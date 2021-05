Football Talk. Meunier ziet concurrent bij Dortmund uitvallen met zware knieblessure - Klopp: “Van Dijk naar het EK? Zie het niet voor me”

Dortmund moet Morey lang missen met zware knieblessure

Mateu Morey, de Spaanse flankverdediger van Borussia Dortmund, ziet een lange revalidatie tegemoet na de ernstige knieblessure die hij gisteren opliep. Dat maakte Dortmund vandaag bekend.

Teammanager Sebastian Kehl vertelde aan Sport1 dat Morey “een ernstig ligament- en kniekapselletsel” overhoudt aan de lelijke schuiver die hij maakte in de met 5-0 gewonnen match tegen tweedeklasser Holstein Kiel in de halve finales van de Duitse beker.

“Verdere diagnoses volgen zondag en maandag. Maar het staat vast dat hij lange tijd buiten strijd is. Het wordt een extra drijfveer voor ons om de bekerfinale te winnen”, aldus Kehl. In die finale neemt Dortmund het op 13 mei in Berlijn op tegen RB Leipzig.

“Zijn geschreeuw ging door merg en been. We leven ontzettend met hem mee”, voegde Kehl er nog aan toe. Coach Edin Terzic reageerde als volgt: “Het was een perfecte avond tot de 75e minuut. De blessure werpt een serieuze schaduw over onze prestatie.”

Volledig scherm Het moment waarop Morey door z'n knie gaat. © Friedemann Vogel/epa Pool/dpa

Klopp smeekt De Boer: “Virgil van Dijk naar het EK? Ik zie het niet voor me”

Trainer Jürgen Klopp heeft nogmaals laten weten dat Virgil van Dijk niet voor een rentree bij Liverpool staat. Ook hoopt de Duitse trainer dat Frank de Boer de aanvoerder van Oranje volgende maand thuislaat tijdens het EK, zo zegt hij vandaag in Daily Mail. “Laat ik voorop stellen dat hij op de goede weg is, maar hij duurt echt nog weken voor Virgil maar in de buurt is van een rentree.”

Klopp reageerde op veelbelovende beelden die Van Dijk deelde op sociale media. De verdediger rende over het trainingsveld en oogde al best fit. “Ik ken het Engelse spreekwoord niet van steeds hetzelfde vertellen”, zei Klopp. “Het klopt dat hij rent, net als anderen. Ik ben er niet zeker van of Virgil ook al bochten maakt. Er zijn nog veel stappen te zetten totdat hij daadwerkelijk de groepstraining kan hervatten. Zeker met deze ernstige blessures is dat het geval. Hij is nog ver daarvan verwijderd. Je kunt er straks niet tien, elf maanden uit zijn en dan na een weekje trainen weer topfit voor wedstrijden. Het duurt echt nog weken eer hij überhaupt de groepstraining kan hervatten. Wat mij betreft laat Virgil het EK lopen. Ik zie het niet voor me nu, maar het is straks ook zíjn beslissing.”

De aanvoerder van Oranje herstelt nog altijd van een zware knieblessure, die hij 17 oktober opliep in de stadsderby tegen Everton. Het EK begin op 11 juni. Op 1 juni moet bondscoach De Boer zijn - mogelijk - 26 namen van de Oranje-selectie doorgeven aan de UEFA.

“Niemand heeft tegen me gezegd: riemen vast, maak je klaar, hij is volgende week terug op de training”, zei Klopp voor het weekend al. “Dus nee, er is niet veel veranderd.”

Volledig scherm © AP