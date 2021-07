Football Talk. Nederlander Björn Kuipers moet EK-finale in goede banen leiden - Deschamps blijft ondanks mislukt EK bondscoach van Frankrijk

Nederlander Kuipers moet EK-finale in goede banen leiden

De Nederlander Björn Kuipers is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid om zondag in het Londense Wembleystadion de EK-finale tussen Engeland en Italië te fluiten, zo maakte de UEFA donderdag bekend. De 48-jarige Kuipers wordt zo de eerste Nederlandse scheidsrechter die de finale van een EK of WK voetbal voor zijn rekening mag nemen. Kuipers leidde in 2013 wel de finale van de Confederations Cup.

De gelouterde ref, die op twee WK’s actief was en bezig is aan zijn derde EK, floot ook de finale van de Champions League in 2014 en twee keer de finale van de Europa League (2013 en 2018). Op vermoedelijk zijn laatste eindtoernooi mag Kuipers nu dan ook de EK-finale leiden. Hij geeft zondag om 21.00 uur het beginsignaal in Londen.

De Twentse supermarkteigenaar floot op dit EK de groepswedstrijden Denemarken - België (1-2) en Spanje - Slowakije (5-0). Kuipers had vorige week ook de leiding over het duel in de kwartfinales tussen Denemarken en Tsjechië (2-1). Kuipers was op het WK van 2014 al kandidaat om de finale te fluiten, maar hij moest toen naar huis omdat het Nederlands elftal in Brazilië de halve finales bereikte. Hij ziet dat nog steeds als de grootste teleurstelling uit zijn carrière.

Kuipers, met afstand de oudste scheids op dit EK, weet nog niet of hij doorgaat met fluiten. “Ik zie het wel, ik voel me nog hartstikke fit”, zei hij voor het toernooi. “Ik laat mijn beslissing met name van gevoel afhangen. Hoe gaat het thuis, hoe ontpopt het EK zich, welke koers gaan we varen? Daar maak ik nu nog geen keuze in. Na het EK ga ik rustig op vakantie en dan kijken welke keuzes en mogelijkheden er liggen.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Deschamps blijft ondanks mislukt EK bondscoach van Frankrijk

Ondanks de blamage die Frankrijk op EURO 2020 opliep met een uitschakeling in de achtste finales tegen Zwitserland, blijft Didier Deschamps bondscoach van Les Bleus, in oktober tegenstander van de Rode Duivels in de Final Four van de Nations League. “Er is zelfs geen debat over geweest”, vertelde de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët donderdag aan de krant Le Figaro. “Op drie minuten was het geregeld. Didier wou graag bondscoach blijven en ik wou graag dat hij bleef.”

De 52-jarige Deschamps is sinds 2012 bondscoach van Frankrijk en leidde het land drie jaar geleden in Rusland naar de wereldtitel. Op dit EK waren ze gestart als topfavoriet en vice-Europees kampioen, maar in de achtste finales bleken de buren uit Zwitserland te sterk in de strafschoppenreeks.

De wereldkampioen van 1998 ligt bij de Franse bond nog onder contract tot na het WK in Qatar van eind volgend jaar, net als Roberto Martinez bij België.

Volledig scherm © Photo News

José Mourinho wil bij AS Roma bouwen aan project: “Titels komen later”

José Mourinho is donderdag officieel voorgesteld als coach van AS Roma. Hij wil bij de Serie A-club bouwen aan een project. Daarna “zullen de titels komen”, vertelde de 58-jarige Portugees.

“Jullie praten over de titel en wij over tijd, een project, werk. Titels, dat zijn slechts woorden, makkelijke beloften. De titels zullen komen. Maar de club wil geen alleenstaand succes, we willen ergens terechtkomen en daar blijven”, stelde Mourinho in het Italiaans. De coach is terug in Italië, dat hij in 2010 verliet met een historisch treble (titel, beker, Champions League) voor Inter Milaan.

Mourinho ondertekende op 4 mei een contract voor drie seizoenen, amper twee weken nadat hij bij Tottenham de laan werd uitgestuurd. Bij AS Roma treedt hij in de voetsporen van zijn landgenoot Paula Fonseca, die de Romeinen afgelopen seizoen pas op de zevende plaats wist te parkeren. AS Roma wacht al sinds 2008 op een prijs, toen won het de Coppa Italia.

“Het woord ‘tijd’ bestaat niet in het voetbal, maar hier bij AS Roma wel. En het is een fundamenteel woord”, aldus Mourinho, die de aanwezige journalisten verzekerde dat hij niet in Rome is om op vakantie te gaan “maar om te werken”.

Volledig scherm © EPA