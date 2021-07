Football Talk. Mexico en VS spelen finale Gold Cup

Verenigde Staten nemen het in Gold Cup-finale op tegen Mexico

De Verenigde Staten en titelverdediger Mexico hebben zich geplaatst voor de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Zo krijgen we zondag in Las Vegas een heruitgave van de eindstrijd van 2019, waarin Mexico met 1-0 nipt aan het langste eind trok.

De VS versloegen in de halve finales Qatar met 1-0 in, dankzij een doelpunt van invaller Gyasi Zardes in de 86ste minuut. Qatar, dat 25 minuten eerder een strafschop miste, mocht dit jaar als gast deelnemen aan de Gold Cup. Mexico versloeg Canada dan weer met 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 99ste minuut.