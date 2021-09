Football Talk. Moeskroen pakt eerste punt van het seizoen - Batshuayi scoort bij Besiktas - Theate viert eerste goal in Serie A

Moeskroen veegt nul van de tabellen met draw tegen Virton

Moeskroen heeft de 0 van de tabellen geveegd op de vijfde speeldag in de 1B Pro League tegen Virton. Het speelde meer dan een helft met 10, maar hield op karakter een punt thuis: 1-1. Din Sula bracht Virton op 0-1 en tien minuten later zag Moeskroen Jérémy Taravel uitgesloten worden met een tweede gele kaart. Toch slaagde de hekkensluiter erin om met een gelijke stand de rust in te trekken dankzij een doelpunt van Lucas Costa.

De tweede helft leverde geen goals meer op. De Henegouwers blijven laatste met 1/15, de Luxemburgers staan zesde met vijf punten. Op vrijdag graaide Waasland-Beveren al de punten mee bij RWDM (1-3). Zondag ontvangt leider Westerlo Deinze en trekt Lierse Kempenzonen naar Lommel.

Theate scoort eerste keer in Serie A

Pandoering in Milaan voor Bologna: het verloor met 6-1. Arthur Theate kopte de eerredder in het slot tegen de touwen. Het duel was amper zes minuten ver en Lautaro Martinez had de score al geopend voor de Milanezen, op assist van Denzel Dumfries. Op het halfuur verdubbelde Milan Skriniar de kloof. Nicola Barella (34.) besliste nog voor halfweg de partij met de 3-0. Matias Vecino (54.) en Edin Dzeko (63. en 68.) voltrokken de afstraffing.

Inter hijst zich dankzij de triomf voorlopig aan de leiding, al kunnen Roma, AC Milaan en Napoli wel nog haasje over spelen als zij hun wedstrijden later op de speeldag winnend weten af te sluiten.

Leipzig, volgende CL-opponent van Club Brugge, kan ook bij Keulen niet winnen

RB Leipzig, de volgende tegenstander van Club Brugge in de Champions League op 28 september, heeft zijn draai onder nieuwe coach Jesse Marsch nog niet gevonden. Het geraakte niet verder dan 1-1 bij Keulen.

De bezoekers zagen tot twee keer toe een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel, in de 6e en de 66e minuut. Even voor het uur scoorde de thuisploeg wel een geldig doelpunt via Anthony Modeste. De derde treffer was de goede voor Leipzig: Amadou Haidara (72.) zorgde voor een punt.

De Duitse vicekampioen zag trainer Julian Nagelsmann aan het einde van afgelopen seizoen naar Bayern München vertrekken en heeft zijn competitiestart volledig gemist met een povere 4/15.

Mbappé onzeker voor topper tegen Lyon

PSG-ster Kylian Mbappé is onzeker voor de topper in de Ligue 1 van zondag, thuis tegen Olympique Lyon. Dat heeft coach Mauricio Pochettino zaterdag verklaard op de persconferentie daags voor de clash. De Franse aanvaller blesseerde zich woensdag aan de voet in het Champions League-duel tegen Club Brugge (1-1).

“Hij heeft zaterdagochtend met de groep getraind, met inachtneming van elke voorzorgsmaatregelen”, verklaarde de Argentijnse T1. “We zijn tevreden over hoe het evolueert. Morgen (zondag) zullen we bekijken of hij in de selectie zal zitten.”

De 22-jarige aanvaller, die dit seizoen al vier keer raak trof, moest in de match tegen Club Brugge na 51 minuten noodgedwongen vervangen worden. Na de wedstrijd zei Pochettino dat Mbappé zijn enkel wat had “verdraaid”. Tegen l’OL ontbreken verdedigers Sergio Ramos en Juan Bernat en middenvelder Marco Verratti nog vanwege blessures. Lionel Messi maakt zich op voor zijn eerste thuismatch in het shirt van PSG.

Eerste doelpunt Lamkel Zé levert DAC 1904 drie punten op

Didier Lamkel Zé heeft ook in zijn tweede optreden voor zijn nieuwe Slovaakse werkgever van zich laten horen. Even voorbij het uur maakte hij de 0-2 voor DAC 1904 Dunajska Streda, dat uiteindelijk met 1-2 won bij Ruzomberok. Halverwege stond het 0-1 na een doelpunt van Yhoan Andzouana (13.). Jan Maslo (67.) bracht drie minuten na de goal van Lamkel Zé opnieuw spanning in de wedstrijd, maar meer zat er niet in.

