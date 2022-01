Football Talk. Mertens scoort en laat scoren in ruime zege - Tielemans drawt tegen Trossard - Ajax wint topper in Eredivisie

Mertens helpt Napoli aan ruime overwinning, Torino en Praet moeten laat gelijkspel dulden

Napoli heeft rode lantaarn Salernitana zonder al te veel moeite over de knie gelegd (4-1). Juan Jesus (17.) tekende voor de 1-0, Federico Bonazzoli (33.) maakte gelijk. Dries Mertens (45.+3) bezorgde de Napolitanen in blessuretijd van de eerste helft een nieuwe bonus van op elfmeter. Meteen na rust leverde hij een assist af aan Amir Rrahmani (47.). Lorenzo Insigne (53.) deelde op zijn beurt in de feestvreugde door ook een penalty om te zetten. Mertens ruimde in de 64e minuut plaats voor Victor Osimhen. Napoli springt na de recente 9 op 9 voorlopig naar de tweede plaats met 49 punten.

Ook Torino en Dennis Praet leken een driepunter te mogen bijschrijven na een doelpunt van Antonio Sanabria (16.), maar Giacomo Raspadori (88.) schonk Sassuolo alsnog een punt. Praet was op dat moment al gewisseld (84.). Torino kampeert in de middenmoot, op de tiende plaats met 32 punten.

Ajax wipt naar leiding in Eredivisie

Ajax heeft zondagmiddag in de topper op het veld van PSV opnieuw de leidersplaats gegrepen van de Eredivisie (1-2). Brian Brobbey (34.), op huurbasis teruggekeerd bij de Amsterdammers, opende de score met een rake kopbal. De aanvaller blesseerde zich wel tijdens die actie en moest de strijd meteen staken.

Na rust hesen de Eindhovenaren zich langszij via Mario Götze (53.), die Remko Pasveer met een lage schuiver het nakijken gaf. Toch trok Ajax het laken nog naar zich toe dankzij de winning goal van Noussair Mazraoui (74.). Yorbe Vertessen kwam pas in de 88e minuut van de PSV-bank en kon het tij niet meer helpen keren ondanks negen minuten blessuretijd. Ajax pronkt op kop van de rangschikking met 48 punten. PSV achtervolgt nu op twee punten achterstand.

Doku verliest met Rennes, ook Sels en Straatsburg gaan ten onder na doelpuntenkermis

Stade Rennes blijft op de sukkel in de Ligue 1. Ook op de 22de speeldag kon een nederlaag niet vermeden worden. Ditmaal toonde Clermont zich zondag met 2-1 te sterk. Halverwege leek er nog vuiltje aan de lucht na een vroege goal van Baptiste Santamaria (19.). Toch ging de thuisploeg in de tweede helft nog op en over de Bretoense bezoekers via Lucas Da Cunha (60.) en Jordan Tell (71.). Jérémy Doku werd een minuut voor de 2-1 naar de kant gehaald. Rennes verloor vier van zijn laatste vijf competitiewedstrijden en moet voorlopig vrede nemen met de vijfde plaats in het klassement, met 34 punten.

Ook Straatsburg slaagde er niet in om iets te rapen op bezoek bij Bordeaux (4-3). Matz Sels moest zich uiteindelijk vier keer gewonnen geven. Ui-Jo Hwang kroonde zich tot matchwinnaar met een hattrick. Straatsburg blijft door het verlies van Rennes evenwel vierde met 35 punten.

Arsenal en Lokonga bijten tanden stuk op Burnley, Tielemans gelijk tegen Trossard

Arsenal is tegen zuur puntenverlies aangelopen. Hekkensluiter Burnley sprokkelde een punt in Londen (0-0). Albert Sambi Lokonga mocht opdraven vanaf het eerste fluitsignaal bij de Gunners. De thuisploeg domineerde de partij in balbezit en kansen, maar scoren lukte niet. Arsenal staat zesde met 36 punten.

Tegelijkertijd keken Leicester en Youri Tielemans het Brighton van Leandro Trossard in de ogen (1-1). De Foxes, zonder de geblesseerde Timothy Castagne, leken aan het langste eind te trekken na een goal van Patson Daka (46.) vroeg in de tweede helft. Toch sleepten de Seagulls in het slot een punt uit de brand door toedoen van Danny Welbeck (82.). Brighton is negende met 30 punten. Leicester staat een plek lager geposteerd met 26 punten.

Crystal Palace en invaller Christian Benteke waren dan weer niet opgewassen tegen Liverpool (1-3). De bezoekers hadden na een speelhelft gewonnen spel na treffers van Virgil van Dijk (8.) en Alex Oxlade-Chamberlain (32.), telkens op aangeven van Andy Robertson. Odsonne Edouard (55.) milderde snel na rust en Fabinho (89.) voltrok de eindstand van op de stip.

Atlético en Carrasco in blessuretijd op en over Valencia

Spaans landskampioen Atlético Madrid is op de 22ste speeldag van La Liga in een paar minuten van de hel naar de hemel gegaan in het eigen Wanda Metropolitano. Het boog in blessuretijd een 1-2-stand nog om in 3-2-winst.

Yunus Musah (25.) en Hugo Duro (44.) gaven Atl”tico halfweg kopzorgen met een dubbele achterstand. Matheus Cunha (64.), Angel Correa (90.+1) en Mario Hermoso (90.+3) zetten de scheve situatie nog helemaal recht. Yannick Carrasco speelde tot de 98ste minuut mee en leverde de belangrijke assist voor de 1-2. Atlético vat voorlopig post op de vierde plaats met 36 punten, dertien minder dan leider Real Madrid.

