Football Talk. Meunier twee maanden out - Leeds zet Bielsa aan de deur - Zure nederlaag voor Clement en Monaco

Pijnlijke nederlaag voor Clement en Monaco tegen Reims

Philippe Clement heeft met zijn team AS Monaco de punten niet weten thuishouden tegen Stade de Reims op de 26e speeldag van de Ligue 1. Na affluiten gaf het scorebord 1-2 aan in het Stade Louis II.

Gelson Martins dacht de Monegasken al na zeven minuten op voorsprong gebracht te hebben, maar de VAR haf voorafgaand buitenspel geconstateerd. Vroeg in de tweede helft had Wissam Ben Yedder (55.) meer geluk. Een zege leek in de maak, tot Kevin Volland (85.) eerst zijn eigen doelman verschalkte en Nathanael Mbuku (90.+3) Reims in blessuretijd zelfs nog de volle buit schonk. Clement gunde Eliot Matazo tien minuten speeltijd, terwijl Wout Faes en Maxime Busi de volledige wedstrijd speelden in de bezoekende defensie. Monaco is zesde met 38 punten, Reims is terug te vinden op de dertiende plaats met 31 eenheden.

Volledig scherm © AFP

Meunier twee maanden buiten strijd

Thomas Meunier komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Op Instagram bevestigt de rechterflankverdediger van Borussia Dortmund zondag dat hij een pees in zijn dijbeen heeft gescheurd. In maart en april zal Meunier alvast niet voetballen, zegt hij. “Uit de diagnose blijkt dat ik een pees aan de achterkant van mijn dijbeen heb gescheurd. In maart en april ben ik zeker niet beschikbaar voor BVB. Tot snel voor nieuwe avonturen”, schrijft Meunier bij een foto waarop hij poseert met krukken.

De 30-jarige Meunier blesseerde zich donderdag in het Europa League-duel tegen het Schotse Rangers, waarin hij na 45 minuten werd vervangen. In de Bundesliga kwam hij voor het laatst in actie op 6 februari tegen Bayer Leverkusen (2-5 verlies). Daarna ontbrak hij tegen Union Berlijn (0-3 winst) en Borussia Mönchengladbach (6-0 winst).

Eind maart spelen de Rode Duivels vriendschappelijk tegen Ierland en Burkina Faso maar daarvoor zou Meunier sowieso niet geselecteerd worden omdat bondscoach Roberto Martinez al eerder aankondigde alleen spelers met minder dan 50 caps op te roepen. De teller van Meunier staat op 54 (acht goals).

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Meunier Thomas (@thomas12meunier) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leeds stopt samenwerking met Bielsa

De Argentijn Marcelo Bielsa (66) is niet langer trainer van Leeds United. De nummer zestien uit de Premier League bevestigt dat de samenwerking is beëindigd. Voorzitter Andrea Radrizzani noemt het “de moeilijkste beslissing” die hij al moest nemen, maar wel een noodzakelijke in het belang van de club. “Verandering is nodig om onze status als Premier League-team te behouden. De recente resultaten en prestaties zijn niet wat wij verwacht hadden”, klinkt het.

Leeds won dit seizoen nog maar vijf keer in 26 in competitieduels en bengelt met 23 punten maar net boven de degradatiezone. Zaterdag werd nog kansloos met 0-4 verloren van Tottenham. Bielsa coachte het team sinds de zomer van 2018 en leidde de ploeg in 2020 naar promotie.

Voor Bielsa bij Leeds aan de slag ging, trainde hij onder meer de Argentijnse en Chileense nationale ploeg, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio en Rijsel. Leeds heeft nog geen opvolger aangeduid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zulte Waregem moet verder zonder Bostyn

Nog een bijkomende tegenslag voor Zulte Waregem in de strijd om het behoud. Doelman Louis Bostyn raakte tijdens de laatste training voor de levensbelangrijke partij tegen Seraing van komende zondagavond geblesseerd en blijft tot het einde van dit seizoen onbeschikbaar.

