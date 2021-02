Football Talk. Mertens traint weer - Anderlecht klopt RWDM in oefenduel

Dries Mertens heeft individuele trainingen hervat bij Napoli

Dries Mertens stond maandag weer op het trainingsveld bij Napels. De Rode Duivel hield het wel bij individuele oefeningen. “De volgende dagen zal geëvalueerd worden of hij weer bij de groep kan aansluiten”, klinkt het op de website van Napoli.

De 31-jarige Mertens liep op 16 december een enkelblessure op in een competitiewedstrijd tegen Inter Milaan. Een maand later maakte hij al zijn comeback, maar op 28 januari herviel hij in een bekermatch tegen Spezia, waarop hij naar België terugkeerde om te revalideren.

Dan toch geen VAR in kwartfinales Beker van België

In de kwartfinales van de Croky Cup volgende week zullen de scheidsrechters niet kunnen rekenen op de assistentie van de VAR. Dat meldde de Pro League maandagavond. De videoref zou bij de laatste acht in de Croky Cup zijn intrede maken, maar wordt geschrapt. Reden daarvoor is dat de ontmoeting tussen Eupen en AA Gent in de Oostkantons niet rechtstreeks wordt uitgezonden. Daardoor beschikt de VAR over te weinig beelden en camerastandpunten om cruciale fases te beoordelen. Geen videoref dus in een busje aan de Eupense Kehrweg.

De andere drie wedstrijden zijn wel te bekijken op televisie, waardoor er wel voldoende beelden zijn voor de VAR. Toch zal de videoref ook in die wedstrijden niet assisteren. De Pro League wil de competitie eerlijk laten verlopen en iedereen moet dus met dezelfde wapens kunnen strijden. Om Eupen en AA Gent niet te benadelen ten opzichte van de zes andere kwartfinalisten, werd daarom beslist de VAR te schrappen voor alle kwartfinales. In de halve eindstrijd zal de VAR wel ten tonele verschijnen.

De scheidsrechter die op aanraden van de videoref de beelden bekijkt: een beeld dat we in de kwartfinales van de Croky Cup niet zullen zien.

Twente-doelman Drommel: “Ik heb in de zomer gebeld met Anderlecht”

Joël Drommel, doelman van FC Twente, stond afgelopen zomer op de shortlist van RSC Anderlecht. Dat deed de Nederlandse keeper zelf uit de doeken bij Voetbal International. Daarbovenop vertelde hij ook nog dat Hendrik Van Crombrugge dicht bij de uitgang stond in Anderlecht: “Ik ben gebeld door de technisch directeur. Hun keeper zou misschien naar Ajax gaan, maar dat ging niet door. Het was uiteindelijk goed om bij Twente te blijven, denk ik.”

Drommel gaf nog aan na dit seizoen te willen vertrekken bij Twente. Hij kijkt daarvoor ook naar ons land: “De Belgische competitie is wel een optie. Je ziet dat Noa Lang ook heel erg groeit daar.”

Joël Drommel sprak afgelopen zomer met Anderlecht.

Anderlecht wint oefenpot van RWDM

Een dag na de blamage op eigen veld tegen KV Kortrijk heeft Anderlecht een oefenduel tegen RWDM winnend afgesloten. Na doelpunten van Arnstad, Dauda en Miazga haalde paars-wit het met 3-1. Voor Anderlecht kwamen verder onder meer Trebel, Diaby, Larsen en Cobbaut in actie.

Hines-Ike op weg naar club van Hernan Losada?

Volgens The Washington Post is DC United, de club van ex-Beerschot-coach Hernan Losada, in vergevorderde gesprekken met KV Kortrijk-verdediger Brendan Hines-Ike. De 26-jarige Amerikaan is sinds de zomer van 2018 aan de slag bij de Kerels en kwam dit seizoen negen keer in actie.

