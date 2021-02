Football Talk. Müller en Gnabry terug op trainingsveld

Anderlecht Gesprek tussen Anderlecht-fans en CEO Donvil verloopt construc­tief

24 februari De meeting met de Fan Board op Anderlecht gisteravond is goed verlopen. CEO Jos Donvil stelde zich voor aan de supportersdelegatie, waarna er vragen gesteld konden worden. Dat gebeurde niet op een agressieve, maar op een constructieve manier. De scherpe brief van de Franstalige Anderlecht-fans kwam kort ter sprake, waarna andermaal bleek dat het gros van de achterban niet achter die boodschap staat. Anderlecht sluit nu de rangen en focust zich ten volle op de topper van zondag op Standard. Er zullen deze week daarom geen interviews zijn, er is wel een persconferentie met Vincent Kompany.