Bostyn was pas vorige week opnieuw tot titularisdoelman bevorderd door coach Simons. Op KV Kortrijk incasseerde hij weliswaar vijf goals, maar speelde de 28-jarige Roeselarenaar desondanks een verdienstelijke partij. Bostyn verloor zijn plaats onder de lat na negen speeldagen aan routinier Sammy Bossut (36), op wie Zulte Waregem nu weer al zijn hoop stelt tijdens de laatste zes wedstrijden van de reguliere competitie.

In de selectie voor de wedstrijd tegen Seraing komt Sef Van Damme er als derde doelman bij, naast Bossut en Beernaert. (LUVM)

Volledig scherm © Photo News

Invaller Jérémy Doku en Rennes pakken de drie punten in Montpellier

Rennes heeft de openingswedstrijd van de 26ste speeldag in de Ligue 1 met 2-4 gewonnen op bezoek bij Montpellier. Met 43 punten komt Stade Rennais voorlopig op de vierde plaats terecht. Rode Duivel Jérémy Doku kwam pas in de 90e minuut het veld op, toen de eindstand al op het scorebord stond.

De bezoekers waren via Martin Terrier (8e) en Benjamin Bourigeaud (15e) op een 0-2 voorsprong gekomen, alvorens Ambroise Oyonga (19e) en Elve Wahi (41e) de bordjes weer in evenwicht brachten. Na de pauze zorgden Gaëtan Laborde (52e) en Lovro Majer (84e) voor de 2-4 eindstand.

Volledig scherm Doku. © Photo News

Stuttgart gaat onderuit bij Hoffenheim en ziet Mangala geblesseerd uitvallen

Hoffenheim heeft op de 24ste speeldag van de Duitse Bundesliga met 2-1 gewonnen van Stuttgart. Orel Mangala stond aan de aftrap bij de bezoekers maar viel al in de eerste helft geblesseerd uit.

Mangala moest na 37 minuten naar de kant. Wat er precies met hem aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. Na de pauze bracht Wataru Endo (58.) de bezoekers op voorsprong, vijf minuten voor tijd maakte Christoph Baumgartner gelijk. Vlak voor affluiten maakte diezelfde Baumgartner de winnende 2-1. Hoffenheim is nu vierde, Stuttgart blijft zeventiende en voorlaatste.

In de Nederlandse Eredivisie won Twente met 1-2 bij RKC Waalwijk. Dario Van den Buijs stond aan de aftrap bij de thuisploeg.

Oud-doelman Istvan Gulyas van Charleroi (61) overleden

Istvan Gulyas, in de jaren ‘90 doelman bij Sporting Charleroi, is op amper 61-jarige leeftijd overleden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Als nationale doelman van Hongarije kwam Gulyas in de zomer van 1992 over van Honved Boedapest naar Mambour, nadat hij eerder ook al voor Vasas Boedapest en Bekescsaba had gespeeld. Gulyas zou vier seizoenen bij de Zebra’s blijven en zich ook na zijn afscheid nog jarenlang als keeperstrainer verdienstelijk maken voor Charleroi.

De belangrijkste wedstrijd uit zijn periode bij de Carolo’s, de bekerfinale in 1993 tegen Standard, zag hij door een blessure aan zijn neus voorbijgaan. (LUVM)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cercle-draaischijf Dino Hotic werd vader van een dochter, Dilara:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Standard en CEO Grosjean zetten punt achter samenwerking

