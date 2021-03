Football Talk. Musiala tekent bij tot 2026 - Vossen mag nog altijd niet tegen Club spelen - Haroun, Beiranvand en Hongla hervatten

Bayeren legt goudhaantje Musiala vast tot 2026

Bayern München heeft Jamal Musiala aan de club gebonden tot 2026. De achttienjarige aanvallende middenvelder brak dit seizoen door bij de Rekordmeister. Musiala kreeg zijn jeugdopleiding bij Chelsea en verhuisde in 2019 naar Bayern.

Vorig jaar mocht hij al eens proeven van het grote werk, maar dit seizoen krijgt hij veel meer speeltijd. In 26 wedstrijden kwam hij vier keer tot scoren. Vorige maand trof de youngster raak in de 1-4 zege van Bayern in de Champions League bij Lazio. Met zijn 17 jaar en 363 dagen werd hij zo de jongste doelpuntenmaker in de CL voor de Duitse grootmacht.

Spelers FC Keulen moet opnieuw inleveren

Voor de derde keer sinds het begin van de coronapandemie hebben de spelers van FC Keulen, bij wie Sebastiaan Bornauw, hun akkoord gegeven om loon in te leveren. “Ik kan het nieuws bevestigen”, verklaarde sportief verantwoordelijke Horst Heldt vrijdag in een korte reactie.

Hoeveel loon de spelers afstaan en hoelang het duurt, is niet bekend. Vermoedelijk geldt de regeling tot het einde van het seizoen. Bij de laatste ingreep aanvaardden de spelers een vermindering met vijftien procent.

“We hadden goede en open gesprekken met de spelersraad. Het hele team toonde veel begrip”, aldus Heldt .De 21-jarige Bornauw is al sinds eind januari out. Maandag werd hij geopereerd aan de rug. Keulen staat na 23 speeldagen op de veertiende plaats met 21 punten, amper drie punten boven de degradatiezone.

Vossen mag nog altijd niet tegen Club spelen

Zulte Waregem mist komende zondag op Club Brugge niet alleen de geblesseerden De Bock en Govea, maar moet het ook weer zonder Jelle Vossen stellen. Zoals bekend werd in de transferovereenkomst in januari 2020 tussen Club en Zulte Waregem een clausule opgenomen waardoor de Limburger ook dit seizoen niet in actie mag komen tegen zijn ex-club.

Belgisch voetbal te zien op internationale streamingplatformen

Rechtenhouder Eleven Sports heeft een akkoord bereikt met de streamingplatformen MyCuJoo en OneFootball om alle wedstrijden van de Jupiler Pro League uit te zenden. Dankzij de deal zal het Belgisch voetbal ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland te zien zijn. MyCuJoo is wereldwijd aanwezig in zo’n 150 landen, zendt jaarlijks meer dan 20.000 matchen uit en zit sinds kort in de portefeuille van Eleven Sports Group. De app OneFootball geeft live voetbaluitslagen en voetbalnieuws en heeft een bereik van meer dan 30 miljoen liefhebbers per maand. Via een deal met ESPN is het Belgisch voetbal ook al over de Atlantische Oceaan te zien.

Pro League in de bres tegen homofobie

Dit voetbalweekend voert de Pro League met 'Football for All' een campagne pro diversiteit en tegen homofobie. De kapiteins dragen een regenboogband, ook de cornervlaggen hebben die kleuren. "We willen een voetbalklimaat waarin iedereen zich thuis voelt. Discriminatie, homofobie, racisme zijn not done", zegt CEO Pierre François. Ook Genkspeler Mark McKenzie maakt een statement: "In de VS zag ik incidenten van racisme en discriminatie met tragische, dodelijke gevolgen. Ik ben opgevoed in een gezin waar iedereen zich welkom voelde. Ze leerden me niet te oordelen over anderen. Waarom zou ik op iemand neerkijken?"

Haroun, Hongla en Beiranvand hervatten

Nadat Sander Coopman eerder al (een deel van) de groepstraining hervatte, kreeg hij gisteren navolging van Faris Haroun. Ook Hongla, Batubinsika, De Sart en Beiranvand konden meetrainen. Seck, Le Marchand en Miyoshi (hamstrings) deden dat niét, uit voorzorg. Gélin (hamstrings) onderging een echo, daar was weliswaar geen spierscheur op te zien, hij trainde nog niet mee. Matijas (pubalgie) is out, Butez is wél weer helemaal fit. Er wordt gekeken of hij volgende week wedstrijdritme kan opdoen in een vriendschappelijke wedstrijd. Nadien staat niets een nieuwe basisplaats nog in de weg.

Athletic Bilbao speelt twee keer Spaanse bekerfinale op twee weken tijd

Athletic Bilbao heeft zich gisteren op bezoek bij Levante geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. Net als in de heenwedstrijd stond het na negentig minuten 1-1. In de verlengingen scoorde Berenguer het doelpunt dat Bilbao een ticket voor de bekerfinale opleverde. Daarin geeft het op 17 april Barcelona partij, dat Sevilla uitschakelde na een straffe comeback.

Maar twee weken eerder speelt Athletic Bilbao eerst nog de bekerfinale van vorig seizoen. Die wedstrijd, een Baskische derby tegen Real Sociedad, werd vorig seizoen door de coronapandemie uitgesteld en wordt op 3 april ingehaald. Toen schakelde Bilbao Barcelona uit in de kwartfinales. Als bekerfinalist mocht Athletic deelnemen aan de Spaanse supercup, die ze in januari al wonnen nog voor de bekerfinale gespeeld te hebben. (YGG)

