een scheurtje in de hiel. De medische staf schreef vier à zes weken rust voor, maar na drie weken was hij al terug op post. En dat, ondanks het feit dat hij sinds twee maanden niet meer betaald werd. Op en naast het veld zal hij zeer belangrijke zijn voor de groep.” (AR)

Volledig scherm © belga

Algerijnse ex-voetballer Rabah Madjer krijgt zes maanden celstraf

De voormalige spits van het Algerijnse nationale elftal en van FC Porto, Rabah Madjer, is in Algiers veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf vanwege “valse verklaringen”.

“Alles wat ik u kan vertellen is dat ik niets te maken heb met deze zaak. Noch van dichtbij, noch van veraf. Ik ben onschuldig”, vertelde de voormalige bondscoach van Algerije telefonisch aan het Franse persbureau AFP. Madjer voegde er nog aan toe dat zijn advocaat beroep aantekent tegen de veroordeling. Begin juni had de openbare aanklager 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 63-jarige Algerijn.

Madjer was de eigenaar van twee kranten: Al Balagh en Al Balagh Erriadhi. Nadat beide publicaties ermee ophielden, bleef de voormalige voetballer reclamecheques van het nationale reclame-agentschap (ANEP) innen, dat klacht indiende.

Madjer weerlegt de aantijgingen. “Op 3 november 2019 heb ik de krant Al Balagh officieel verlaten met officiële documenten van het notariskantoor die bewijzen dat ik niets met deze zaak te maken heb”, klonk zijn verdediging.

Volledig scherm Rabah Madjer. © EPA

Smail Prevljak belangrijk voor Bosnië

Centrumspits Smail Prevljak van AS Eupen is de voorbije dagen twee keer beslissend geweest voor Bosnië. Tegen Finland viel hij in de 82ste minuut in en maakte hij drie minuten ver in de toegevoegde tijd 1-1 gelijk op aangeven van Dzeko. Tegen Roemenië viel hij aan de rust in en maakte hij in de 68ste minuut de 1-0 winning-goal.

In groep 3 van de Nations League B deelt Bosnië na twee speeldagen de leiding met Finland. Prevljak komt nog in actie op 11 juni tegen Montenegro en op 14 juni tegen Finland. (AR)

Volledig scherm © ANP / EPA

DR Congo zet bondscoach Hector Cuper aan de deur

De Congolese voetbalbond heeft bondscoach Hector Cuper ontslagen. De 66-jarige Argentijn was een jaar bondscoach van Congo, maar slaagde er niet in resultaten te boeken.

Cuper werd in mei vorig jaar aangesteld. Het doel was kwalificatie voor het WK voetbal in Qatar, maar daar slaagde Cuper niet in. Ook de plaatsing voor de Afrika Cup van 2023 in Ivoorkust hangt na twee opeenvolgende nederlagen aan een zijden draadje.

Volledig scherm © REUTERS

Pierre Locht nieuwe CEO Standard

Pierre Locht, die op 19 april werd aangesteld als CEO ad interim binnen een tijdelijke overgangsstructuur, is vanaf nu ook officieel benoemd tot nieuwe CEO van Standard. 777 Partners uit het vertrouwen in de 34-jarige Locht, die tot voordien hoofd jeugdopleidingen was.

“Ik ben er vandaag van overtuigd dat het hoofdstuk waar we aan beginnen Standard op alle vlakken kan doen groeien”, klinkt het op de clubwebsite. “Door de internationale dimensie en de middelen van onze nieuwe aandeelhouders te combineren met de vaardigheden en de passie van de mensen die al aanwezig zijn binnen en rond onze club, kunnen we beginnen bouwen aan iets solide en ambitieus voor de toekomst.”

Duitse doelman tekent jeugdcontract bij Eupen

Doelman Julian Renner (19), deels opgeleid bij Borussia Mönchengladbach, heeft een jeugdcontract getekend tot 2024. Renner werd dit jaar met de jonge Panda’s kampioen in groep 2 van de nationale U21. (AR)

Modric jaartje langer bij Real

Luka Modric (36) voetbalt ook volgend seizoen nog bij Real Madrid. De Kroatische middenvelder heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd, tot eind juni 2023. Modric begint straks aan zijn elfde seizoen in Madrileense loondienst, nadat hij in de zomer van 2012 voor 35 miljoen euro overkwam van Tottenham. In die periode groeide Modric uit tot een van de beste en succesvolste middenvelders ter wereld. Met Real won hij onder meer vijf keer de Champions League, drie landstitels en één Spaanse beker. In 2018 werd hij verkozen tot winnaar van de Ballon d’Or en was hij zo de eerste sinds 2007 die de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wist te doorbreken.

Anderlecht oefent tegen Nordsjaelland

Anderlecht heeft een tweede wedstrijd aan zijn oefenprogramma toegevoegd. Paars-wit neemt het op zaterdag 9 juli om 14u op tegen Nordsjaelland, vorig seizoen tiende in de Deense competitie. De match zal 4x 45 minuten duren om iedereen voldoende speelgelegenheid te geven. Gisteren kondigde Anderlecht al een galamatch in het Lotto Park aan tegen Lyon op 16 juli. (SVL)

Australië wint van Verenigde Arabische Emiraten en mag naar intercontinentale barrages

Australië heeft in de Aziatische barrages voor het WK voetbal in Qatar met 1-2 gewonnen van de Verenigde Arabische Emiraten. De ‘Socceroos’ stoten door naar de intercontinentale barrages, de laatste horde richting WK, en treffen daarin maandag Peru.

Jackson Irvine (53.) had Australië in Qatar op voorsprong gezet, maar Caio maakte snel gelijk. Het was Ajdin Hrustic (72.) die de Aussies uiteindelijk de overwinning schonk.

De wedstrijd van maandag tegen Peru gaat net als die van dinsdag in het Ahmad ben Ali Stadion in Qatar door. De winnaar komt tijdens het WK in groep D terecht met Frankrijk, Denemarken en Tunesië. Op het WK van 2018 troffen Australië en Peru elkaar al. De Zuid-Amerikanen wonnen toen met 0-2 in een poule waar ook toen al Frankrijk en Denemarken deel van uitmaakten.

Volgende dinsdag is er in de intercontinentale barrages ook nog Costa Rica tegen Nieuw-Zeeland. Het WK in Qatar begint op 21 november.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Anderlecht oefent tegen Lyon

Anderlecht neemt het op zaterdag 16 juli in een oefenwedstrijd op tegen Olympique Lyon, zo bevestigde de Franse club zelf. Paars-wit ontvangt Lyon in het eigen Lotto Park om 20u. De partij wordt hoogstwaarschijnlijk de generale repetitie voor de competitiestart voor Anderlecht. De Jupiler Pro League start het daaropvolgende weekend. Lyon eindigde afgelopen seizoen achtste in de Ligue 1 en speelt komend seizoen geen Europees voetbal.

Ook Halaimia vertrekt bij Beerschot

In navolging van Joren Dom, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat en Pierre Bourdin heeft nu ook Réda Halaimia zijn contract met Beerschot gratis opgezegd. De 25-jarige rechtsback, die sinds enige tijd uitkomt voor de Algerijnse nationale ploeg, had een opstapclausule bij degradatie in zijn contract staan en mikt nu dus hoger. Halaimia speelde drie jaar voor Beerschot. Buitenlandse media linkten Halaimia in de voorbije dagen al aan de Franse eersteklasser Clermont.

Volledig scherm Réda Halaimia. © BELGA

Rudi Cossey op weg naar Sporting Charleroi

De onderhandelingen zijn wel nog aan de gang, maar Rudi Cossey (60) wordt negen kansen op de tien assistent-coach bij Sporting Charleroi. Daar voegt hij zich bij Edward Still, met wie hij — onder leiding van Ivan Leko — al samenwerkte bij Club Brugge en Antwerp. Hij vervangt bij de Carolo’s Samba Diawara die, in het spoor van Felice Mazzu, naar Anderlecht overstapt.

Vorig seizoen was Cossey nog assistent van Brian Priske op de Bosuil, maar als gevolg van de trainerswissel bij de Great Old werd zijn contract niet verlengd. (AR)

Waasland-Beveren wordt weer SK Beveren

Waasland-Beveren en KSK Beveren bereikten maandag een akkoord over de toekomst van het Beverse voetbal. Beide clubs zullen vanaf komend seizoen met hetzelfde historische logo van KSK Beveren aantreden. De clubs gaan ook samenwerken.

Beide partijen kwamen verder maandagavond tot een akkoord over het dispuut rond het stamnummer. SK Beveren zal in eerste provinciale Oost-Vlaanderen aantreden onder het historische stamnummer 2300. Waasland-Beveren blijft in 1B voetballen onder stamnummer 4068.