Rashford de held op Old Trafford

Manchester United heeft de thuiswedstrijd tegen West Ham United met 1-0 gewonnen. Marcus Rashford maakte in de 93ste minuut op aangeven van Edinson Cavani de winnende goal op Old Trafford. United heeft door de zege de vierde plek in de Premier League overgenomen van West Ham United. De ploeg van interim-coach Ralf Rangnick staat na 22 duels op 38 punten, West Ham na 23 duels op 37 punten.

Openda de pineut bij Vitesse na rode kaart in duidelijke nederlaag

Vitesse heeft een pijnlijke 1-3-nederlaag moeten incasseren tegen Groningen. Lois Openda eiste op negatieve wijze een hoofdrol op door in de 35e minuut rechtstreeks rood te pakken. De bezoekers buitten dat numerieke overwicht uit via Jorgen Strand Larsen (39.), een eigen doelpunt van Elazar Dasa (67.) en een goal Daniel van Kaam (71.). De eerredder van Dominik Oroz (76.) was er louter eentje voor de statistieken. Vitesse zakt voorlopig naar de vijfde plaats met 36 punten en kan Twente later op zaterdag nog haasje over zien spelen.

Dortmund-Belgen vieren bij Hoffenheim

De 20ste speeldag van de Bundesliga heeft Dortmund drie punten opgeleverd. Het won op het veld van Hoffenheim met 2-3. De onvermijdelijke Erling Haaland had na zes minuten de score al geopend voor de bezoekers, zonder Belgen in de basis. Andrej Kramaric (45.+1) zorgde er in extremis voor dat beide teams de kleedkamers mochten opzoeken met een gelijke stand.

In de tweede helft namen de Borussen definitief afstand van Hoffenheim. Aanvoerder Marco Reus (58.) effende het pad en David Raum (66.) bracht de marge met een owngoal op twee doelpunten verschil. Thorgan Hazard viel na 56 minuten in, Axel Witsel betrad het speelveld in de 63ste minuut. Georginio Rutter (77.) milderde nog, maar verder geraakte de thuisploeg niet meer.

Thomas Meunier maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie wegens een spierblessure. Dortmund blijft met 43 punten tweede in de rangschikking. Tegelijkertijd liepen Stuttgart en Orel Mangala opnieuw averij op, in en tegen Freiburg (2-0). Mangala werd een dik kwartier voor tijd afgelost. Stuttgart is pas 17de en voorlaatste, en verkeert dus in degradatiezorgen.

Opvallend: drone legt duel Dendoncker stil

Opmerkelijk voorval in het Premier League-duel tussen Brentford en Wolverhampton. Iets voorbij het halfuur werd de partij bij een 0-0-stand stilgelegd, nadat prompt een drone boven het stadion vloog. Rode Duivel Leander Dendoncker en co moesten even naar binnen.

Besiktas komt ondanks assist Batshuayi niet verder dan gelijkspel tegen hekkensluiter

Besiktas is er zaterdag met Michy Batshuayi, die de hele wedstrijd speelde op de 23e speeldag van de Turkse Süper Lig, niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen op bezoek bij rode lantaarn Yeni Malatyaspor. Het duel eindigde op 1-1. De Braziliaan Alex Teixeira, die door de Rode Duivel in stelling werd gebracht, opende de score voor de ploeg uit Istanboel. Maar de thuisploeg maakte laat gelijk toen Adem Buyuk een strafschop omzette.

Batshuayi heeft nu negen doelpunten en vijf assists in 19 competitieoptredens. Besiktas blijft vierde in de stand met 36 punten. Trabzonspor (51 ptn) is ruim leider in Turkije.

PSG kan weer rekenen op Messi en Mbappé

Bij de Franse competitieleider Paris Saint-Germain zijn aanvallers Kylian Mbappé en Lionel Messi speelklaar voor het competitieduel van morgenavond tegen Stade Reims, zo bevestigde coach Mauricio Pochettino vandaag.

“Ik ben tevreden met de manier waarop de blessure van Mbappé geheeld is”, aldus Pochettino. “We zullen morgen zien of hij al dan niet klaar is om aan de aftrap te verschijnen.” Ook Messi is weer speelklaar. De Argentijnse zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal kwam in 2022 nog niet in actie, nadat hij tijdens de feestdagen bij een bezoek aan zijn vaderland besmetting met het coronavirus had opgelopen. Sinds dinsdag traint Messi weer mee met de groep. Ook doelman Keylor Navas is er weer bij na een coronabesmetting. Voor verdediger Juan Bernat komt het duel nog te vroeg. Ook de Spanjaard werd besmet met COVID-19.

Georginio Wijnaldum is er wegens blessure niet bij, Achraf Hakimi, Abdou Diallo en Idrissa Gueye zitten nog op de Africa Cup. Steraanvaller Neymar werkt individueel. De Braziliaan is nog out met een enkelblessure, drie weken voor de clash in de achtste finales van de Champions League tegen Real. Begin volgende week wordt Neymar weer bij de groep verwacht.

