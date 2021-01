Football Talk. Napoli, met Mertens als invaller, bekert verder - Janevski opnieuw aan de slag in Cyprus

Napoli bekert verder, Mertens valt in

Bekerhouder Napoli stootte door naar de halve finales van de Coppa Italia na een 4-2 zege tegen Spezia. Koulibaly (5.), Lozano (20.), Politano (30.) en Elmas (40.) zorgden al voor de pauze voor een 4-0 voorsprong. Gyasi (70.) en Acampora (73.) scoorden nog tegen. Dries Mertens zat op de bank, maar mocht twee minuten voor tijd nog even komen meedoen. In de halve finales neemt Napoli het op tegen Atalanta. Inter Milaan en Juventus staan tegenover elkaar in de andere halve finale.

Janevski vindt opnieuw onderdak in Cyprus

Cedomir Janevski is de nieuwe coach van Olympiakos Nicosia. De 59-jarige Macedoniër, die wij vooral kennen van zijn passage in ons land bij onder meer Club Brugge, Bergen, Moeskroen en Waasland-Beveren, zat zonder ploeg sinds hij eind mei vorig jaar na amper zeven wedstrijden al opkraste bij Enosis Neon Paralimniou - ook al in Cyprus.

Belgische beloften treffen Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan in kwalificaties voor EK U21

De Belgische beloften kennen hun tegenstanders op weg naar het EK voetbal U21 van 2023 in Roemenië en Georgië. De Jonge Duivels treffen in groep I Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan.

De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen zaten voor de loting in pot 2. Denemarken kwam als reekshoofd uit de bus. Verder volgden nog Turkije, Schotland en Kazachstan. De EK-kwalificatiecampagne begint in september van dit jaar. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname.

De beloften slaagden er niet in zich te plaatsen voor het EK van dit voorjaar in Hongarije en Slovenië. Ondanks twee zeges tegen Duitsland gingen onze oosterburen als groepswinnaar naar het EK. De Belgen lieten de kwalificatie liggen door nederlagen in uitwedstrijden bij Wales, Moldavië en Bosnië.

Willem II-Belgen verliezen van Ajax

In de Nederlandse Eredivisie won Ajax met 3-1 van Willem II. Jorn Brondeel stond in doel bij de Tilburgers, Mike Trésor Ndayishimiye viel zes minuten voor tijd nog in. Sparta Rotterdam en Twente speelden 0-0 gelijk. Michael Heylen maakte de wedstrijd vol bij Sparta.

Ook beroep tegen schorsingen Brogno (Beerschot) en Jorge Simao (Moeskroen)

Behalve verdediger Carlos Cuesta (KRC Genk), zullen ook hoofdtrainer Jorge Simao (Moeskroen) en aanvaller Loris Brogno (Beerschot) vrijdag in beroep voor het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. Dat werd donderdag door de KBVB bevestigd.

Jorge Simao werd geschorst voor twee speeldagen, omdat hij zaterdag op Stayen in het slot van STVV-Moeskroen (0-2) een duw gaf aan vierde official Nicolas Lardot. De ref greep in toen de Portugese trainer tergend lang in discussie ging met de pas vervangen Nuno Da Costa. Nadat Jorge Simao eerder onbewust en achteloos een duw had gegeven aan Lardot, gaf scheidsrechter Erik Lambrechts hem een rode kaart.

Ook na de wedstrijd ging Jorge Simao in de fout, want ondanks zijn rode kaart gaf hij nog een interview aan Eleven Sports. Dat druist in tegen het bondsreglement. Het Bondsparket vorderde vier speeldagen schorsing (waarvan drie effectief), maar dinsdag werd Jorge Simao er slechts twee opgelegd. Toch gaat Moeskroen, dat een schorsing voor een ongelukkige duw buiten proportie vindt, alsnog in beroep in de hoop dat de straf nog verder wordt herleid. Club en trainer houden hun pleidooi vrijdag om 13.30 uur voor de Disciplinaire Raad.

Een halfuur later is het de beurt aan Loris Brogno om zich opnieuw te verantwoorden. De aanvaller van Beerschot werd vervolgd voor een elleboogstoot en schelden naar de scheidsrechter. In en tegen Eupen (3-1) kreeg Brogno een rode kaart, omdat hij zijn arm zwaaide tegen het gezicht van Eupen-verdediger Cools. Na zijn uitsluiting riep Brogno “enculé” naar de scheidsrechter, een uitlating waarvoor hij zich nadien meteen verontschuldigde.

Voor de fout zelf vroeg het Bondsparket drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en voor het scheldwoord twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief). Het Disciplinair Comité kende een lichtere sanctie toe, want vond één speeldag effectief voor de rode kaart en twee met uitstel streng genoeg. Het werd dus vijf speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) voor Brogno, maar het Bondsparket vindt die straf te licht en tekende dus beroep aan.

Voor Jorge Simao en Brogno is om 13.00 uur ook Cuesta nog aan de beurt. KRC Genk maakte woensdag al bekend beroep aan te tekenen tegen de twee speeldagen schorsing die de verdediger opgelegd werd.

Oostendenaars Hubert, Theate en Capon zijn weer beschikbaar na negatieve coronatest

KV Oostende kan opnieuw een beroep doen op doelman Guillaume Hubert en verdedigers Brecht Capon en Arthur Theate. Het trio was twee weken buiten strijd na een positieve coronatest, maar is weer beschikbaar. Dat laat de kustploeg weten in aanloop naar het competitieduel van morgen tegen Standard.

Capon, Theate en Hubert testten negatief op Covid en hervatten de trainingen, bevestigt Oostende. “Afwachten of ze fit genoeg zijn om meteen tot de selectie te behoren. We mogen niet vergeten dat ze een tweetal weken niet met de groep trainden, maar we zijn blij dat ze gezond en wel terug zijn”, aldus KVO-trainer Alexander Blessin. Donderdagochtend wordt er getraind en dan vallen nog drie spelers af.

Oostende ontvangt Standard morgen op de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League. Oostende staat voorlopig knap zesde met 35 punten, twee minder dan de Rouches. Die zijn na een 12 op 12 onder Mbaye Leye bezig aan een stevige remonte.

Spanje en Portugal ontmoeten elkaar in vriendschappelijk duel voor het EK

Spanje en Portugal treffen elkaar vriendschappelijk op 4 juni in Sevilla. Dat kwamen beide bonden overeen. De wedstrijd komt een week voor de start van het EK voetbal.

De wedstrijd tussen beide buurlanden was oorspronkelijk voorzien voor juni 2020, maar werd toen - net als het EK - geannuleerd omwille van de coronacrisis.

Titelhouder Portugal werd op het EK ingedeeld in groep F, de zogenaamde groep des doods, met ook nog Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Spanje treft in groep E Polen, Slovakije en Zweden.