Volledig scherm © Photo News

Aston Villa-trainer ‘not amused' na uitlekken blessurenieuws Grealish door Fantasy Premier League-spel

Jack Grealish moest gisteren geblesseerd verstek laten gaan voor de thuiswedstrijd tegen Leicester City (1-2). Dat nieuws lekte al in aanloop naar de partij uit, nadat op sociale media werd opgemerkt dat enkele Villa-spelers hun ploegmaat uit hun Fantasy-team hadden getransfereerd. Trainer Dean Smith was daar niet mee opgezet, volgens hem zou het uitlekken Leicester zelfs geholpen hebben: “Als het van binnen de club komt, zal ik uitzoeken van wie en diegene berispen. Daar zou ik niet blij mee zijn.” Volgens The Times heeft Aston Villa zijn spelers inmiddels verboden om nog deel te nemen aan het online Fantasy Premier League-spel.

Over de blessure van Grealish was Smith optimistischer: “Ik hoop dat hij terug is voor de wedstrijd tegen Leeds United volgende week, maar dat laat ik aan de medische staf over.” In de Engelse media wordt dan weer gevreesd voor een onbeschikbaarheid tussen twee weken en een maand. (YGG)

Volledig scherm Jack Grealish. © Photo News

Ex-Charleroi-spits Osimhen mag ziekenhuis alweer verlaten na pijnlijke botsing gisteren

Napoli-spits Victor Osimhen is ontslagen uit het ziekenhuis in Bergamo. Daar verbleef de Nigeriaanse international afgelopen nacht ter observatie, nadat hij gisteren op het veld van Atalanta (4-2 nederlaag) uitviel met een hoofdletsel. De voormalige Carolo keert vandaag nog terug naar Napels, waar hij morgen bijkomende onderzoeken ondergaat. De ernst van de blessure is volgens zijn club namelijk nog niet duidelijk.

De 22-jarige spits kwam in de negentigste minuut na een duel met Atalanta-verdediger Cristian Romero hard met zijn hoofd op de grond terecht. Hij bleef roerloos liggen en de hulpdiensten moesten ingrijpen. Osimhen werd met een draagberrie van het terrein gedragen en overgebracht naar het ziekenhuis. (YGG)

Volledig scherm Victor Osimhen. © Photo News

Duits ex-international Metzelder, verdacht van bezit kinderporno, in april voor gerecht

De rechtszaak rond de Duitse oud-voetbalinternational Christoph Metzelder, die aangeklaagd wordt voor het bezit en de verspreiding van kinderporno, zal vanaf eind april in Düsseldorf voor het gerecht komen. Dat hebben gerechtelijke bronnen maandag bevestigd.

In september 2019 kwam justitie naar buiten met de verdenking tegen de intussen 40-jarige Metzelder, 47-voudig international en oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04. Metzelder zou beeldmateriaal in bezit hebben gehad waarop kinderen worden misbruikt en hij zou de kinderporno ook aan anderen hebben doorgespeeld.

De gewezen verdediger ontkent de aantijgingen. De rechtszaak komt vanaf 29 april voor.

Volledig scherm © AFP

Di Francesco niet langer coach van Radja Nainggolan, Semplici volgt op

Cagliari heeft zijn Italiaanse coach Eusebio Di Francesco (51) ontslagen. Dat heeft het nummer 18 uit de Serie A maandag bekendgemaakt.

Cagliari is aan een belabberde reeks bezig in de Serie A. De ploeg van Radja Nainggolan, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Inter Milaan, behaalde recent slechts 1 op 30. Vrijdag verloor Cagliari met 0-1 van Torino. In de Serie A is de club na 23 speeldagen pas 18e, vijf punten verwijderd van de veilige zone.

Di Francesco stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer bij Cagliari. De voormalige Italiaanse international volgde toen Walter Zenga op. Di Francesco coachte eerder Lecce (2011), Sassuolo (2012-2017), AS Roma (2017-2019) en Sampdoria (2019).

Leonardo Semplici moet het tij nu doen keren. Te beginnen aanstaande zondag op bezoek bij hekkensluiter Crotone. Semplici maakte pas in 2017 zijn debuut in de Serie A. Dat gebeurde nadat hij met SPAL, waar hij sinds 2014 aan de slag was, naar het hoogste niveau promoveerde. Twee seizoenen lang kon hij SPAL in eerste klasse houden, maar in februari 2020 werd hij de laan uitgestuurd, enkele maanden voordat SPAL alsnog naar de Serie B degradeerde.

Volledig scherm Eusebio Di Francesco. © Photo News