Ansu Fati weer maanden out

Het grote talent van Barcelona, Ansu Fati, is opnieuw voor langere tijd buiten strijd. De 19-jarige aanvaller blijkt in het bekerduel met Athletic Club een hamstringblessure te hebben opgelopen. Hij viel in de verlenging zichtbaar aangeslagen uit, nadat hij in de loop van de tweede helft was ingevallen. Volgens Spaanse media gaat het herstel zeker twee maanden duren. De artsen van Barcelona zouden zelfs een operatie overwegen. “De komende dagen wordt beslist welke behandeling het beste is”, liet Barcelona weten. Ansu Fati was net op de weg terug. Hij heeft door meerdere knieblessures al meer dan een jaar heel weinig gespeeld.

OHL maakt 16,5 miljoen euro verlies

Rode cijfers voor OHL op de jaarrekening van het seizoen 2020-2021. De Leuvenaars leden een verlies van maar liefst 16,5 miljoen euro. Dat cijfer is vooral te wijten aan de kosten die de club vorig seizoen had bij de terugkeer naar 1A, zowel op sportief vlak met een reeks nieuwe spelers als extra-sportief met onder meer een nieuwe grasmat. En uiteraard speelt ook de coronapandemie een cruciale rol. De club heeft de schuldenberg echter onder controle, want eind vorig jaar werd een kapitaalsverhoging doorgevoerd.

“We wijken hierdoor niet af van onze langetermijndoelstelling om van OHL een weerbare club in de top van het Belgisch voetbal te maken”, klinkt het bij voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha. (NVE)

Vertonghen weer in de basis bij Benfica na coronabesmetting

Jan Vertonghen en Benfica hebben vrijdagavond met 0-2 gewonnen bij Arouca op de 19e speeldag van het Portugees kampioenschap. Benfica springt door de overwinning naar de derde plaats met 44 punten - zes minder dan leider FC Porto.

Vertonghen stond weer aan de aftrap nadat hij eerder dit jaar positief had getest op het coronavirus. Benfica kwam in elke helft tot scoren: Darwin Nunez deed het vanaf de stip (32e, 0-1) en Gonçalo Ramos in de slotseconden van de partij (90e+2, 0-2).

1B: Westerlo - Deinze gaat niet door

De competitiewedstrijd van zaterdagavond op de 17de speeldag in de 1B Pro League tussen leider Westerlo en Deinze is door de Kalendermanager uitgesteld, zo maakte de Pro League bekend. Een nieuwe datum voor het duel is er nog niet.

Het uitstel werd verleend conform het Covid-19-protocol, na een vraag van de bezoekende club. Bij Deinze kampen ze momenteel met een uitbraak van het coronavirus.

Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen, zo staat te lezen in het protocol van de Pro League.

Zevendaagse overlevingsstrijd voor FC Seraing

FC Seraing herleeft dankzij de tweede helft tegen Union. Net op tijd, want de komende zeven dagen staan er drie uiterst belangrijke wedstrijden op het programma van de Metallo’s. Morgen op STVV, woensdag thuis tegen Beerschot en zaterdag thuis tegen Eupen. “Vooral de match tegen Beerschot is cruciaal”, aldus coach Jean-Louis Garcia. “Als we die winnen, ontlopen we zo goed als zeker de rechtstreekse degradatie en rest ons voldoende tijd om zorgvuldig de barrages voor te bereiden.”

Barrages die Seraing vorig seizoen toelieten naar de Jupiler Pro League te promoveren. Hoger legt de 59-jarige Fransman de lat voorlopig niet. Kan moeilijk anders, vermits de Metallo’s in hun laatste zes wedstrijden 18 doelpunten incasseerden en het van begin december op Club Brugge geleden is dat er werd gescoord.

Om aan de defensieve instabiliteit te verhelpen, werden Daniel Opare, Molla Wagué en Yves Dabila aangeworven. Een rechtsback en twee centrale verdedigers. Opare bleef beneden zijn normale doen in de eerste helft tegen Union; Wagué presteerde verdienstelijk in de tweede helft tegen de competitieleider; Dabila kan tegen STVV debuteren, al mist hij competitieritme vermits hij sinds oktober 2020 en een breuk van het middenvoetbeentje slechts één minuut met Moeskroen en één minuut met Lille speelde.

“Eindelijk nog eens de nul houden, kan een kentering inluiden”, aldus nog Garcia. De nul houden is inmiddels al geleden van 27 november tegen…. STVV, de eerstvolgende tegenstander. (AR)

Bongonda gaat in op voorstel van de Congolese nationale ploeg

Théo Bongonda (26) heeft besloten om in te gaan op een uitnodiging van de nationale ploeg van DR Congo. De sterkhouder van Racing Genk vertrekt maandag mee op stage naar Bahrein, waar Congo zich zal voorbereiden op hun aankomende WK-kwalificatiematchen. Bongonda hoopte lang op een selectie voor de Rode Duivels - hij speelde ook voor onze nationale jeudploegen. Maar Roberto Martínez riep hem nooit op. (KDZ)

Liverpool verslaat Arsenal en mag ‘eindelijk’ weer naar Wembley

Dankzij een verdiende 0-2-overwinning op Arsenal plaatste Liverpool zich voor de finale van het League Cup-toernooi. Voor het eerst in zes jaar spelen de Reds weer eens een finale op Wembley. Na bijna twintig minuten opende Diogo Jota de score voor Liverpool. De Portugese aanvaller raakte de bal niet eens goed, maar had het geluk dat doelman Aaron Ramsdale op het ‘verkeerde’ been stond. Na de pauze liep Liverpool opnieuw door Jota verder uit. Arsenal-middenvelder Thomas Partey werd na een zware overtreding in de slotminuut uit het veld gestuurd. Chelsea had zich eerder al geplaatst voor de finale.

