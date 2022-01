Football Talk. Na Genk en STVV blaast ook Standard stage in Spanje af

Anderlecht Ondanks monsterver­lies denkt sporteco­noom dat toekomst RSCA rooskleu­rig is: “Anderlecht kan weer de rijkste club van België worden”

Anderlecht is financieel opnieuw de slechtste leerling van de klas. Toch vindt sporteconoom Thomas Peeters dat paars-wit de toekomst met vertrouwen tegemoet mag zien. Zijn visie in vier vragen. “Anderlecht heeft zo veel troeven in handen.”

30 december