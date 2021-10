Football Talk. Messi, Mbappé en Neymar kopje onder tegen Rennes

Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar werden allemaal in de basis gedropt bij PSG in Rennes, waar Jérémy Doku nog steeds in de lappenmand ligt met een spierblessure. Ze moesten lijdzaam toekijken hoe Gaetan Laborde (45.) Rennes op slag van rust de voorsprong bezorgde. De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of Flavien Tait (46.) had de marge al verdubbeld. Kylian Mbappé scoorde nog tegen, maar de VAR floot het doelpunt terug.