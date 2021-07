Football Talk. Mike Trésor nieuwste aanwinst Racing Genk - Cercle haalt Waldo Rubio naar Brugge

Rode Duivels LIVE. De vermoede­lij­ke elf tegen La Squadra. De Bilde vanuit München: “Kans dat je Hazard nog topfit krijgt is klein, en het risico té groot”

11:11 De spanning stijgt. Vanavond (21u) nemen de Rode Duivels het op tegen Italië in de kwartfinales van het EK. Met of zonder Kevin de Bruyne en Eden Hazard? Bondscoach Roberto Martínez liet op z'n persconferentie gisteren nog niet écht in zijn kaarten kijken. Op meer duidelijkheid is het dus wachten tot later op de dag. Op deze pagina krijgt u het sowieso mee!