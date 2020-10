Football Talk. Muscat blijft (voorlopig) coach van STVV - Ook Moeskroen heeft coronageval

Muscat mag (voorlopig) aanblijven als coach bij STVV

Muscat wordt niet ontslagen. Deze beslissing is ons zonet officieel bevestigd. Er is daar verder ook geen commentaar aan toegevoegd. Of toch volgend zinnetje “Spelers en trainer genieten vandaag van een vrije dag.” Toch ziet het er naar uit dat hij de Australiër veel krediet heeft opgebruikt. Een nederlaag tegen Standard, zondag op Stayen, zou dan wel een keer de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. (FKS)

Coronageval bij Moeskroen

Corona klopt nu ook op de deur bij Moeskroen. ‘t Is evenwel geen speler, maar wel een lid van de administratie die besmet is geraakt, zo meldt de club vandaag op de website. “Vandaag heeft een lid van de administratie van onze club positief getest op covid-19. De persoon in kwestie is in quarantaine geplaatst en het bestuur van de club heeft onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen om verdere besmettingen te voorkomen. Zo zullen de administratie, de loketten en de fanshop tot nader order sluiten en zullen andere personeelsleden getest worden in de loop van de week”, zo staat er onder meer te lezen.

Leipzig laat slechts 999 fans toe voor CL-opener tegen Basaksehir

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de Duitse deelstaat Saksen mag RB Leipzig dinsdagavond voor zijn openingsduel in de groepsfase van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir van Rode Duivel Nacer Chadli slechts 999 fans toelaten, zo maakte de club bekend. Voor het duel had de club al 8.500 tickets verkocht. Die worden nu allemaal geannuleerd. Via een lottrekking zullen de 999 beschikbare tickets alsnog verdeeld worden. Ook voor het competitieduel van komende zaterdag in de Bundesliga tegen Hertha Berlijn wordt de ticketverkoop voorlopig stopgezet. Momenteel is het nog onduidelijk hoeveel fans er dan in het stadion mogen.

De beslissing kwam er op aanbeveling van het stadsbestuur. Al minstens tot en met dinsdag wordt er een stijgende incidentie verwacht van 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Met dergelijke cijfers mogen er in de deelstaat Saksen slechts events gehouden worden met een zeer beperkt aantal toeschouwers.