De clubs zullen voortaan een gedeeld gebruiksrecht hebben op de merkrechten van KSK Beveren. Beide clubs willen op die manier “de identiteit en geschiedenis van de Beverse voetbaltrots ten volle doen herleven in een zo breed mogelijke gemeenschap van supporters”.

Waasland-Beveren en SK Beveren zullen gaan samenwerken op organisatorisch, logistiek en commercieel vlak. “Zo zullen er gezamenlijke evenementen worden georganiseerd en zullen de krachten gebundeld worden voor sociale projecten ten dienste van de gemeenschap”, klinkt het.

Het toenaderingtraject zal tenminste vijf jaar duren. Het doel is beide clubs “op organische en geleidelijke wijze dichter bij elkaar te brengen”. “De ultieme betrachting is om het Beverse voetbal opnieuw onder één vlag samen te brengen op de Freethiel, onder stamnummer 2300, met de historische kleuren en het historische logo van KSK Beveren”, eindigen alle partijen het persbericht.

Volledig scherm © BELGA

Neymar bezorgt Brazilië late zege in oefenduel bij Japan

Brazilië heeft het voetbalseizoen afgesloten met een 0-1-zege in een vriendschappelijke interland in Tokio tegen Japan. Neymar (77.) zorgde met een rake elfmeter voor het enige doelpunt in de Japanse hoofdstad.

De Brazilianen kwamen op volle sterkte aan de aftrap tegen Japan. Naast Neymar (PSG) stonden ook onder meer Alisson Becker (Liverpool), Marquinhos (PSG) en het Real Madrid-trio Eder Militao, Casemiro en Vinicius Junior in de basis. Bij Japan begon Junya Ito (Genk) aan de match. Kaoru Mitoma (Union) viel in en Daniel Schmidt (STVV) bleef op de bank. Er was ook speelgelegenheid voor voormalig STVV-spelers Daichi Kamada en Wataru Endo.

Brazilië won vorige donderdag ook al vriendschappelijk met 1-5 van Zuid-Korea. Ook toen stond Neymar twee maal aan het kanon, telkens vanop de strafschopstip. De Brazilianen kunnen na deze interland met vakantie.

Voor Japan staat de Kirin Cup nog op het programma. Daarin treffen Ito en co vrijdag in de halve finales Ghana. Volgende week dinsdag is er nog een finale en troostfinale.

Volledig scherm © AFP

Liverpool houdt ervaren James Milner aan boord

Liverpool heeft bekendgemaakt dat James Milner een contractverlenging heeft ondertekend voor één extra seizoen. De polyvalente middenvelder beschikte over een aflopende overeenkomst op Anfield Road.

De 36-jarige Milner kwam zeven jaar geleden toe bij de Reds en won onder coach Jürgen Klopp alles wat er te winnen viel. Hij schreef een Premier League (2020), Champions League (2019) en WK voor clubs (2019) op zijn palmares. Daar kwam dit seizoen nog een FA Cup en League Cup bij. Liverpool verloor eind vorige maand de finale van de Champions League van Real Madrid (1-0). In de Premier League was zijn ex-team Manchester City nipt te sterk.

Milner speelde de voorbije jaren 289 officiële wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 26 keer scoorde. Het voorbije seizoen was hij geen vaste basisspeler meer, maar kwam toch tot 39 wedstrijden. Milner speelde in het verleden ook 61 wedstrijden voor de Engelse nationale ploeg. In clubverband kwam hij eerder uit voor Leeds United, Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa en Manchester City.

Volledig scherm © Photo News

Sanusi verlengt contract bij Beerschot

Nadat Beerschot eerder oudgedienden als Joren Dom, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat en Pierre Bourdin zag vertrekken, kon men nu toch een sterkhouder langer aan zich binden. Kapitein Ryan Sanusi tekende bij voor drie seizoenen. De 30-jarige middenvelder was einde contract en had een paar opties in 1A (onder meer Eupen trok aan zijn mouw), maar koos nu toch voor een verlengd verblijf op het Kiel. Beerschot als leverde een stevige financiële inspanning om Sanusi aan boord te kunnen houden. Sanusi begon destijds te voetballen bij Beerschot en landde in 2019 na omzwervingen in Nederland en Frankrijk opnieuw op het oude nest. Overigens is volgens onze informatie ook rechtsback Robbe Quirynen (vorig seizoen actief bij Deinze, voordien bij Antwerp) nadrukkelijk in beeld bij Beerschot.

