Football Talk. Na racisme in Club-RSCA: personen geïdentificeerd maar bewijslast lijkt probleem

Weinig vooruitgang in racismeonderzoek Club-Anderlecht

9 december 2021. Tijdens de uitmatch op Club Brugge worden Anderlecht-trainer Kompany, zijn staf en ploeg het mikpunt van racistische kreten. “Bruine aap en wat dan ook. Ik heb het er moeilijk mee”, zei Kompany toen met brekende stem. De dag nadien startten de politie en parket van de KBVB een onderzoek op. Ook Club stelde “dat ze het nodige zouden doen om de daders te identificeren en hen een stadionverbod op te leggen”.

Maar na drie maanden is er weinig vooruitgang geboekt in het onderzoek. “We hebben al een aantal personen geïdentificeerd en verhoord”, zegt het parket van West-Vlaanderen. Maar het heeft verder “nog geen standpunt ingenomen”. Dit kan wijzen op het feit dat er te weinig bewijs gevonden wordt om iemand daadwerkelijk te verdenken van de feiten. De lokale politie gaf in december al aan dat het een moeilijke opdracht werd, dat “niemand iets gehoord of gezien had”. (DJG)

AA Gent pikt talentvolle middenvelder op bij Beerschot

AA Gent heeft zich versterkt met middenvelder Patryk Walicki. De achttienjarige Belg met Poolse roots maakt de overstap van Beerschot. Hij kondigde zijn transfer zelf aan op Instagram.

Walicki maakte tien dagen geleden zijn debuut op het hoogste niveau bij de Ratten in de 2-1-zege tegen KV Kortrijk. Beerschot nam hem vorige zomer pas over van Diegem Sport, waar hij zijn jeugdopleiding kreeg.

Amerikaanse voetbalsters dwingen gelijke betaling af

De Amerikaanse voetbalsters hebben met de Amerikaanse federatie US Soccer een akkoord bereikt omtrent hun verloning. Vanaf heden zullen de voetbalsters bij het Amerikaanse elftal evenveel verdienen als hun mannelijke collega’s, zo maakten beide partijen bekend.

“US Soccer engageert zich om vanaf heden de spelers en speelsters van de mannen- en vrouwenploeg evenveel te betalen, voor officiële duels, oefeninterlands en toernooien, met inbegrip van het WK”, zo klinkt het in de mededeling. In 2019 trokken enkele speelsters van de Amerikaanse vrouwenploeg naar de rechter om hetzelfde loon te bekomen als hun mannelijke collega’s. Voor de rechtbank in Los Angeles trokken ze aanvankelijk aan het kortste eind.

De rechter in Los Angeles wees een jaar later de claim van de wereldkampioenes af dat ze onderbetaald werden in vergelijking met het mannenteam. Het Amerikaanse team, dat de voorbije twee WK’s won, eiste de betaling van achterstallig loon ter waarde van 66 miljoen dollar (58,2 miljoen euro).

De speelsters gingen tegen die uitspraak in beroep. Een definitieve uitspraak is er nog niet, maar is dankzij het onderlinge akkoord ook niet meer van belang. Volgens ‘The New York Times’ ontvangen de speelsters ook een bedrag van 24 miljoen dollar (21,2 miljoen euro), een compensatie omdat de verloning jarenlang niet gelijk was.

Boli Bolingoli trekt op huurbasis naar Russische Ufa

De Russische eersteklasser Ufa huurt Boli Bolingoli voor de rest van het seizoen van Celtic. Dat kwamen beide clubs overeen. De 26-jarige Bolingoli, een neefje van Romelu Lukaku, kwam de voorbije maanden slechts twee keer in actie bij Celtic. Vorig seizoen verhuurde de Schotse recordkampioen de linkervleugelverdediger al aan het Turkse Basaksehir. Bij Celtic heeft hij nog een contract tot juni 2023. Bolingoli was eerder ook actief voor Club Brugge, STVV en het Oostenrijkse Rapid Wien. Ufa staat na 18 speeldagen in de Russische Premier League op de vijftiende en voorlaatste plaats, een degradatieplaats. De Russische competitie hervat komend weekend na een winterstop van 2,5 maanden.

23 supporters van KV Kortrijk krijgen stadionverbod na misdragingen tegen Antwerp

23 supporters van KV Kortrijk hebben een stadionverbod gekregen nadat ze zich hebben misdragen in de inhaalwedstrijd tegen Antwerp. De stadionverboden variëren van zes maanden tot vijf jaar. De identificatie van de amokmakers tijdens de derby KV Kortrijk-Zulte Waregem van afgelopen weekend is nog aan de gang. “KV Kortrijk veroordeelt het geweld van de voorbije wedstrijden. Wij zijn een familieclub en willen dat een voetbalwedstrijd in het Guldensporenstadion een feest is voor groot en klein. Wie komt om te vechten, hoort niet thuis bij KV Kortrijk”, aldus CEO Matthias Leterme.

