Football Talk. Nederlandse media: “PSV denkt aan Van Crombrugge” - Inter gunt AC Milan nog geen titelfeest

“PSV denkt aan Van Crombrugge”

Nederlandse media melden dat PSV (opnieuw) interesse toont in Hendrik Van Crombrugge. De Anderlecht-doelman heeft nog een contract tot 2025, maar bij een interessant bod is RSCA bereid mee te werken aan een transfer. Ook in 2020 ging de naam van de 29-jarige doelman rond in Eindhoven. Van Crombrugge is niet de enige kandidaat, ook Jasper Cillessen (Valencia) staat op de radar van PSV, dat door de terugkeer van Yvon Mvogo naar RB Leipzig op zoek is naar een nieuwe keeper. Met Maxime Delanghe en Kjell Peersman heeft PSV al twee Belgische keepers in de kern.

Volledig scherm Hendrik Van Crombrugge. © Photo News

Inter gunt Milan nog geen titelfeest, Genoa is zeker van degradatie

Inter heeft op de 37ste en voorlaatste speeldag in de Serie A de drie punten meegepakt uit Cagliari. De Nerazzurri wonnen op Sardinië met 1-3 en blijven zo druk zetten op stadsrivaal Milan, dat eerder op de dag met 2-0 won van Atalanta Bergamo.

Darmian bracht Inter na 25 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Eerder was een treffer van De Vrij al afgekeurd na voorafgaand hands. Lautaro Martinez (51.) verdubbelde de Inter-voorsprong na rust, maar Cagliari gaf zich nog niet gewonnen en dankzij een goal van Lykogiannis (53.) bleef het spannend tot het einde. Opnieuw Lautaro Martinez verloste Inter vijf minuten voor tijd met de 1-3.

Volledig scherm Inter. © ANP / EPA

Bij puntenverlies van Inter was Milan al kampioen. Door de zege van Inter wordt alles volgende week zondag beslist op de slotspeeldag. Dan trekt Milan (83 ptn) naar nummer elf Sassuolo, Inter (81 ptn) ontvangt Sampdoria.

Door de nederlaag van Cagliari is Genoa, dat eerder op de dag met 2-0 verloor van Napoli, mathematisch zeker van degradatie. Het team van coach Alexander Blessin, die in januari overkwam van Oostende, telt als negentiende en voorlaatste 28 punten. Salernitana, dat op de zeventiende plaats staat, de eerste ‘veilige’ plaats, telt 31 punten. Genoa kan nog naast de Zuid-Italianen komen, maar moet het onderspit delven in de onderlinge duels. De Genuezen hadden nog een waterkansje op het behoud als Cagliari ook op 31 punten kwam, want het onderling resultaat met de Sardijnen was wel in hun voordeel. Dat kan echter niet meer.

Cagliari staat achttiende met 29 punten en moet op de slotspeeldag absoluut winnen bij rode lantaarn Venezia (26 ptn), dat ook al zeker is van degradatie, om nog een kans te houden op het behoud.

Volledig scherm Blessin. © Photo News

Atlético bevestigt vertrek van Luis Suarez

Atlético Madrid heeft, voor aanvang van de partij tegen Sevilla op de 37ste en voorlaatste speeldag van La Liga, op sociale media bekendgemaakt dat het volgend seizoen niet verder zal gaan met Luis Suarez en Hector Herrera. Het contract van beide spelers loopt af en zal niet verlengd worden. De 35-jarige Suarez maakte in september 2020 de overstap van FC Barcelona, de 32-jarige Herrera kwam een jaar eerder over van Porto.

Suarez kwam in twee seizoenen bij Atlético Madrid (voorlopig) tot 81 wedstrijden, waarin hij 34 goals maakte. Vooral vorig seizoen was hij belangrijk in het kampioenenjaar van de Rojiblancos. Herrera speelde in drie seizoenen 77 matchen voor het team van coach Diego Simeone. De Mexicaan trekt meer dan waarschijnlijk naar MLS-club Houston Dynamo. De toekomst van Suarez is nog onbekend. De Uruguayaan kampt met verschillende fysieke ongemakken en zou mogelijk helemaal stoppen met voetballen.

Volledig scherm Luis Suarez. © ANP / EPA

Dybala kondigt afscheid bij Juventus aan

Paulo Dybala heeft op sociale media bekendgemaakt na dit seizoen te zullen vertrekken bij Juventus. De geruchten rond een vertrek van de Argentijnse aanvaller waren al maanden sterk. Beide partijen vonden geen akkoord over een contractverlenging, waardoor Dybala transfervrij de deur uitloopt.

De 28-jarige Argentijn speelde zeven seizoenen voor Juventus en pakte daarin twaalf prijzen. Enkel dit seizoen won hij met de club geen trofee. Hij speelde 291 wedstrijden en kwam daarin tot 115 goals. “Ik ging er van uit dat we nog vele jaren samen zouden doorbrengen, maar het lot leidde ons naar verschillende wegen”, postte Dybala op Instagram.

Dybala was jarenlang een publiekslieveling bij de Oude Dame. Straks staat voor Juventus de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma, tegen Lazio op de 37ste en voorlaatste speeldag van de Serie A. Juventus is al zeker van de vierde plaats.

Het is nog niet bekend waar Dybala de komende seizoenen zal spelen. Inter wordt al maanden genoemd als de meest concrete optie, ook Borussia Dortmund zou de Argentijn al een voorstel hebben gedaan.

Volledig scherm Dybala. © Photo News