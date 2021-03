Football Talk. Moeskroen boos op de VAR - Ibrahimovic 3 weken aan de kant

Moeskroen hekelt het niet ingrijpen van VAR bij gelijkmaker Beerschot

Moeskroen is boos omdat de VAR afgelopen zondag niet ingreep bij de gelijkmaker van Beerschot in de slotseconden. Stipe Radic scoorde in blessuretijd de 2-2, wat Moeskroen, voorlaatste in de stand, belangrijke punten kostte in de degradatiestrijd.

Volgens Moeskroen had het doelpunt afgekeurd moeten worden omdat de mee opgerukte Beerschot-doelman Mike Vanhamel Deni Hocko en Marko Bakic omverduwde. “We kunnen nog begrijpen dat dat aan de aandacht van de scheidsrechter ontsnapt, maar dat de VAR zijn verantwoordelijkheid niet neemt, is onbegrijpelijk”, zegt Moeskroen in een communiqué. “De gevolgen van het falen van de VAR kunnen bijzonder ernstig zijn voor onze club. Het is bovendien niet de eerste keer dat we op deze manier worden bedrogen.”

“We zijn daarom bereid om de nodige stappen te nemen, zodat Moeskroen zijn sportieve kansen onder de beste voorwaarden kan verdedigen. Elk verloren punt kan immers degradatie betekenen en daardoor het voortbestaan van de club in gevaar brengen. Dat met alle sociaaleconomische gevolgen voor de regio en alle clubmedewerkers van dien.” (Belga)

Serie A - AC Milan dreigt het tijdje zonder Ibrahimovic te moeten stellen

AC Milan-spits Zlatan Ibrahimovic staat mogelijk drie weken aan de kant met een spierblessure. Volgens nieuwsagentschap Ansa is bij onderzoek een scheur in de adductor van het linkerbeen vastgesteld. De 39-jarige Zweed dreigt zo onder andere de duels met zijn ex-club Manchester United in de achtste finales van de Europa League (op 11 en 18 maart) te missen.

Zondagavond verliet Ibrahimovic in de competitiematch tegen AS Roma (1-2 zege) in de 56e minuut geblesseerd het veld.

Vanwege blessures en een coronabesmetting speelde Ibrahimovic dit seizoen nog maar 14 competitiematchen. Daarin trof hij wel 14 keer raak.

Ibrahimovic zal de komende dagen ondanks zijn blessure wel optreden op het Sanremo Music Festival. De topspits zal er net als andere sporters, zoals zwemster Federica Pellegrini en snelwandelaar Alex Schwazer, op het podium staan.

In de Serie A volgt AC Milan op vier punten van leider Inter Milaan.

Jorge Teixeira (STVV) riskeert twee speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil Jorge Teixeira twee speeldagen schorsen. De verdediger van STVV, die ook een boete van 2.000 euro riskeert, ontving dat strafvoorstel maandag wegens zijn rode kaart tegen Eupen.

STVV moest na een uur met een man minder voort in de thuiswedstrijd tegen Eupen. Knowledge Musona glipte makkelijk door de centrale as van de Kanaries. Met een handige passeerbeweging voorbij Teixeira leek de aanvaller van Eupen op weg naar doel, maar de STVV-verdediger trok aan het shirt en bracht Musona op die manier uit evenwicht. Scheidsrechter Laforge was onverbiddelijk en trok meteen rood voor de Portugees van STVV.

Het Bondsparket besliste Teixeira maandag meteen voor het Disciplinair Comité te dagen, omdat de STVV-verdediger een disciplinair verleden heeft en zelfs nog een speeldag voorwaardelijke schorsing achter zijn naam heeft staan. Die dateert van augustus 2020, toen Teixeira rood pakte in de thuismatch tegen KV Oostende (0-0). Het Bondsparket wil die speeldag met uitstel nu effectief maken, en vordert er nog een speeldag schorsing bovenop. Als het Disciplinair Comité dinsdag die sanctie bevestigt, moet STVV het tegen Sporting Charleroi en Waasland-Beveren zonder Teixeira zien te rooien. (Belga)

Clarence Seedorf krijgt schadevergoeding

De voetbalbond van Kameroen moet een schade vergoeding van 316 000 euro betalen aan Clarence Seedorf. De voormalige speler van AC Milan was kort bondscoach van het Afrikaanse land, maar werd al snel ontslagen. Hij kreeg niet genoeg tijd om zich in te werken en tekende dus met succes bezwaar aan bij wereldvoetbalbond Fifa.

Eric Garcia trekt naar Barcelona

Over enkele maanden gaat Eric Garcia zijn club Manchester City verlaten. De verdediger is dan einde contract en keert gratis terug naar zijn jeugdclub FC Barcelona, dat heeft Pep Guardiola bevestigd op zijn persconferentie. Garcia kwam dit seizoen amper 9 keer in actie voor de Citizens.

Leicester ziet Barnes en Evans uitvallen

Het lijstje geblesseerden bij Leicester City is afgelopen weekend nog wat groter geworden. Harvey Barnes zal morgen een operatie aan de knie ondergaan. De aanvaller wacht een herstel van 6 weken. Johnny Evans is dan weer twijfelachtig voor de verplaatsing naar Burnley woensdag. Evans speelde al enkele weken met hinder aan de kuit en werd afgelopen weekend vroegtijdig naar de kant gehaald. Leicestercoach Brendan Rodgers hoopt dat Evans snel weer inzetbaar is. Leicester zal het al zeker zonder Dennis Praet, James Maddison, Ayoze Perez en Wes Morgan moeten doen.

