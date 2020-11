Football Talk. Mirallas scoort eerste doelpunt voor Gaziantep - Italiaanse bondscoach Mancini test positief

Kevin Mirallas scoort eerste doelpunt voor Gaziantep

Kevin Mirallas heeft zijn eerste doelpunt gescoord voor zijn nieuwe werkgever Gaziantep. Net voor rust (44e) maakte hij de 1-0, waarmee hij zijn team op weg zette naar een 3-1-zege tegen Besiktas op de achtste speeldag in de Turkse competitie. In de stand is Gaziantep met elf punten zevende.

Italiaanse bondscoach Mancini test positief

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft positief getest op het coronavirus, zo bevestigde de Italiaanse Voetbalbond FIGC.

De 55-jarige voormalige aanvaller testte positief in de reeks tests die de Italiaanse bond uitvoerde in de aanloop naar de komende interlandperiode. Mancini vertoont geen symptomen en zit thuis in Rome in isolatie.

Komende week woensdag spelen de Italianen thuis een oefeninterland tegen Estland, nadien volgen er nog twee Nations League-duels tegen Polen (15 november) en Bosnië-Herzegovina (18 november). De Bosniërs zullen het dan weer zonder Edin Dzeko moeten stellen. De spits van AS Roma heeft immers ook positief getest, zo maakte hij zelf bekend op Instagram. “Ik moet in isolatie”, schreef de 34-jarige Dzeko. “Ik wil meteen iedereen geruststellen, want ik vertoon geen symptomen.”

© AP

Vanderhaeghe (Kortrijk) en Dompé (Zulte Waregem) blijven één speeldag geschorst

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag één speeldag effectieve schorsing opgelegd aan Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe en aanvaller Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem. Beiden kregen vorige speeldag een rode kaart in de onderlinge burenstrijd.

Vanderhaeghe ving evenwel niet helemaal bot in beroep. Aan zijn rode kaart in de derby bij Zulte Waregem (1-1) hield hij in eerst aanleg drie speeldagen schorsing, waarvan één effectief en twee met uitstel, en een boete van 2.000 euro over. KV Kortrijk tekende met bescheiden succes beroep aan, want vrijdag werd de sanctie met één speeldag schorsing met uitstel verminderd. De coach van de Kerels moet nog steeds eentje effectief uitzitten. Hij zit zaterdag niet in de dug-out voor de komst van Beerschot.

Dompé werd woensdag geschorst voor twee speeldagen, waarvan één effectief, maar het Bondsparket wilde een zwaardere straf voor zijn rode kaart wegens een duw aan KVK-verdediger Sainsbury. De aanvaller van Zulte Waregem verdedigde zich vrijdag opnieuw in hoger beroep. De eis van het Bondsparket, dat twee matchen schorsing wilde, werd evenwel niet ingewilligd. De Disciplinaire Raad hield het op twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief). Dompé, die zondag de verplaatsing naar Cercle Brugge mist, moet ook een boete van 1.500 euro betalen.

© BELGA

Zes spelers van Eupen testen nog positief

De meest recente tests op Covid leverden goed en slecht nieuws op voor AS Eupen. Coach Beñat San José en verdedigende middenvelder Jens Cools reageerden negatief op de test, nadat ze eerder tekenen van besmetting vertoonden. Hun quarantaine werd opgeheven. San José, die vorig weekend op Racing Genk vervangen werd door zijn assistent Manel Exposito, mag opnieuw coachen. Cools is inzetbaar indien hij geen al te grote conditionele achterstand heeft opgelopen.

Het slechte nieuws is dat deze week zes spelers positief werden getest. De club gaf voorlopig geen namen prijs. Daarvoor is het wachten tot de wedstrijdkern voor de thuismatch van morgen tegen Waasland-Beveren in de late namiddag wordt vrijgegeven. Vermits het ‘slechts’ om zes spelers gaat, heeft de club hoe dan ook geen recht op uitstel. (AR)

Jens Cools © BELGA