Saintfiet en Gambia met 7 op 9 naar achtste finales Africa Cup

Met een 7 op 9 stoten Tom Saintfiet en Gambia door naar de achtste finales van de Africa Cup. Het won zijn laatste groepsmatch met 1-0 van Tunesië na een goal van Ablie Jallow (Seraing) in blessuretijd. Maandag neemt debutant Gambia het op tegen Guinea voor een plek in de kwartfinales.

KVM-keepers uit quarantaine

Goed nieuws voor KV Mechelen. Doelmannen Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens zijn niet langer besmettelijk en mogen morgen uit quarantaine, net als de drie veldspelers die de voorbije week in isolatie zaten. Het duel tegen Anderlecht van komende zondag kan dus in principe doorgaan. Afgelopen woensdag werd de wedstrijd tegen RC Genk nog uitgesteld, vorig weekend stuurde Malinwa zijn kat naar Leuven nadat het geen uitstel kreeg. (ABD)

Pelé opnieuw in ziekenhuis opgenomen

Voetballegende Pelé is opnieuw in een ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige Braziliaan zal volgens sportzender ESPN andermaal chemotherapie moeten ondergaan. Dat overkwam hem vorig jaar ook al enkele keren. De drievoudige wereldkampioen kreeg de therapie na een darmoperatie.

Pelé verbleef in december al een tweetal weken in het ziekenhuis voor een behandeling met chemotherapie. In september onderging hij een darmoperatie, waarbij een tumor werd verwijderd. Daarna volgde een chemokuur. Pelé, die al jaren sukkelt met zijn gezondheid, lag toen ook een tijdje op de intensive care.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met het Braziliaanse elftal en wordt wereldwijd aanzien als een van de beste voetballers aller tijden.

Titelverdediger Algerije in groepsfase Afrika Cup uitgeschakeld

Titelverdediger Algerije heeft zich niet voor de achtste finales van de Afrika Cup geplaatst. In hun derde en laatste groepswedstrijd verloren “de Woestijnvossen” in het Kameroense Douala met 3-1 van Ivoorkust.

Na een 0-0-gelijkspel tegen Sierra Leone en een 1-0-nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea moest er absoluut van Ivoorkust gewonnen worden om de laatste plaats in groep E te vermijden. Ivoorkust is met 7 punten groepswinnaar. Equatoriaal-Guinea, dat Sierra Leone met 1-0 versloeg, gaat met 6 punten als tweede door. Sierra Leone heeft aan 2 punten niet genoeg om zich als een van de beste vier derdes te plaatsen.

Het Comorees voetbalelftal, derde in groep C, is door de nederlagen van Algerije en Sierra Leone wel zeker van een plaats in de achtste finales. Daarin geeft het gastland Kameroen partij. Ivoorkust neemt het tegen Egypte op en Equatoriaal-Guinea treft de winnaar van groep F (Gambia, Mali of Tunesië).

AA Gent legt zijn grootste talent vast

AA Gent heeft zijn grootste talent sinds jaren vastgelegd. De 16-jarige Malick Fofana ondertekende een profcontract tot 2024 bij de Buffalo’s, waar hij ook de jeugdrangen doorliep. Twee jaar geleden al probeerde Ajax de rechterwinger weg te plukken uit Gent, maar ook toen verkoos hij bij de Buffalo’s te blijven. Fofana is een vaste waarde bij de nationale jeugd, waar hij momenteel uitkomt bij de U17. (RN)

Duel tussen Inter en Venezia op de helling

Het duel van de 23ste speeldag tussen Inter Milaan en Venezia staat op de helling nadat de club uit Venetië bekendmaakte dat er tien nieuwe coronabesmettingen vastgesteld werden bij de club. Dat brengt het aantal besmette personen op veertien. Venezia deelde niet mee hoeveel spelers daarbij zijn, volgens de Italiaanse pers zijn het er acht. In de Serie A wordt een duel uitgesteld vanaf dat er negen spelers besmet zijn. De aftrap van de wedstrijd is voor zaterdag 18u00 voorzien. Venezia heeft tot vrijdagmiddag de tijd om zijn selectie in te dienen.

Club Brugge zet in op de NFT-markt

Club Brugge wil vanaf de play-offs in april uitzonderlijke items te koop aanbieden als NFT’s, digitale certificaten waarmee iemand zich eigenaar kan noemen van een voorwerp of zelfs van een evenement. Dat schrijft ‘De Tijd’. Daarmee is blauw-zwart de eerste Belgische club die zich op de NFT-markt stort.

Voor de Club Moments, zoals de marktplaats zal heten, slaat Club de handen in elkaar met de Amerikaanse blockchainexpert Simba. Daar zullen supporters dan bijvoorbeeld doelpunten, unieke videobeelden of zelfs quotes van spelers kunnen aankopen.

Club benadrukt dat het niet de bedoeling is om torenhoge prijzen te vragen voor de NFT’s. “We willen niet het Sotheby’s van de Brugse sportmomenten worden. We willen beschikbaar blijven voor alle fans”, aldus Bob Madou, chief business officer bij Club Brugge.

Januzaj helpt Real Sociedad met doelpunt aan bekerzege tegen Atletico Madrid van Carrasco

Real Sociedad heeft in de achtste finales van de Spaanse Copa del Rey met 2-0 gewonnen van Atletico Madrid. Adnan Januzaj scoorde voor de thuisploeg, Yannick Carrasco stond eveneens aan de aftrap bij de bezoekers.

