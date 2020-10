Football Talk. Meteen speelminuten voor Defour? - Spelen zonder fans: meeste doelpunten in 60 jaar tijd in Engeland

Meteen speelminuten voor Defour?

Steven Defour behoort meteen tot de selectie van KV Mechelen voor het thuisduel van morgen tegen KV Kortrijk. De ex-Rode Duivel tekende gisteren een prestatiegericht contract voor één seizoen. De kans op speelminuten is reëel, want Aster Vranckx is op het middenveld out. Hij heeft nog te veel last aan de adductoren.

Qatar ontvangt finale Aziatische Champions League

De finale van de Aziatische Champions League, die maandenlang stilgelegd werd vanwege de coronapandemie, wordt op 19 december in de Qatarese hoofdstad Doha gehouden, zo maakte de Aziatische Voetbalconfederatie AFC vrijdag bekend.

In plaats van met een heen- en terugwedstrijd wordt de finale dit jaar in één wedstrijd afgewerkt. In die finale neemt de winnaar van het oostelijke deel van Azië het op tegen het Iraanse Persepolis, de winnaar van het westelijke deel. In het oostelijke deel moet er nog een toernooi met knock-out gehouden worden. Dat start komende maand, eveneens in Qatar.

Twee Hoffenheim-spelers testen positief op COVID-19

Twee spelers van de Duitse Bundesliga-club Hoffenheim hebben positief getest op het coronavirus. Beide spelers hebben de voorbije dagen geen contact gehad met ploegmaats en staffleden. Het gaat volgens de club om internationals, die de afgelopen twee weken bij hun nationale ploeg verbleven en vervolgens positief testten bij terugkeer in Duitsland. Intussen werden zij in quarantaine gezet. Ook een derde speler van de club zit in quarantaine, na een risicocontact met een besmet familielid. In de Bundesliga neemt Hoffenheim het zaterdag op tegen Borussia Dortmund.

Twaalf coronabesmettingen bij Franse eersteklasser Montpellier

Bij de Franse subtopper Montpellier zijn twee dagen voor het competitieduel tegen AS Monaco op de zevende speeldag in de Ligue 1 twaalf besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om acht spelers en vier leden van de technische staf. Zij werden intussen in quarantaine geplaatst. De rest van de ploeg wordt vrijdag opnieuw getest. De wedstrijd van zondag op bezoek in Monaco dreigt zo uitgesteld te worden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Franse Profliga LFP.

Spelen zonder fans: meeste doelpunten in 60 jaar tijd in Engeland

Voetballen in lege stadions lijkt in Engeland invloed te hebben op het aantal gemaakte doelpunten. In de tot dusver 38 gespeelde duels in de Premier League vielen 144 treffers. Dat is een gemiddelde van 3,79 per wedstrijd. In zestig jaar tijd werd tijdens de eerste vier speeldagen nooit zo vaak gescoord als nu, meldt databureau Gracenote.

Enkele wedstrijden die eruit sprongen zijn Aston Villa tegen regerend kampioen Liverpool (7-2) en Manchester United tegen Tottenham Hotspur (1-6).

Geen enkel seizoen waarin ten minste 3,6 doelpunten per wedstrijd zijn gescoord in de eerste vier rondes heeft het hele seizoen hetzelfde niveau behouden. Toch is het aannemelijk om te denken dat dit keer, aan het einde van het seizoen, wel voor het eerst sinds de jaren zestig gemiddeld meer dan drie doelpunten per wedstrijd zijn gevallen, aldus Gracenote.

“Teams creëren gemiddeld betere kansen, maar lang niet genoeg om uit te leggen waarom nu een doelpunt wordt gescoord uit elke zes schoten in plaats van de gebruikelijke negen of tien”, aldus Simon Gleave, hoofdonderzoeker bij Gracenote. “Een recordaantal van 23 doelpunten vanaf de penaltystip in deze fase verklaart ook een deel van het hoge gemiddelde.”

Voormalig Braziliaans bondscoach Scolari neemt over bij tweedeklasser Cruzeiro

De voormalige Braziliaanse bondscoach Luiz Felipe Scolari is de nieuwe coach van de noodlijdende Braziliaanse tweedeklasser Cruzeiro. Bij de club uit Belo Horizonte ondertekende Felipao een contract tot eind 2022, zo maakte de club bekend.

Cruzeiro werd in 2014 voor het tweede jaar op rij Braziliaans landskampioen, nadien ging de club in vrije val. Vorig jaar volgde de degradatie, momenteel staan ze op de voorlaatste plaats in de tweede klasse. Scolari coachte Cruzeiro eerder al in het seizoen 2000-2001.

De 71-jarige Scolari zat meer dan een jaar zonder club, nadat hij in september 2019 bij Palmeiras aan de deur werd gezet. Een jaar eerder had hij met de club nog de titel gevierd.

Bij Palmeiras was hij drie keer aan de slag. Verder was hij onder meer twee keer bondscoach van Brazilië (2001-2002 en 2012-2014), één keer van Portugal (2003-2008) en coachte hij Chelsea (2008-2009). De Brazilianen loodste hij in 2002 naar hun vijfde en voorlopig laatste wereldtitel. In de finale haalden ze het toen met 2-0 van Duitsland. In 2014 namen de Duitsers een kletterende revanche door in de halve finales het gastland een 1-7 pandoering te geven.