Vorig weekend was het Kameroense woelwater, die door Antwerp verhuurd wordt zonder aankooptie, bij zijn debuut al goed voor een assist tegen landskampioen Slovan Bratislava (1-1). DAC 1904 staat dankzij de overwinning op de zesde plaats met 12 op 24.

Batshuayi luidt met goal en assist ommekeer in voor Besiktas bij Antalyaspor

Landskampioen Besiktas heeft tijdens de vijfde speelronde van de Turkse Super Lig een felbevochten 2-3 zege geboekt bij Antalyaspor. Het haalde een dubbele achterstand op dankzij een doelpunt en beslissende pass van Michy Batshuayi en deelt de leiding met Trabzonspor met 13 op 15. Met de rust in zicht verslapte de aandacht volledig bij de bezoekers uit Istanboel en daar maakte de thuisploeg gretig gebruik van via Haji Wright (42.) en Veysel Sari (45.+1).

Ruud Boffin stond de hele wedstrijd tussen de palen bij Antalyaspor en moest zich kort na rust een eerste keer gewonnen geven op een poging van Ridvan Yilmaz (49.). Nadien nam ook Michy Batshuayi (65.) zijn landgenoot te grazen, alvorens de winnende assist te leveren aan Rachid Ghezzal (76.).

Bayern maakt Bochum in

Op de vijfde speelronde in de Bundesliga stonden er vier wedstrijden op het menu. Promovendus Arminia Bielefeld, met Nathan De Medina 90 minuten op de bank, pakte een punt tegen Hoffenheim na een doelpuntloos gelijkspel. Bochum, die andere nieuwkomer op het hoogste niveau verging het heel wat slechter op bezoek bij landskampioen Bayern München.

De troepen van Julian Nagelsmann legden er zeven in het mandje, nummer acht van Thomas Müller werd nog afgekeurd voor buitenspel. Leroy Sané, Joshua Kimmich (2x), Serge Gnabry, Robert Lewandowski en Eric Choupo-Mouting verzorgden de Beierse doelpuntenproductie. De vierde treffer was een owngoal van Vassilios Lampropoulos op slag van rust.

Vanheusden verliest met Genoa van Fiorentina

Op de vierde speeldag in de Serie A heeft Genoa een 1-2 thuisnederlaag geleden tegen Fiorentina. Zinho Vanheusden maakte in het hart van de defensie de 90 minuten vol bij de thuisploeg. De bezoekers monopoliseerden vanaf de aftrap meteen de bal, maar puurden daar halfweg de eerste helft nog geen goal uit. In de tweede helft kregen ze wel loon naar werken met treffers van Riccardo Saponara (60.) en Giacomo Bonaventura (88.). Het tegendoelpunt op penalty van Domenico Criscito (90.+8) kwam veel te laat. Fiorentina kent met 9/12 een puike seizoensstart, terwijl Genoa met een teleurstellende 3/12 in de onderste regionen bengelt.

Dendoncker niet van de bank bij Wolves

Wolverhampton heeft zijn start in de Premier League volledig gemist. Het telt na de thuisnederlaag tegen promovendus Brentford (0-2) slechts 3 op 15. Rode Duivel Leander Dendoncker kwam niet van de bank. Ivan Toney (28.) opende de score voor de bezoekers en zag amper twee minuten later een doelpunt afgekeurd worden. Brentford liet het niet aan het hart komen en verdubbelde snel de voorsprong via Bryan Mbeumo (34.), op aangeven van Toney. De Bees nestelen zich dankzij de uitzege in de middenmoot van het klassement met 8 op 15.

Hertha Berlijn wint van Greuther Fürth, Boyata valt geblesseerd uit

Hertha BSC heeft zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Op de vijfde speeldag in de Bundesliga haalde de Berlijnse club het met 2-1 van promovendus Greuther Fürth. Aanvoerder Dedryck Boyota werd in de 27e minuut noodgedwongen gewisseld vanwege een dijblessure.