Met het hoofd en op aangeven van Joseba Zaldua maakte Adnan Januzaj (33.) er na een dik halfuur 1-0 van. Alexander Sorloth (47., ex-AA Gent) legde na de pauze de 2-0 eindstand vast. Carrasco kon daar niks meer aan veranderen en werd twaalf minuten voor tijd vervangen. Vier minuten voor affluiten ging ook Januzaj naar de kant, voor een applausvervanging. Eerder plaatsten Valencia, Rayo Vallecano, Cadiz, Real Betis en Mallorca zich al voor de kwartfinales.

Egypte van Mo Salah staat in achtste finales Africa Cup

Recordkampioen Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Africa Cup. Het team van aanvoerder Mo Salah won op de derde en laatste speeldag van de poulefase met 1-0 van Soedan. Mohamed Abdelmonem (35.) maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. In dezelfde groep won Nigeria, dat al geplaatst was, met 0-2 van Guinee-Bissau na doelpunten van Umar Sadiq (56.) en William Troost-Ekong (79.). Nigeria is groepswinnaar met negen op negen, Egypte telt zes punten. Soedan is derde met één punt, maar komt niet meer in aanmerking om door te stoten met de beste derdes. Guinee-Bissau is laatste, ook met één punt.

Ivoorkust heeft zich zonder zelf in actie te komen geplaatst ook voor de achtste finales van de Africa Cup. Na de gespeelde wedstrijden zijn de Ivorianen zeker van een plaats bij de beste derdes. Hetzelfde geldt voor Kaapverdië en Malawi. Ook al verliest Ivoorkust donderdag de topper tegen Algerije, dan nog kan het niet meer uit de top drie van poule E zakken. Met 4 punten (uit twee matchen) is Ivoorkust al zeker bij de vier beste derdes te eindigen. Soedan (1 punten) en de Comoren (3 punten) scoren immers slechter.

Voor Malawi, dat zijn derde Africa Cup speelt, is het een primeur. Het team haalde 4 op 9 in groep B achter Senegal (5) en Guinee (4). Kaapverdië, 4 punten in groep A achter Kameroen (7) en Burkina Faso (4), haalde de achtste finales al eens in 2013.

Ondertussen zit Tunesië, dat donderdag een beslissende wedstrijd speelt tegen Gambia, met liefst twaalf coronabesmettingen. Een van hen is aanvaller Wahbi Khazri van Saint-Etienne. Dat maakte de Tunesische voetbalbond bekend op Facebook. Op de laatste training waren bijgevolgd slechts 16 van de 28 kernspelers aanwezig.

Strasbourg van Matz Sels duikt top vier in na zege bij Clermont

Strasbourg heeft een inhaalwedstrijd van de negentiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-2 gewonnen bij Clermont. Het team van doelman Matz Sels duikt zo de top vier in.

Kevin Gameiro (44.) maakte vlak voor rust de openingstreffer, Cedric Hountondji (77.) legde met een owngoal de 0-2 eindstand vast. De Straatsburgers zijn verrassend vierde, een plaats die recht geeft op de Europa League. Nog in Frankrijk won Lille, met Amadou Onana aan de aftrap, met 3-1 van Lorient. Na een dik halfuur was het al 3-0 na doelpunten van Isaac Lihadji (10.) en Reinildo Mandava (31.) en tussendoor een owngoal van Moritz Jenz (19.). In de blessuretijd volgde een tegentreffer van de bezoekers via Sambou Soumano (90+3.).

Beslissing over niet-gespeelde OHL-KVM op 28 januari

De zaak rond de niet-gespeelde competitiewedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen, dat vorige zaterdag niet kwam opdagen nadat het geen uitstel kreeg, zal op 28 januari om 14u30 behandeld worden door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. Als die het bondsreglement volgt, dan zal Malinwa een 5-0-forfaitnederlaag (en mogelijke boetes) opgelegd krijgen. KV zal een forfait in principe juridisch aanvechten. (ABD)

Lionel Messi slaat komende twee interlands met Argentinië over na coronabesmetting

Lionel Messi slaat, na zijn recente coronabesmetting, de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden met Argentinië tegen Chili en Colombia over. Dat liet bondscoach Lionel Scaloni weten. De Argentijnen zijn al zeker van het WK in Qatar.

In 2022 kwam Messi nog niet in actie. Tijdens de feestdagen liep hij corona op en vorig weekend miste hij PSG-Brest. Ondertussen heeft hij de groepstraining wel hervat. Zondag tegen Reims wordt hij al aan de aftrap verwacht.

Leandro Paredes en Angel Di Maria, ploegmaats van Messi bij PSG, maken wel deel uit van de Argentijnse selectie voor de wedstrijd in en tegen Chili op 27 januari en thuis tegen Colombia op 1 februari. Na een 0-0 gelijkspel in november tegen Brazilië, dat toen al zeker was van Qatar, is Argentinië geplaatst voor het WK later dit jaar. De achterstand op de Brazilianen bedraagt zes punten, maar de eerste vier mogen naar Qatar en daar kunnen de Argentijnen niet meer buiten vallen. Ecuador is op weg naar het derde ticket, voor de vierde plaats gaat het tussen Colombia, Peru, Chili, Uruguay en Bolivië.