Standard en CEO Alexandre Grosjean hebben “in onderling overleg” beslist de samenwerking stop te zetten, zo maakte de Luikse club vandaag bekend. “De club wil hem hartelijk bedanken voor zijn loyaliteit, toewijding en eerlijkheid tijdens zijn ambtstermijn bij Standard en wenst hem het beste toe in zijn verdere professionele carrière.” De taken van Grosjean worden ad interim overgenomen door voorzitter Bruno Venanzi en academiedirecteur Pierre Locht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog vandaag viel er beslissing in de zaak rond het afgekeurde doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft het beroep van Standard “ontvankelijk maar niet gegrond” verklaard. De 1-1 eindstand blijft dus gelden. Op 5 februari leek Moussa Sissako de Rouches in blessuretijd alsnog de zege te schenken. Alleen stak de videoref daar nog een stokje voor, hij zag buitenspel. Het Referee Department oordeelde in haar analyse echter dat de goal onterecht werd afgekeurd. Standard diende bovendien een klacht in, maar die levert nog niets op. (kijk hieronder naar de bewuste fase vanaf 3:38).

Nog niets, want Standard tekent beroep aan. “Onze club kan het niet eens zijn met dit besluit. Om correct te worden toegepast, vereist de buitenspelregel dat we het verste lichaamsdeel van de laatste verdediger nemen om de situatie te beoordelen. In dit geval bevestigde het Referee Department zelf dat de lijn die de VAR had getrokken om de regel toe te passen, verkeerd was. Het staat dus buiten kijf dat de erkende fout niet is gemaakt bij de beoordeling van de situatie zelf, maar wel bij de toepassing van de buitenspelregel. Omwille van deze reden heeft onze club besloten om in evocatie beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.”

Standard-Beerschot wordt begin maart gespeeld

De op 15 december uitgestelde wedstrijd tussen Standard en Beerschot moet toch worden ingehaald. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beslist. Bij Beerschot meende men automatisch recht te hebben op de drie punten omdat het uitstel er kwam op vraag van de Luikse burgemeester, maar het BAS volgde die redenering niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 15 december werd Standard-Beerschot afgeblazen omdat er toen een politiestaking was. De Luikse burgemeester en gouverneur oordeelden dat de veiligheid onvoldoende gegarandeerd kon worden en verboden de wedstrijd. In het Bondsreglement staat zwart op wit dat bij een afgelasting op bevel van een lokale overheid de thuisploeg een forfaitnederlaag krijgt aangesmeerd. Hekkensluiter Beerschot rekende zich dus al drie punten rijker.

In januari verklaarde het Disciplinair Comité van het Profvoetbal het dossier echter onontvankelijk omdat de zaak was opgestart door de kalendermanager en niet door Beerschot zelf. Beerschot stapte daarop naar het BAS, maar kwam van een kale reis terug. Standard-Beerschot zal worden herspeeld op woensdag 2 maart, met aftrap om 18u45. Tot nader order blijft Beerschot dus zeven punten achterstand tellen op het voorlaatst gerangschikte Seraing. De Antwerpenaars hebben wel één match minder op de teller staan.

Beerschot reageerde intussen om de beslissing en is het niet eens. “Beerschot wenst te benadrukken dat het de kalendermanager was die de zaak aanhangig maakte, omdat Standard niet akkoord ging met de gevraagde forfait. Beerschot is vrijwillig tussengekomen in de procedure, waarbij nu blijkt dat deze procedure niet door de kalendermanager mocht worden opgestart. In deze omstandigheden gaat Beerschot ervan uit dat Standard een forfaitnederlaag krijgt, vermits het bondsreglement op dat punt heel duidelijk is. Beerschot wacht nu het standpunt af van de kalendermanager inzake een forfait. En zal indien nodig zelf de procedure opnieuw aanhangig maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Borussia Mönchengladbach rouwt om verongelukte jeugdspeler

Borussia Monchengladbach rouwt om Jordi Bongard. De 20-jarige jeugdspeler kwam afgelopen nacht om het leven bij een ernstig auto-ongeluk. Bongard, afkomstig uit de jeugdopleiding van de club, speelde in het beloftenelftal. De centrale verdediger had sinds 2021 een profcontract.

