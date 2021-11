Football Talk. Net als Club houdt ook Leipzig slechte generale repetitie: “Dit is onaanvaardbaar”

Diadie Samassekou (12.) bracht Hoffenheim snel op voorsprong. Leipzig monopoliseerde de bal, maar slaagde er in de eerste 45 minuten niet in om ook maar één kans bij elkaar te voetballen. In de tweede helft trok Munas Dabbur (68.) de zege over de streep met de verlossende tweede treffer. Leipzig zakt door het verlies naar de zesde plaats met 18 op 36. Jesse Marsch, de trainer van RB Leipzig, sprak harde taal. “Ik ben heel teleurgesteld, Hoffenheim had veel meer honger. Ik kan een nederlaag aanvaarden, maar niet als we minder honger tonen. Dit is dus onaanvaardbaar. Vooraf hield ik voor ogen dat als we een goede intensiteit zouden aanhouden, deze match een grote kans kon zijn voor ons. We hebben het niet gedaan en dat is moeilijk te begrijpen.”