Waasland-Beveren stelt met Jo Van Moer nieuwe voorzitter aan

Waasland-Beveren heeft Jo Van Moer aangeduid als nieuwe voorzitter. De vader van wielrenner Brent Van Moer volgt bij de club uit 1B Dirk Huyck op, wiens vertrek eind oktober al werd aangekondigd. Jozef Van Remoortel (voorzitter tussen 2014 en 2016) wordt ondervoorzitter.

De nieuwe voorzitter van Waasland-Beveren is stichter en CEO van Van Moer Logistics. Hij bouwde met zijn echtgenote Anne Verstraeten een eenmanszaak uit tot een grote naam in de transportwereld die vandaag 1.450 mensen werk biedt en 22 vestigingen telt.

Jo Van Moer was in het verleden al hoofdsponsor van SK Beveren en hij sponsort al jaren Van Moer Cycling. Hij is bovendien de vader van Brent Van Moer (24), de renner van Lotto Soudal die vorig jaar een rit won in de Dauphiné en in 2018 vicewereldkampioen tijdrijden bij de beloften werd.

“Met de aanstelling van Jo en Jozef wordt de boodschap van lokale verankering van onze club opnieuw kracht bijgezet”, onderstreept CEO Antoine Gobin. “Beide Beverse heren hebben zowel in de zakenwereld als in de sportwereld reeds naam gemaakt. Beiden zullen het hart vormen van de club en Beveren zo goed als mogelijk vertegenwoordigen.”

Oost-Duitse voetballegende “Dixie” Dörner (70) overleden

Hans-Jürgen Dörner, drie keer Oost-Duits voetballer van het jaar (1977, 1984, 1985) is na een slepende ziekte op 70-jarige leeftijd overleden. Dat deelde zijn familie mee. Dörner, alias “Dixie”, speelde van 1969 tot 1985 96 interlands voor de DDR. Daarmee is “de “Franz Beckenbauer van Oost-Duitsland” net geen recordinternational. Zijn generatiegenoot Joachim Streich heeft nog twee caps meer achter zijn naam. In 1976 hielp Dörner de DDR aan goud op de Olympische Spelen van Montreal. Op clubniveau bracht de libero zijn hele carrière (1968-1985) bij Dynamo Dresden door. Vijf keer werd hij landskampioen (1971, 1973, 1976, 1977, 1978) en evenveel keer won hij de Beker van Oost-Duitsland (1971, 1977, 1982, 1984, 1985).

“Met ‘Dixie’ verloren we niet alleen de grootste speler in de geschiedenis van de club, we verloren ook iemand die ons hele hart had veroverd. Meer dan vijf decennia voerde hij op en naast het veld campagne voor de kleuren van onze stad en onze club”, zegt Dynamo-voorzitter Holger Scholze op de clubwebsite. “We hebben een bewonderenswaardige persoonlijkheid verloren.” Na zijn spelersloopbaan was Dörner trainer bij de Oost-Duitse beloften (1985-1990), Werder Bremen (1996-1997), Zwickau (1998-1999), Al-Ahly (2000-2001) en Leipzig (2001-2003). Toen hij bij Bremen aan het roer kwam te staan, werd hij de eerste Oost-Duitse trainer van een Bundesligaclub na de Duitse hereniging in 1990.

Spierblessure houdt PSG-aanvaller Mbappé voorlopig aan de kant

Paris Saint-Germain moet voorlopig aantreden zonder Kylian Mbappé. De snelle aanvaller, een van de boegbeelden van de club, heeft een spierblessure in het bovenbeen opgelopen. PSG zegt niet hoelang Mbappé nodig heeft om te herstellen. Over minder dan een maand wacht de belangrijke confrontatie met Real Madrid in de Champions League.

“Kylian Mbappé is onder behandeling voor pijn in de linkeradductoren. Vrijdag volgt een eerste evaluatie”, meldde de Franse club, waarbij onder anderen ook Lionel Messi en Neymar spelen. Die laatste is al enige tijd afwezig wegens een enkelblessure. Hij wordt begin februari terugverwacht in de ploeg van trainer Mauricio Pochettino. Messi is hersteld van een coronabesmetting en is waarschijnlijk zondag tegen Stade Reims weer inzetbaar. Ook doelman Keylor Navas, die vorige week door het virus getroffen werd, mocht donderdag na een negatieve test de trainingen hervatten. Het eerste duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League is op 15 februari in Parijs. Mbappé maakte dit seizoen in de competitie al tien doelpunten en leverde acht assists bij de koploper.

Ticketverkoop WK gaat van start

Vandaag, vanaf 11 uur Belgische tijd, gaat de ticketverkoop voor het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) van start. De eerste verkoopperiode loopt tot 8 februari. Fans kunnen in de eerste verkoopperiode ticketaanvragen doen. Ze kunnen zich inschrijven voor afzonderlijke tickets tot en met de finale en ook voor verschillende pakketten, zoals de groepsfase van één specifiek land. Alle aanvragen worden na afloop van de periode toegewezen. Ten laatste op 8 maart hebben de fans een antwoord.

De loting voor het WK vindt op vrijdag 1 april plaats. Dan kennen de Rode Duivels hun drie tegenstanders in de groepsfase.

Onuachu opnieuw fit

Racing Genk komt vanavond niet in actie tegen KV Mechelen, dus Paul Onuachu zal minstens tot het weekend moeten wachten om zijn rentree te maken. De Gouden Schoen is in elk geval verlost van zijn hamstringblessure en zou normaal gezien in de selectie hebben gezeten tegen KV Mechelen.

