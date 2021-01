Football Talk. Moeskroen-coach Jorge Simao twee wedstrijden geschorst - Slovaakse ex-coach Jozef Venglos overleden

Vandaag loting Youth League voor Club NXT en beloften Genk

Met enige vertraging gaan Club NXT en het B-elftal van KRC Genk vandaag in de trommel van de Youth League. De nieuwe format bestaat uit een knock-out toernooi met 64 ploegen waarbij elke ronde in één wedstrijd wordt afgewerkt. Pas in de 8ste finales kunnen Club (Champions League-spoor) en KRC Genk elkaar tegenkomen. De 32ste finales worden afgewerkt op 2 en 3 maart. Bij de acht potentiële tegenstanders van Club NXT zitten onder meer Ajax, Man United en Real Madrid. Genk kan op zijn beurt onder meer Benfica of Basel loten. De loting gebeurt vanmiddag om 12 uur. (TTV)

Jorge Simao twee matchen geschorst

Jorge Simao, de coach van Moeskroen, is door het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag twee speeldagen geschorst na zijn rode kaart op Stayen. De Portugees moet ook 2.000 euro boete betalen.

De feiten voorafgaand aan de schorsing deden zich zaterdag voor op Stayen in het slot van STVV-Moeskroen (0-2). Uitblinker Nuno Da Costa werd tegen zijn zin vervangen, waarna Jorge Simao de brokken met de Portugese aanvaller moest lijmen. Dat gesprek aan de zijlijn duurde net iets te lang voor Nicolas Lardot, vierde official van dienst. Hij kwam tussenbeide, maar werd door de trainer van Moeskroen weggeduwd. Daarop toonde Erik Lambrechts hem de rode kaart. Het is al de tweede keer dat Jorge Simao dit seizoen in de tribunes wordt gezet. Ook na de wedstrijd ging Jorge Simao in de fout, want ondanks zijn rode kaart gaf hij nog een interview aan Eleven Sports. Dat druist in tegen het bondsreglement.

Voor de duw wilde het Bondsparket de trainer van Moeskroen drie speeldagen schorsing en een geldstraf van 3.000 euro, voor het interview achteraf werd nog eens een speeldag voorwaardelijke schorsing en 500 euro boete met uitstel gevorderd. Het Disciplinair Comité concludeert echter dat Jorge Simao eerder onbewust en achteloos een duw gaf aan Lardot in een moment van opwelling. Daarom vindt het disciplinair orgaan twee wedstrijden schorsing voldoende. Als Moeskroen zich daarbij neerlegt, zit de Portugees in de tribunes tegen Eupen (30/01) en 1B-leider Union (02/02) in zestiende finales van de beker.

Futsalduivels beginnen beslissende kwalificatiereeks op weg naar het EK

De Rode Duivels futsal beginnen donderdag (om 20u) aan hun laatste rechte lijn op weg naar het EK van 2022 in Nederland (9 januari-6 februari 2022). Finland is in de Luikse Country Hall de eerste tegenstander in de tweede (en beslissende) kwalificatiereeks. De Belgen bleven ongeslagen in de eerste kwalificatiereeks en wonnen zondag nog een oefenduel tegen Nederland (1-0).

Na het duel van donderdag tegen Finland volgt volgende week dinsdag al het tweede kwalificatieduel, opnieuw in Luik, tegen Montenegro. Noch Finland, noch Montenegro haalde ooit een EK-eindronde. De Belgen mogen dus hopen op twee overwinningen. Na een uitduel op 4 maart in Montenegro volgt een dubbel duel met groepsfavoriet Italië. De tweevoudig Europees kampioen (2003 en 2014) mikt resoluut op de groepswinst en rechtstreekse plaatsing voor het EK. De campagne wordt voor de Duivels afgesloten met een uitmatch in Finland.

De winnaars van de acht poules en de zes beste runner-ups plaatsen zich voor de eindronde. De twee andere tweedes spelen een barrageduel voor het laatste ticket. De Belgische nationale futsalploeg doorliep ongeslagen de vorige kwalificatieronde in een groep met Armenië, Schotland en Montenegro. De manschappen van bondscoach Karim Bachar misten de voorbije twee EK’s. Ze speelden sinds het eerste EK futsal in 1996, waar België brons veroverde, haar beste resultaat ooit, zes eindrondes. Als je het EK van 2014 in Antwerpen niet meetelt - België was toen automatisch gekwalificeerd - is EK-kwalificatie geleden van 2010.

Portugal won de laatste editie van het EK in 2018.

Shinji Kagawa naar PAOK Saloniki

PAOK Saloniki heeft zich woensdag versterkt met Shinji Kagawa. De 31-jarige Japanse middenvelder zat zonder contract sinds zijn overeenkomst bij de Spaanse tweedeklasser Real Zaragoza op 2 oktober vorig jaar ontbonden werd. Kagawa was enkele jaren geleden een topper op het middenveld van Borussia Dortmund en Manchester United. In Thessaloniki ondertekende hij een contract voor 2,5 jaar.

Kagawa brak in Europa door tussen 2010 en 2012 bij Borussia Dortmund. Manchester United haalde de Japanner op voor om en bij de zestien miljoen euro, maar op Old Trafford was de aanvallende middenvelder nooit onbetwist titularis. Na twee jaar Manchester volgde een terugkeer naar Dortmund. Daar was hij aanvankelijk opnieuw belangrijk, maar zijn prestaties zakten naarmate de jaren vorderden. Na een uitleenbeurt aan Besiktas nam de Spaanse tweedeklasser Zaragoza hem in de zomer van 2019 over. Een dik jaar later verliet hij de club weer.

Bij PAOK wordt Kagawa ploegmakker van de Tsjech Michael Krmencik, die begin januari op huurbasis Club Brugge verliet voor de Griekse topclub. Ook de Marokkaanse Belg Omar El Kaddouri en de IJslander Sverrir Ingi Ingason (ex-Lokeren) staan er onder contract. PAOK werd vorig seizoen Grieks vicekampioen. Dit seizoen staat de club na 18 speeldagen in de Griekse Super League vierde, met een achterstand van twaalf punten op koploper Olympiakos.

Slovaakse ex-coach Jozef Venglos (84) overleden

Op 84-jarige leeftijd is de voormalige coach Jozef Venglos overleden. “Hij is de grootste persoonlijkheid uit het Slowaakse voetbal”, liet de nationale voetbalbond weten.

Venglos won als assistent-coach met het toenmalige Tsjechoslovakije de Europese titel in 1976. Als hoofdcoach leidde hij de nationale ploeg vier jaar later naar EK-brons.

Venglos was ook bondscoach van Australië, Oman, Maleisië en Slovakije. Hij was clubcoach bij Aston Villa, Sporting Portugal, Fenerbahçe, Celtic en ook bij de Slovaakse teams Kosice en Slovan Bratislava. Venglos leidde zes keer een wereldwijde selectie in liefdadigheidswedstrijden en ontving prestigieuze prijzen van de UEFA en de FIFA.

