Football Talk. Nederlandse beker verder zonder amateurclubs

Zulte Waregem Zulte Waregem in vieze papieren: 7,3 miljoen verlies op jaarreke­ning

17 november De jaarrekening van de cvba Grensverleggend, de vennootschap achter SV Zulte Waregem, kleurt donkerrood. In het afgelopen boekjaar werd een verlies van 7,3 miljoen ingeschreven. Vorig jaar ging de fusieclub voor het eerst in haar bestaan in de rode cijfers, toen met een verlies van 2,9 miljoen.