Onuachu viel voor Kerstmis uit met een kleine scheur in de hamstring en moest daardoor een kruis maken over de Africa Cup. Het is afwachten op hij zondag tegen Union aan de aftrap komt. “Fysiek staat hij niet waar hij zou moeten staan”, zei coach Bernd Storck. “We willen hem snel op het conditionele niveau brengen waar hij hoort te zijn.”

Gabon staat in achtste finales van Afrika Cup na gelijkspel tegen Marokko, dat al geplaatst was

Gabon heeft zich dinsdag na een 2-2 gelijkspel tegen Marokko geplaatst voor de achtste finales van de Africa Cup. Marokko was al zeker van die achtste finales.

Sofian Chakla (OHL) stond in de basis bij de Marokkanen, Selim Amallah (Standard) en Tarik Tissoudali (AA Gent) vielen in. Jim Allevinah (21.) bracht Gabon 1-0 voor, Sofiane Boufal (73.) maakte gelijk vanop de stip. Met een owngoal bracht Naif Aguerd (81.) Gabon opnieuw op voorsprong, maar Achraf Hakimi (84.) maakte nog 2-2. In dezelfde groep wonnen de Comoren met 2-3 van Ghana.

Marokko is groepswinnaar met zeven punten, ook Gabon stoot met vijf punten door. De Comoren hebben drie punten en kunnen eventueel nog doorstoten met de beste derdes. Ghana is laatste met één puntje.

Batshuayi scoort voor derde wedstrijd op rij en trapt Besiktas naar derde plaats

Besiktas heeft in de Turkse Süper Lig met 0-1 gewonnen bij Karamgumruk, waar onze landgenoot Adnan Ugur aan de aftrap verscheen. Rode Duivel Michy Batshuayi maakte vanop de stip het enige doelpunt.

Voor ‘Batsman’, die wordt gehuurd van Chelsea, gaat het om zijn negende doelpunt dit seizoen in Turkije. Het is bovendien al de derde competitiewedstrijd op rij waarin hij tot scoren komt. Na de pauze pakte Batshuayi nog geel, maar dat kon de pret niet bederven.

Besiktas rukt na een stevig dipje weer op naar de derde plaats. De kloof met leider Trabzonspor bedraagt wel al vijftien punten en lijkt onoverbrugbaar.

Senegal en Guinee plaatsen zich voor achtste finales Afrika Cup

Senegal en Guinee hebben zich op de derde speeldag van de groepsfase in de Africa Cup geplaatst voor de achtste finales. Voor Senegal volstond een 0-0 gelijkspel tegen Malawi, Guinee verloor zelfs met 2-1 van Zimbabwe.

Knowledge Musona (26., ex-Eupen) zette Zimbabwe op voorsprong. Kudakwashe Mahachi (43.) verdubbelde net voor rust die voorsprong. Naby Keita (49.) maakte na de rust nog de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Guinee niet meer. In Malawi-Senegal werd er niet gescoord.

Senegal is zo winnaar van groep B met vijf punten. Guinee telt vier punten, eindigt als tweede, en stoot eveneens door. Ook Malawi heeft vier punten, maar verloor het onderlinge duel en moet vrede nemen met de derde plaats. De vier beste derdes stoten eveneens door, maar het is nog niet duidelijk of Malawi daarbij is. Zimbabwe eindigt met drie punten laatste.

Duncan Ferguson krijgt Everton ad interim onder zijn hoede

Everton heeft de Schot Duncan Ferguson dinsdag aangesteld als coach ad interim. De oud-spits van de Toffees neemt de functie op na het ontslag van Rafael Benitez, van wie hij assistent was in Liverpool.

Ferguson was al eens tijdelijk coach van Everton eind 2019 na het vertrek van Marco Silva, in afwachting van de komst van Carlo Ancelotti. Wie nu de nieuwe hoofdtrainer wordt, is nog afwachten. Onder meer Wayne Rooney, Frank Lampard en Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels en ex-coach van Everton, worden/werden genoemd. Van de Spanjaard kreegen de Toffees echter een ‘neen’.

Real Madrid-icoon Gento op 88-jarige leeftijd overleden

Francisco ‘Paco’ Gento is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Real Madrid bekend. De Spanjaard was in de jaren 50 en 60 een iconische linksbuiten bij de Koninklijke. Op zijn palmares staan maar liefst 23 prijzen. Gento kwam zondag nog in het nieuws omdat linksachter Marcelo hem met de eindwinst in de Spaanse Supercup bijbeende als recordhouder van het aantal prijzen bij Real Madrid.

Gento werd als speler van Real Madrid tussen 1953 en 1971 twaalf keer kampioen. Hij won ook twee keer de Copa del Rey en liefst zes keer de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. Hij is de enige speler in de voetbalgeschiedenis die zes maal de Beker met de Grote Oren won. In achttien seizoenen bij Real maakte hij 182 goals in 600 matchen. De buitenspeler kwam tussen 1955 en 1969 ook 43 keer uit voor de Spaanse nationale ploeg. Sinds 2016 was Gento erevoorzitter van Real Madrid.

Saelemaekers en co laten leidersplaats liggen in Italië

Geen leidersplaats voor AC Milan en Alexis Saelemaekers in de Serie A. De Rossoneri leden in eigen huis een pijnlijke 1-2-nederlaag tegen laagvlieger Spezia. Milan kwam op slag van rusten wel op voorsprong, nadat Leao snel de gemiste strafschop van Hernandez goedmaakte. Maar na twintig minuten in de tweede helft zorgde de ingevallen Agudelo voor een opdoffer. Saelemaekers stond dan niet op meer op het veld: de Rode Duivel werd na 57 minuten gewisseld. Met een puntje schoot Milan al niets op in de titelrace, in de slotseconden werd het nog erger toen Gyasi San Siro met verstomming sloeg.