“We hebben vanmorgen dit vreselijke nieuws ontvangen en we zijn verbijsterd. Onze innige deelneming en onze gedachten zijn bij Jordi’s familie”, aldus sportief directeur Roland Virkus. De trainingen voor het eerste elftal en de beloften en de persconferentie voor de Bundesliga-wedstrijd tegen VfL Wolfsburg zijn donderdag afgelast.

Volledig scherm Jordi Bongard (20) kwam om het leven bij een ernstig auto-ongeluk. © Borussia Mönchengladbach

Defensieve versterking voor Seraing

Eén dag na de afgang in de Ghelamco Arena heeft FC Seraing beslist testspeler Mikael Dyrestam als bijkomende verdediger tot het einde van dit seizoen aan te werven. De 30-jarige Guineeër was transfervrij sinds de afloop van zijn contract bij het Noorse Sarpsborg 08. Eerder was hij actief bij onder meer Xhanti en NEC en werd hij door Paul Put geselecteerd voor de Guinese nationale ploeg. (AR)

Volledig scherm Mikael Dyrestam. © Photo News

Eupen weert relschoppers uit stadion

Vorige zondag, na afloop van Eupen - Club Brugge (1-3) drongen relschoppers door tot de parking achter de hoofdtribune die toegang biedt tot de mixed-zone en de kleedmakers met andere bedoelingen dan enkel maar verbaal hun ongenoegen te uiten in verband met de tegenvallende resultaten.

De situatie liep uit de hand. De ordediensten kwamen tussen en stelden proces-verbaal op. Al wie al geïdentificeerd werd of dat op basis van beeldmateriaal kan worden, krijgt meteen een stadionverbod. Dat werd door burgemeester Claudia Niessen van Eupen beslist in samenspraak met de politie van de zone Vesdre-Gueule en de clubdirectie en bekrachtigd door Binnenlandse Zaken. (AR)

Weinig vooruitgang in racismeonderzoek Club-Anderlecht

9 december 2021. Tijdens de uitmatch op Club Brugge worden Anderlecht-trainer Kompany, zijn staf en ploeg het mikpunt van racistische kreten. “Bruine aap en wat dan ook. Ik heb het er moeilijk mee”, zei Kompany toen met brekende stem. De dag nadien startten de politie en parket van de KBVB een onderzoek op. Ook Club stelde “dat ze het nodige zouden doen om de daders te identificeren en hen een stadionverbod op te leggen”.

Maar na drie maanden is er weinig vooruitgang geboekt in het onderzoek. “We hebben al een aantal personen geïdentificeerd en verhoord”, zegt het parket van West-Vlaanderen. Maar het heeft verder “nog geen standpunt ingenomen”. Dit kan wijzen op het feit dat er te weinig bewijs gevonden wordt om iemand daadwerkelijk te verdenken van de feiten. De lokale politie gaf in december al aan dat het een moeilijke opdracht werd, dat “niemand iets gehoord of gezien had”. (DJG)

AA Gent pikt talentvolle middenvelder op bij Beerschot

AA Gent heeft zich versterkt met middenvelder Patryk Walicki. De achttienjarige Belg met Poolse roots maakt de overstap van Beerschot. Hij kondigde zijn transfer zelf aan op Instagram.

Walicki maakte tien dagen geleden zijn debuut op het hoogste niveau bij de Ratten in de 2-1-zege tegen KV Kortrijk. Beerschot nam hem vorige zomer pas over van Diegem Sport, waar hij zijn jeugdopleiding kreeg.

Amerikaanse voetbalsters dwingen gelijke betaling af

De Amerikaanse voetbalsters hebben met de Amerikaanse federatie US Soccer een akkoord bereikt omtrent hun verloning. Vanaf heden zullen de voetbalsters bij het Amerikaanse elftal evenveel verdienen als hun mannelijke collega’s, zo maakten beide partijen bekend.