Naast Boyata zag Hertha-coach Pal Dardai ook Myziane Maolida uitvallen. “Ze moeten nog nauwkeurig onderzocht worden, maar volgende week zullen ze nog niet fit zijn”, aldus Dardai. “Het gaat in de richting van een spierscheur.” Volgende week zaterdag speelt Hertha BSC een uitmatch tegen RB Leipzig.

In de eerste helft trof geen van beide ploegen raak. In de tweede helft kreeg Greuther Fürth een strafschop nadat Zeefuik (Hertha BSC) zijn tegenstander raakte in de zestien. Hrgota zette de penalty netjes om en bracht de bezoekers op voorsprong (57.). Nog geen vijf minuten later hing Ekkelenkamp de bordjes gelijk met een mooie kopbal: 1-1 (61.). In minuut 79 werkte Bauer de bal ongelukkig in eigen doel, 2-1 voor Hertha en ook meteen de eindscore. Door de overwinning klimt Hertha BSC naar een voorlopige negende plaats met zes punten.

Voetballegende Pelé herstelt goed, laat dochter weten

Voetballegende Pelé herstelt goed van zijn operatie waarbij een vermoedelijke tumor in de dikke darm werd verwijderd. Dat heeft zijn dochter Kely Nascimento via Instagram verklaard. Eerder hadden Braziliaanse media gemeld dat de 80-jarige Braziliaan opnieuw was opgenomen op de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in São Paulo.

“Hij herstelt goed en volgens verwachting. Dat beloof ik”, schreef Nascimento, die ook een foto van haar met haar vader plaatste. “Het normale herstelproces voor een man van zijn leeftijd na zo’n operatie is soms twee stappen vooruit en een stap terug.” Volgens de dochter van Pelé was het voetbalicoon donderdag moe en ging hij een stapje achteruit. “Vandaag heeft hij weer twee stappen vooruit gezet.”

Het ziekenhuis gaf geen informatie over de gezondheid van de drievoudig wereldkampioen. De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij verschijnt nog maar zelden in het openbaar.

Ibrahimovic mist uitduel van AC Milan met Juventus

Zlatan Ibrahimovic mist zondag de uitwedstrijd van AC Milan tegen Juventus in de Serie A. De Zweed kampt met een achillespeesblessure. Trainer Stefano Pioli bevestigde zaterdag op een persconferentie de afwezigheid van de bijna 40-jarige Ibrahimovic. De Zweed vierde vorige week zijn rentree in een duel met Lazio, nadat hij 4 maanden aan de kant had gestaan vanwege een knieblessure. Hij scoorde meteen.

Ibrahimovic miste woensdag ook al de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool (3-2) in de Champions League. Hij werd op Anfield vervangen door Ante Rebic. AC Milan is na drie wedstrijden nog ongeslagen in de Serie A. Juventus is slecht gestart en heeft amper 1 punt verzameld.

Engelse voetbalclub Derby County vraagt uitstel betaling aan

De Engelse voetbalclub Derby County heeft uitstel van betaling aangevraagd. De club uit het Championship, het tweede niveau van Engeland, verkeert in grote financiële problemen door de coronacrisis en het uitblijven van een overname. Tijdelijke bestuurders moeten er nu voor gaan zorgen dat de financiële huishouding van de club weer op orde komt. Derby heeft te maken met een terugloop van inkomsten van bijna 23,5 miljoen euro.

“Vorige week is duidelijk geworden dat het proces om een nieuwe eigenaar te vinden, ondanks alle onderhandelingen met geloofwaardige partijen, niet op korte termijn succes gaat opleveren. Ook vanwege de coronacrisis zijn we niet in staat onze dagelijkse financiële verplichtingen na te komen. De directie ziet daarom geen andere keuze dan deze beslissing te nemen om de club te beschermen”, meldt Derby in een verklaring. De club doet een beroep op de English Football League om te helpen zoeken naar een geschikte kandidaat om de club over te nemen.

Wayne Rooney is momenteel de coach van Derby County, dat moet vrezen voor puntenaftrek. De club heeft pas één van de zeven gespeelde duels gewonnen.

Wayne Rooney is momenteel de coach van Derby County, dat moet vrezen voor puntenaftrek. De club heeft pas één van de zeven gespeelde duels gewonnen.