Door het puntenverlies van Milan deed concurrent Napoli een uitstekende zaak. Dries Mertens stond 71 minuten tussen de lijnen in de makkelijke 0-2-zege bij Bologna. Lozano nam beide doelpunten voor zijn rekening. Bij de thuisploeg speelde Arthur Theate de hele wedstrijd en pakte geel.

In Italië is de titelstrijd ongemeen spannend. Leider Inter telt, met een match minder gespeeld, twee punten meer dan stadsgenoot AC Milan. Het Napoli van Mertens volgt op vier eenheden. Ook Atalanta is met acht punten minder dan Inter, en een match tegoed, nog niet uitgeteld.

Pérez verlengt contract bij Club

Bij Club Brugge heeft Daniel Pérez z’n contract verlengd tot 2026. De spits uit Venezuela, die vandaag z’n twintigste verjaardag viert, voetbalt sinds januari 2021 voor blauw-zwart. Vorig seizoen deed hij regelmatig mee, maar dit seizoen krijgt hij minder kansen in de A-ploeg. In de Jupiler Pro League kwam hij nog maar drie keer in actie.

Braziliaan Ferreira wordt interimcoach bij Lommel

Lommel SK heeft dinsdag Luiz Ferreira aangesteld als interimcoach. De 56-jarige Braziliaan neemt voorlopig over na het vertrek van de Nederlander Peter van der Veen midden december. De Noord-Limburgse club wil zijn tijd nemen om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen die voor langere termijn aan boord blijft.

Ferreira kwam in oktober vorig jaar toe in Lommel als T2. In het verleden was de Braziliaan actief in onder meer Saoedi-Arabië, Koeweit en China. Voor zijn komst naar Lommel was hij beloftencoach bij het Portugese Vitoria Guimaraes. “Ik vind het belangrijk om de jeugd te ontwikkelen, maar mooi voetbal spelen en resultaten behalen is even belangrijk”, zei Ferreira in een eerste reactie. “De fans moeten met plezier naar hun ploeg kunnen komen kijken.”

Lommel staat na een teleurstellende heenronde zevende en voorlaatste in 1B. De laatste competitiezege dateert al van half oktober. Komende vrijdag beginnen de groenhemden hun terugronde met een uitmatch bij RWDM.

Disciplinair Comité roept Jonas Bager (Union) op na rode kaart in Seraing

Jonas Bager van leider Union zal rechtstreeks voor het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond (KBVB) verschijnen zonder dat het parket een sanctie voorstelt. Dat heeft de voetbalbond maandag bekendgemaakt.

Bager werd zaterdag tijdens het duel in Seraing al vroeg in de wedstrijd (13e minuut) van het veld gestuurd voor een overtreding op Mikautadze, die op het doel afliep. Het was geen drieste overtreding, maar met zijn fout ontnam Bager de tegenstander wel een scoringskans, wat hem een rode kaart opleverde.

De Deense verdediger had een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd gekregen voor een soortgelijke overtreding tegen KRC Genk op 12 september. Deze voorwaardelijke schorsing gaat nu in met deze nieuwe uitsluiting en de Union-speler zal deze wedstrijd schorsing dus moeten uitzitten, naast de mogelijke sanctie voor de rode kaart in Seraing.

De wedstrijd van Union in Seraing werd bij de rust gestaakt wegens mist. De tweede helft wordt dinsdag gespeeld, met de stand 0-2 in het voordeel van de Unionisten, die dus wel met tien verder moeten.

Umtiti ondergaat voetoperatie

Samuel Umtiti zal dinsdag een operatie aan de rechtervoet ondergaan. Dat maakte zijn club, FC Barcelona, bekend. De 28-jarige Fransman kampt met een breuk in het vijfde middenvoetsbeentje. De verdediger liep de blessure maandag op tijdens een duel op training.

Umtiti ondertekende recent een nieuw contract bij FC Barcelona tot medio 2026. Hij ging akkoord met een forse salarisverlaging, waardoor de club nieuwe aanwinst Ferran Torres kon inschrijven. Umtiti is al jaren geen basisspeler meer bij FC Barcelona. Hij kwam dit seizoen in slechts één duel in actie.

Vissel Kobe wil met crowdfunding standbeeld laten bouwen voor Iniesta

Vissel Kobe, de club met het grootste budget van Japan, heeft een online inzamelingsactie geopend om een standbeeld te financieren ter ere van haar sterspeler Andrés Iniesta. Kobe hoopt een bedrag van 15 miljoen yen (115.000 euro) op te halen voor een standbeeld in brons voor de 37-jarige Spaanse middenvelder. Dat moet voor het stadion komen te staan.

Iniesta maakte in 2018 de overstap van FC Barcelona naar Vissel Kobe. De Japanse club is eigendom van miljardair Hiroshi Mikitani. Iniesta zou er jaarlijks zo’n dertig miljoen dollar verdienen. Recent verlengde hij zijn overeenkomst nog met twee jaar. De middenvelder geniet een grote populariteit in Japan en zou de club ook al zo’n 100 miljoen dollar hebben laten terugverdienen op het vlak van ticketing en merchandising. Vissel Kobe is ook de ex-club van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel verliet de club in december.

