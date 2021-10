Football Talk. Messi, Mbappé en Neymar kopje onder tegen Rennes, ook Ajax verrassend onderuit

Anderlecht Still niet naar Anderlecht? Reims wil assistent-coach niet lossen

1 oktober Het is lang geen zekerheid dat Will Still (28, Reims) Anderlecht zal vervoegen als assistent. Still zelf zag/ziet een overgang wel zitten, maar Reims wil hem niet lossen. Op Anderlecht valt te horen dat het een “complex dossier” is, in die mate zelfs dat het eerder lijkt af te springen dan door te gaan. Als Still niet naar Anderlecht komt, dan is het niet zo dat Anderlecht sowieso nog een extra T2 zal aantrekken. De staf kan perfect blijven functioneren in de huidige samenstelling.