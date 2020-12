Football Talk. MLS leed ongeveer een miljard dollar verlies in 2020

Club Brugge Onze chef voetbal: “Vergeet het ‘Lat­je-trap’-ver­haal. De liefde is over - voor zover die al bestond voor backs”

6:56 Ook onze chef voetbal zag hoe Club Brugge naast overwintering in de Champions League greep. “Niet de lat lag in de weg van Club Brugge. Club Brúgge lag in de weg van Club Brugge”, stelt hij de ochtend na de enorme dreun in Lazio.