Bruno Alves (40) stopt met voetballen

De Portugees Bruno Alves heeft op 40-jarige leeftijd afscheid genomen als profvoetballer. De centrale verdediger speelde onder meer voor FC Porto, Zenit Sin-Petersburg, Fenerbahçe, Cagliari en Rangers. Het voorbije seizoen stond hij onder contract bij de Griekse club Apollon Smyrnis.

“Vandaag deel ik mee ik dat ik mijn voetbalcarrière afsluit, met dankbaarheid voor alle trainers, teamgenoten, coaches en mensen die betrokken waren bij mijn carrière. De reis eindigt hier, maar andere kansen zullen zich voordoen”, schreef Alves op sociale media.

Alves speelde bijna honderd interlands voor Portugal, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Met Porto werd hij in het begin van zijn loopbaan vier keer landskampioen, met Zenit veroverde hij twee titels, met Fenerbahçe eentje.

Volledig scherm Bruno Alves. © AFP

Silas Gnaka verlaat Eupen voor Duitse tweedeklasser Magdeburg

AS Eupen is aan een volledige vernieuwing toe wat het verdedigend compartiment betreft. Na Andreas Beck, Emannuel Agbadou, Jonathan Heris en aanvoerder Jordi Amat, verlaat ook Silas Gnaka de club. De 23-jarige Ivoriaan, van wie het contract eind deze maand afliep, heeft een overeenkomst bereikt met FC Magdeburg (3de Bundesliga). Gnaka was sinds 2017 bij Eupen, maar kon — in tegenstelling met voornoemde spelers — geen basisplaats afdwingen. Het voorbije seizoen kwam hij wel in 18 wedstrijden in actie. (AR)

Volledig scherm Gnaka in actie tegen Kouamé (Anderlecht). © Photo News

Bulgaars bondscoach stapt op

Yasen Petrov heeft zondagavond na de pijnlijke 2-5 nederlaag tegen Georgië, op de tweede speeldag van de groepsfase van de Nations League (divisie C), ontslag genomen als bondscoach van Bulgarije.

“Ik neem alle verantwoordelijkheid”, zei Petrov na de wedstrijd voor de camera’s. “Ik heb geen recht meer om aan te blijven. Onze wegen scheiden hier.”

De 53-jarige Petrov was sinds januari vorig jaar bondscoach van Bulgarije. Hij zal voor de komende twee interlands - donderdag bij Gibraltar en zondag in Georgië - tijdelijk vervangen worden door Georgy Ivanov, de technisch directeur van de Bulgaarse bond. Nadien gaat de federatie op zoek naar een definitieve opvolger.

Bulgarije telt na twee speeldagen in groep 4 van de C-divisie van de Nations League slechts één punt. Voor de pandoering tegen Georgië werd vorige donderdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië.

In de Bulgaarse selectie zitten met Edisson Jordanov (Westerlo) en Kristyan Malinov (OH Leuven) twee spelers van Jupiler Pro League-teams. Beide spelers stonden zondag aan de aftrap. Filip Krastev, die door 1B-club Lommel wordt verhuurd aan Levski Sofia, viel in.

Volledig scherm Yasen Petrov. © ANP / EPA

Oostende-doelman Scherpen bij Oranje

Promotie voor Kjell Scherpen. De 22-jarige keeper van KV Oostende en de Nederlandse beloften vervoegt de hoofdmacht van Oranje. Scherpen vervangt Tim Krul, die gisteren op training een blessure opliep en het trainingskamp moest verlaten. Scherpen traint vandaag al mee met de eerste ploeg. Hij verzamelde 15 caps voor de beloften, die momenteel nog strijden om EK-kwalificatie. Scherpen stond vrijdag nog negentig minuten onder de lat in de wedstrijd bij Moldavië (0-3 zege).

De doelman werd door Premier League-club Brighton in de terugronde van het voorbije seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Daar wisselde hij sterke prestaties af met mindere matchen. Hij kwam er in zes duels in actie. Komende zomer keert hij in principe terug naar het team van Leandro Trossard.

Bij Jong Oranje zijn, naast Scherpen, Anderlecht-spelers Bart Verbruggen en Joshua Zirkzee bekende gezichten. Verbruggen neemt mogelijk de plaats van Scherpen onder de lat in.

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News