Football Talk. Muscat blijft (voorlopig) coach van STVV - Geen Cavani tegen ex-club PSG - Cissé naar Seraing

Muscat mag (voorlopig) aanblijven als coach bij STVV

Muscat wordt niet ontslagen. Deze beslissing is ons zonet officieel bevestigd. Er is daar verder ook geen commentaar aan toegevoegd. Of toch volgend zinnetje “Spelers en trainer genieten vandaag van een vrije dag.” Toch ziet het er naar uit dat hij de Australiër veel krediet heeft opgebruikt. Een nederlaag tegen Standard, zondag op Stayen, zou dan wel een keer de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. (FKS)

Volledig scherm © BELGA

Weerzien met PSG gaat aan Cavani voorbij

Het pikante weerzien met zijn vorige club Paris Saint-Germain gaat aan Edinson Cavani voorbij. De 33-jarige aanvaller van Manchester United is door coach Ole Gunnar Solskjaer niet opgenomen in de selectie voor het eerste groepsduel dinsdagavond in de Franse hoofdstad. Volgens de Noorse trainer is de trefzekere spits uit Uruguay nog niet helemaal speelklaar. “Hij heeft nog een paar trainingen nodig”, liet Solskjaer weten.

Cavani speelde zijn laatste wedstrijd voor PSG in maart. Daarna werd de Franse competitie stilgelegd wegens de coronacrisis. Eind juni vertrok hij zonder overleg uit Parijs, als topscorer aller tijden van PSG met tweehonderd goals in zeven seizoenen. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt eerder deze maand lijfde Manchester United hem transfervrij in. Doordat hij in de afgelopen periode twee weken in quarantaine moest verblijven, is hij nog niet topfit.

Harry Maguire, Mason Greenwood, Jesse Lingard en Eric Bailly ontbreken eveneens in de selectie van United voor het uitstapje naar Parijs.

Volledig scherm Edinson Cavani. © Matthias Balk/dpa

Seraing strikt ook Ibrahima Cissé

De Belgisch-Guinese verdedigende middenvelder Ibrahima Cissé heeft voor twee jaar getekend bij RFC Seraing, de leider in 1B. De 26-jarige ex-speler van Standard en KV Mechelen zat zonder club sinds Fulham in februari zijn contract ontbond. Cissé, die nog Belgisch jeugdinternational was voordat hij voor Guinee opteerde, krijgt rugnummer 44 bij Seraing. “Ik heb een ambitieuze club gevonden waar een uitstekende sfeer heerst”, zegt hij. “Ik wil de club helpen met mijn ervaring.” Seraing, dat de verrassende leider is in de 1B Pro League met 15 op 21, strikte vorige week ook al de Bosnische middenvelder Danijel Milicevic (ex-Gent).

Volledig scherm Ibrahima Cissé in 2017 bij de Rouches. © photo_news

Coronageval bij Moeskroen

Een lid van de administratie van Excel Moeskroen heeft maandag een positieve coronatest afgelegd. Dat heeft de club bekendgemaakt. De administratie, de ticketing en de shop worden voorlopig gesloten. “De persoon in kwestie is in quarantaine geplaatst”, zo klinkt het. “De directie van de club heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om verdere besmettingen te voorkomen.”

De andere personeelsleden worden in de loop van de week getest, aldus Excel Moeskroen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Diego Costa (Atlético Madrid) is out met spierblessure

Diego Costa heeft zaterdag in de competitiematch bij Celta Vigo (0-2 zege) een spierblessure opgelopen in de linkerdij. Dat bevestigt Atlético Madrid, nadat de aanvaller maandag onder de scanner ging. Volgens Spaanse media is Costa zeker drie weken buiten strijd.

Costa, die zaterdag na 50 minuten vervangen werd, zou in dat geval in Champions League-groep A de duels met Bayern München (21/10), RB Salzburg (27/10) en Lokomotiv Moskou (3/11) missen. Ook de La Liga-wedstrijden tegen Betis (24/10), Osasuna (31/10) en Cádiz (8/11) moet hij mogelijk aan zich laten voorbijgaan.

Volledig scherm © AFP

Leipzig laat slechts 999 fans toe voor CL-opener tegen Basaksehir

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de Duitse deelstaat Saksen mag RB Leipzig dinsdagavond voor zijn openingsduel in de groepsfase van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir van Rode Duivel Nacer Chadli slechts 999 fans toelaten, zo maakte de club bekend. Voor het duel had de club al 8.500 tickets verkocht. Die worden nu allemaal geannuleerd. Via een lottrekking zullen de 999 beschikbare tickets alsnog verdeeld worden. Ook voor het competitieduel van komende zaterdag in de Bundesliga tegen Hertha Berlijn wordt de ticketverkoop voorlopig stopgezet. Momenteel is het nog onduidelijk hoeveel fans er dan in het stadion mogen.

De beslissing kwam er op aanbeveling van het stadsbestuur. Al minstens tot en met dinsdag wordt er een stijgende incidentie verwacht van 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Met dergelijke cijfers mogen er in de deelstaat Saksen slechts events gehouden worden met een zeer beperkt aantal toeschouwers.

Tsjechische vicevoorzitter omwille van corruptie ontslagen

De Tsjechische voetbalbond (FACR) heeft het ontslag van zijn vicevoorzitter Roman Berbr bekendgemaakt. Berbr werd zondagavond aangehouden voor corruptie en matchfixing. Berbr is een voormalige scheidsrechter van ondertussen 66 jaar en vicevoorzitter sinds 2013. Hij is één van de negentien personen die vrijdag werden opgepakt door de Tsjechische politie en een van de vier die uiteindelijk werden aangehouden.

“Dit is het begin van een lange rit, waarin het Tsjechisch voetbal zijn geloofwaardigheid moet terugvinden bij supporters en sponsors. We zijn allemaal verantwoordelijk”, zei voorzitter Martin Malik in een mededeling. Het Referee Department van de Tsjechische bond wordt volledig ontmanteld. Er komen nieuwe scheidsrechters en een strengere controle om matchfixing tegen te gaan.

Het Tsjechische voetbal is niet aan zijn eerste schandaal toe. In 2017 moest toenmalig voorzitter Miroslav Pelta opkrassen nadat hij werd aangehouden voor corruptie en machtsmisbruik. Hij kreeg liefst twaalf jaar cel.

Volledig scherm © AFP