“US Soccer engageert zich om vanaf heden de spelers en speelsters van de mannen- en vrouwenploeg evenveel te betalen, voor officiële duels, oefeninterlands en toernooien, met inbegrip van het WK”, zo klinkt het in de mededeling. In 2019 trokken enkele speelsters van de Amerikaanse vrouwenploeg naar de rechter om hetzelfde loon te bekomen als hun mannelijke collega’s. Voor de rechtbank in Los Angeles trokken ze aanvankelijk aan het kortste eind.

De rechter in Los Angeles wees een jaar later de claim van de wereldkampioenes af dat ze onderbetaald werden in vergelijking met het mannenteam. Het Amerikaanse team, dat de voorbije twee WK’s won, eiste de betaling van achterstallig loon ter waarde van 66 miljoen dollar (58,2 miljoen euro).

De speelsters gingen tegen die uitspraak in beroep. Een definitieve uitspraak is er nog niet, maar is dankzij het onderlinge akkoord ook niet meer van belang. Volgens ‘The New York Times’ ontvangen de speelsters ook een bedrag van 24 miljoen dollar (21,2 miljoen euro), een compensatie omdat de verloning jarenlang niet gelijk was.

Volledig scherm © AFP

Boli Bolingoli trekt op huurbasis naar Russische Ufa

De Russische eersteklasser Ufa huurt Boli Bolingoli voor de rest van het seizoen van Celtic. Dat kwamen beide clubs overeen. De 26-jarige Bolingoli, een neefje van Romelu Lukaku, kwam de voorbije maanden slechts twee keer in actie bij Celtic. Vorig seizoen verhuurde de Schotse recordkampioen de linkervleugelverdediger al aan het Turkse Basaksehir. Bij Celtic heeft hij nog een contract tot juni 2023. Bolingoli was eerder ook actief voor Club Brugge, STVV en het Oostenrijkse Rapid Wien. Ufa staat na 18 speeldagen in de Russische Premier League op de vijftiende en voorlaatste plaats, een degradatieplaats. De Russische competitie hervat komend weekend na een winterstop van 2,5 maanden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

23 supporters van KV Kortrijk krijgen stadionverbod na misdragingen tegen Antwerp

23 supporters van KV Kortrijk hebben een stadionverbod gekregen nadat ze zich hebben misdragen in de inhaalwedstrijd tegen Antwerp. De stadionverboden variëren van zes maanden tot vijf jaar. De identificatie van de amokmakers tijdens de derby KV Kortrijk-Zulte Waregem van afgelopen weekend is nog aan de gang. “KV Kortrijk veroordeelt het geweld van de voorbije wedstrijden. Wij zijn een familieclub en willen dat een voetbalwedstrijd in het Guldensporenstadion een feest is voor groot en klein. Wie komt om te vechten, hoort niet thuis bij KV Kortrijk”, aldus CEO Matthias Leterme.

Volledig scherm Archiefbeeld supporters KV Kortrijk © Photo News

UEFA overweegt om Champions League-finale niet meer in Rusland te laten doorgaan

In de nasleep van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, overweegt de UEFA om de Champions League-finale niet langer in Rusland te laten doorgaan. Het oorspronkelijke plan was om de finale op 29 mei in de Gazprom Arena van Zenit St Petersburg te laten spelen, maar nu lijkt de UEFA op zoek te zijn naar een nieuwe locatie. Al willen ze eerst de situatie in zijn geheel bekijken voor ze een definitieve beslissing nemen.

Volledig scherm De Gazprom Arena in St Petersburg © REUTERS

Napoli en Mertens komen niet verder dan 1-1-gelijkspel tegen staartploeg Cagliari, Theate pakt met Bologna volle buit tegen Spezia

Napoli heeft gisterenavond duur puntenverlies geleden op het veld van staartploeg Cagliari. Ze kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Mertens en co misten zo de kans om naast leider AC Milan te komen. Ze komen wel gelijk met Inter, de nummer twee in de stand. Mertens speelde de hele wedstrijd.