UEFA overweegt om Champions League-finale niet meer in Rusland te laten doorgaan

In de nasleep van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, overweegt de UEFA om de Champions League-finale niet langer in Rusland te laten doorgaan. Het oorspronkelijke plan was om de finale op 29 mei in de Gazprom Arena van Zenit St Petersburg te laten spelen, maar nu lijkt de UEFA op zoek te zijn naar een nieuwe locatie. Al willen ze eerst de situatie in zijn geheel bekijken voor ze een definitieve beslissing nemen.

Napoli en Mertens komen niet verder dan 1-1-gelijkspel tegen staartploeg Cagliari, Theate pakt met Bologna volle buit tegen Spezia

Napoli heeft gisterenavond duur puntenverlies geleden op het veld van staartploeg Cagliari. Ze kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Mertens en co misten zo de kans om naast leider AC Milan te komen. Ze komen wel gelijk met Inter, de nummer twee in de stand. Mertens speelde de hele wedstrijd.

Ook Arthur Theate speelde een hele wedstrijd tegen Spezia. Zijn Bologna kon wel winnen met 2-1. Vijf minuten voor de pauze maakte Marko Arnautovic gelijk. Diezelfde Oostenrijkse aanvaller bezorgde Bologna in de 84ste minuut de zege. Bologna staat zo twaalfde in de stand.

Müller loopt opnieuw coronabesmetting op

Thomas Müller is opnieuw besmet met het coronavirus. Zijn club Bayern München bevestigde dat de Duitse international positief heeft getest. De 32-jarige Müller stelt het goed en is zoals de regels het voorschrijven thuis in quarantaine gegaan.

Müller testte vorig jaar al eens positief en miste daardoor de finale van het WK voor clubs. Hij werd toen met een speciaal vliegtuig vanuit Qatar naar München teruggebracht. Zondag kwam Müller nog in actie in de met 4-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen SpVgg Greuther Fürth. De middenvelder ontbreekt al zeker zaterdag in het uitduel tegen Eintracht Frankfurt.

Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Arteaga en Noubissi, één voor Malinov

Het bondsparket heeft vandaag een minnelijke schikking van drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro voorgesteld voor Gerardo Arteaga. Racing Genk aanvaardt het voorstel niet. De linksachter zal dus dinsdag voor het disciplinair comité verschijnen. Arteaga werd uitgesloten voor een trap op de kuit van Christian Kouamé.

Voor Beerschot-spits Marius Noubissi, die zaterdag werd uitgesloten na een tackle op Cercle-verdediger Boris Popovic, vraagt het bondsparket twee wedstrijden effectief en een boete van 2.000 euro.

Kristiyan Malinov, middenvelder van Oud-Heverlee Leuven, krijgt de mogelijkheid om een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro te aanvaarden. Hij kreeg zondag rood na een tackle met gestrekt been en voet vooruit op Kagawa.

Standard-aanvalster Lewerissa heeft borstkanker

De Nederlandse speelster Vanity Lewerissa heeft slecht nieuws gekregen. Enkele weken geleden werd er bij aanvalster borstkanker gediagnosticeerd. De 30-jarige Lewerissa was dit seizoen de sterkhouster bij de Rouches. Enkele weken geleden brak ze ook haar sleutelbeen tegen Anderlecht. Zelf zegt ze dat ze met twee gestrekte benen tegen de ziekte aan wil gaan.

Haaland traint opnieuw mee bij Dortmund

Bij Borussia Dortmund heeft de Noorse steraanvaller Erling Haaland na een afwezigheid van zowat een maand vanwege spierproblemen een eerste groepstraining afgewerkt, zo werd maandag bekendgemaakt, drie dagen voor de terugwedstrijd van de tussenronde in de Europa League tegen Rangers. Dortmund moet in Glasgow vol aan de bak, na de 2-4-thuisnederlaag van vorige week. Het is nog onduidelijk of de Noor de selectie zal halen voor het duel van donderdag.

KV Kortrijk-fans lanceren crowdfunding voor gewonde stewards

Fans van KV Kortrijk hebben een crowdfundingactie opgestart als steun voor de stewards die zware verwondingen opliepen tijdens de derby tegen Zulte Waregem. Beide supportersaanhangen gingen met elkaar op de vuist en daarbij liepen verschillende stewards zware verwondingen op. “De supporters van KV Kortrijk lanceren dan ook dit initiatief om geld in te zamelen om deze stewards en bij uitbreiding alle vrijwilligers van KVK een hart onder de riem te steken en te tonen dat 99,9% van de fans er is voor het voetbal en enorm dankbaar is voor de inzet van deze mensen. Laat ons een duidelijke halt toeroepen aan agressie op en naast het voetbalveld en van voetbal een feest voor jong en oud maken. Maak een bedrag, groot of klein, over. De opbrengst gaat integraal naar de gewonde stewards”, klinkt het. (IVDA)