Football Talk. NEC dankt scorende Okita en gaat naar promotiefinale, Emmen degradeert uit Eredivisie - Steven Gerrard en David Beckham vervolledigen Premier League Hall of Fame

Okita trefzeker in promotiefinale voor NEC

NEC Nijmegen heeft zijn ticket voor de promotiefinale naar de Eredivisie beet. Roda JC werd met 3-0 huiswaarts gestuurd. Doelpuntenmakers van dienst voor de Nijmegenaren waren Bart van Rooij, ex-Buffalo Rangelo Janga en Jonathan Okita.

Okita verliet in minuut 82 het veld namens de thuisploeg, Mathias de Wolf betrad 4 minuten voor tijd het terrein en Thibo Baeten bleef aan de bank gekluisterd. Aan bezoekende zijde viel Stefano Marzo in de 37e minuut in en keek Xander Lambrix de volle 90 minuten toe.

In de finale kijkt NEC NAC Breda zondag in de ogen. NAC nam tegen FC Emmen de beste start, met voormalig Bruggeling Lex Immers (18.) die tekende voor het openingsdoelpunt. Na een eigen doelpunt van Hendriks (80.) kwam Emmen op gelijke hoogte. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. Na strafschoppen won NAC met 3-4. FC Emmen degradeert zo uit de Eredivisie.

Steven Gerrard en David Beckham vervolledigen Premier League Hall of Fame

De Premier League heeft met Steven Gerrard en David Beckham de laatste twee namen meegedeeld om de Premier League Hall of Fame te vervolledigen.

Gerrard, huidig coach van het Schotse Rangers, is een rasecht clubicoon van Liverpool. In 17 jaren trouwe dienst kwam hij tot 120 competitiedoelpunten in meer dan 500 optredens. David Beckham bracht het grootste deel van zijn carrière - elf jaar - door bij Manchester United. Nadien speelde hij nog voor onder meer Real Madrid, AC Milan en Paris Saint-Germain.

Naast Gerrard en Beckham kregen Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard en Dennis Bergkamp al eerder een plekje in de recent opgerichte Hall of Fame.

Colombia is niet langer gastland voor Copa America na vraag om uitstel

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL heeft Colombia geschrapt als gastland voor de komende Copa America. De organisatie nam die beslissing nadat Colombia had gevraagd het Zuid-Amerikaanse landentoernooi uit te stellen van juni naar november.

“Gezien de internationale competitiekalender en de logistiek van het toernooi is het onmogelijk de Copa America 2021 te verplaatsen naar november”, stelde de CONMEBOL in een verklaring als antwoord op een formeel verzoek van de Colombiaanse regering om de competitie met enkele maanden te verschuiven nu Colombia kampt met een nieuwe coronagolf.

Colombia zou de Copa America samen met Argentinië organiseren. De openingsmatch staat op 13 juni geprogrammeerd in het Argentijnse Buenos Aires. De finale zou op 10 juli in het Colombiaanse Barranquilla worden gespeeld. Waarschijnlijk zullen alle wedstrijden nu op Argentijnse bodem worden afgewerkt. De CONMEBOL belooft “in de komende dagen” meer info over de nieuwe locaties.