Ook Arthur Theate speelde een hele wedstrijd tegen Spezia. Zijn Bologna kon wel winnen met 2-1. Vijf minuten voor de pauze maakte Marko Arnautovic gelijk. Diezelfde Oostenrijkse aanvaller bezorgde Bologna in de 84ste minuut de zege. Bologna staat zo twaalfde in de stand.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Müller loopt opnieuw coronabesmetting op

Thomas Müller is opnieuw besmet met het coronavirus. Zijn club Bayern München bevestigde dat de Duitse international positief heeft getest. De 32-jarige Müller stelt het goed en is zoals de regels het voorschrijven thuis in quarantaine gegaan.

Müller testte vorig jaar al eens positief en miste daardoor de finale van het WK voor clubs. Hij werd toen met een speciaal vliegtuig vanuit Qatar naar München teruggebracht. Zondag kwam Müller nog in actie in de met 4-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen SpVgg Greuther Fürth. De middenvelder ontbreekt al zeker zaterdag in het uitduel tegen Eintracht Frankfurt.

Volledig scherm © REUTERS

Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Arteaga en Noubissi, één voor Malinov

Het bondsparket heeft vandaag een minnelijke schikking van drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro voorgesteld voor Gerardo Arteaga. Racing Genk aanvaardt het voorstel niet. De linksachter zal dus dinsdag voor het disciplinair comité verschijnen. Arteaga werd uitgesloten voor een trap op de kuit van Christian Kouamé.

Voor Beerschot-spits Marius Noubissi, die zaterdag werd uitgesloten na een tackle op Cercle-verdediger Boris Popovic, vraagt het bondsparket twee wedstrijden effectief en een boete van 2.000 euro.

Kristiyan Malinov, middenvelder van Oud-Heverlee Leuven, krijgt de mogelijkheid om een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro te aanvaarden. Hij kreeg zondag rood na een tackle met gestrekt been en voet vooruit op Kagawa.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Standard-aanvalster Lewerissa heeft borstkanker

De Nederlandse speelster Vanity Lewerissa heeft slecht nieuws gekregen. Enkele weken geleden werd er bij aanvalster borstkanker gediagnosticeerd. De 30-jarige Lewerissa was dit seizoen de sterkhouster bij de Rouches. Enkele weken geleden brak ze ook haar sleutelbeen tegen Anderlecht. Zelf zegt ze dat ze met twee gestrekte benen tegen de ziekte aan wil gaan.

Volledig scherm De Nederlandse Vanity Lewerissa, rechts in beeld. © photo_news

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Haaland traint opnieuw mee bij Dortmund

Bij Borussia Dortmund heeft de Noorse steraanvaller Erling Haaland na een afwezigheid van zowat een maand vanwege spierproblemen een eerste groepstraining afgewerkt, zo werd maandag bekendgemaakt, drie dagen voor de terugwedstrijd van de tussenronde in de Europa League tegen Rangers. Dortmund moet in Glasgow vol aan de bak, na de 2-4-thuisnederlaag van vorige week. Het is nog onduidelijk of de Noor de selectie zal halen voor het duel van donderdag.

Volledig scherm © Uwe Anspach/dpa

KV Kortrijk-fans lanceren crowdfunding voor gewonde stewards

Fans van KV Kortrijk hebben een crowdfundingactie opgestart als steun voor de stewards die zware verwondingen opliepen tijdens de derby tegen Zulte Waregem. Beide supportersaanhangen gingen met elkaar op de vuist en daarbij liepen verschillende stewards zware verwondingen op. “De supporters van KV Kortrijk lanceren dan ook dit initiatief om geld in te zamelen om deze stewards en bij uitbreiding alle vrijwilligers van KVK een hart onder de riem te steken en te tonen dat 99,9% van de fans er is voor het voetbal en enorm dankbaar is voor de inzet van deze mensen. Laat ons een duidelijke halt toeroepen aan agressie op en naast het voetbalveld en van voetbal een feest voor jong en oud maken. Maak een bedrag, groot of klein, over. De opbrengst gaat integraal naar de gewonde stewards”, klinkt het. (IVDA)