Football Talk. Napoli smeert Juve nederlaag aan - Raman en Schalke spelen gelijk - Malinwa moet Van Damme missen tegen Beerschot

Rode Duivels Marc Brys stelt dat “veld niet meer goedkomt”, maar toch hoopt voetbal­bond nog met Rode Duivels in Leuven te spelen

11 februari Het zo geroemde veld van OH Leuven is de laatste tijd onder slecht weer en een versleten drainage kapot gespeeld. Dat baart zorgen voor de interlands eind maart van de Rode Duivels. Volgens OHL komt het goed, maar is dat zo? De voetbalbond houdt het in het oog. De Red Flames moeten komende donderdag al uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion.