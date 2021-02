Football Talk. Mertens keert terug in selectie Napoli - Ciman wordt assistent-coach bij CF Montréal

Dries Mertens in selectie Napoli voor Europa League-duel tegen Granada

Napoli-coach Gennaro Gattuso heeft woensdag op zijn persconferentie, één dag voor de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tegen het Spaanse Granada, bevestigd dat Dries Mertens zal terugkeren in de wedstrijdselectie.

“Dries heeft individueel getraind en zal morgen op de bank plaatsnemen”, legde Gattuso uit. “Hij stond lange tijd aan de kant. We gaan nog bekijken of we hem al kunnen gebruiken morgen.”

De 33-jarige Rode Duivel blesseerde zich op 16 december tijdens de competitiewedstrijd tegen Inter aan de linkerenkel. Op 17 januari maakte hij tegen Fiorentina zijn comeback maar elf dagen later, tijdens het bekerduel tegen Spezia, viel hij opnieuw uit. Hij vervolgde zijn revalidatie in België en hernam maandag de trainingen bij Napoli. Dit seizoen zit hij tot dusver aan 5 goals in 21 matchen voor de Napolitanen, alle competities samengeteld. In de Europa League trof hij één keer raak in vijf matchen.

Napoli verloor het heenduel van de zestiende finales in de Europa League vorige week met 2-0 bij Granada. “We mogen hen geen ruimte geven morgen en moeten ons eigen spel opleggen”, blikte Gattuso vooruit. “Het wordt moeilijk om nog door te stoten, maar we moeten erin geloven. Ik heb in de ogen van de spelers gezien dat ze revanche willen nemen.”

Napoli kan donderdag niet rekenen op aanvaller Victor Osimhen (ex-Charleroi), middenvelder Diego Demme en verdediger Elseid Hysaj.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ciman wordt assistent-coach in MLS

Laurant Ciman (35) wordt assistent-coach bij het Canadese CF Montréal. Een terugkeer naar de MLS-eersteklasser waar hij tussen 2015 en 2017 als verdediger aan de slag was. “Ik ben erg blij om weer thuis te zijn”, zegt de voormalige Rode Duivel en ex-speler van Charleroi, Club Brugge, KV Kortrijk en Standard. “Ik heb al lang deze wens en dit is een geweldige kans voor mezelf en mijn gezin. Ik wil bijdragen aan de groei van de club.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Dijk verschijnt weer op trainingsveld Liverpool

Virgil van Dijk heeft zich bij Liverpool weer laten zien op het trainingsveld. De Nederlandse centrale verdediger werkte bij de Engelse landskampioen een individueel programma af. Liverpool plaatste enkele foto’s van Van Dijk op social media.

Voor Van Dijk was het in zijn langdurige revalidatieproces zijn eerste individuele oefensessie in de buitenlucht bij Liverpool, een sessie waar hij duidelijk van genoot. Hij liep in oktober tijdens het competitieduel met stadsgenoot Everton een zware knieblessure op. Zijn afwezigheid wordt als één van de redenen gezien waarom Liverpool de voorbije maanden tegenvallend presteerde.

Nederlands bondscoach Frank de Boer hoopt nog steeds dat hij komende zomer tijdens het EK over Van Dijk kan beschikken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bayern-talent Musiala kiest voor Duitse nationale ploeg

Jamal Musiala verkiest de nationale ploeg van Duitsland boven de Engelse. De 17-jarige middenvelder werd geboren in het Duitse Stuttgart, maar verhuisde op zijn zevende naar Engeland. Daardoor kon hij voor beide landen uitkomen, zoals hij in de jeugdreeksen deed. Hij speelde voor de U15, U16, U17 en U21 van The Three Lions en de U16 van Die Mannschaft.

Musiala verklaarde zijn keuze in The Athletic: “Ik heb lang nagedacht over wat het beste is voor mijn toekomst, over waar ik de meeste speelkansen heb. Uiteindelijk heb ik geluisterd naar een gevoel dat me al een lange tijd vertelde dat Duitsland, mijn geboorteland, de juiste keuze was. Maar het was geen makkelijke keuze. Ik heb een hart voor Duitsland en een hart voor Engeland, en ze zullen allebei blijven kloppen.”

Duits bondscoach Joachim Löw reageerde verheugd op Musiala’s keuze: “Ik zie veel potentieel in hem, we volgen hem al een tijdje. We kunnen hem natuurlijk niets beloven, maar ik denk dat we hem in maart zullen oproepen. We hebben dan een ruime kern nodig voor drie duels op korte tijd.”

In Engeland speelde Musiala in de jeugdreeksen van Southampton en Chelsea, alvorens in 2019 de overstap te maken naar de academie van Bayern München. Daar steekt hij dit seizoen de neus aan het venster in het eerste elftal. Zo scoorde hij gisteren nog in de Champions League bij Lazio. (YGG)

Volledig scherm Jamal Musiala. © REUTERS

Quincy Promes ruilt Ajax voor Spartak Moskou

Quincy Promes verlaat Ajax en zet zijn carrière verder bij Spartak Moskou. Beide teams hebben een akkoord over een transfersom van 8,5 miljoen euro, die mits bonussen kan oplopen tot 11 miljoen, zo bevestigt de Nederlandse club vandaag.

De 29-jarige Promes speelde sinds de zomer van 2019 voor Ajax, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding had genoten. De aanvaller was in 53 wedstrijden goed voor 22 goals.

De 47-voudige international kent Spartak Moskou goed want hij voetbalde er al van 2014 tot 2018. Sevilla haalde hem drie jaar geleden weg uit Rusland. Bij Spartak ligt voor Promes een contract voor 3,5 seizoenen klaar. De transfer is onder voorbehoud van de medische keuring.

Volledig scherm Quincy Promes. © Photo News

Menno Koch (Eupen) per direct naar CSKA Sofia

Menno Koch (26) verlaat AS Eupen per direct met bestemming CSKA Sofia (in Bulgarije loopt de transferperiode nog tot 28/2). De Nederlander werd bij de Panda’s als centrale verdediger gebarreerd door Heris, Amat, Poulain, Agbadou, Bushiri en Miangue. Koch arriveerde ‘Am Kehrweg’ in de zomer van 2019 en zijn contract liep nog tot 2022. Dit seizoen verscheen hij acht keer aan de aftrap en maakte twee doelpunten, waaronder begin november de late gelijkmaker in de thuismatch tegen Waasland-Beveren. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Lennon niet langer coach van Celtic

Neil Lennon stapt op als trainer van Celtic. Dat heeft de topclub uit Glasgow, die in de Schotse eerste afdeling een achterstand van maar liefst achttien punten heeft op eeuwige rivaal en koploper Rangers, gemeld. Begin 2019 volgde de 49-jarige Lennon bij Celtic Brendan Rodgers op, die naar Leicester City trok. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup. Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.

De Noord-Ier, een ex-speler van Celtic, coachte de Bhoys al van 2010 tot 2014. Nadien was hij de T1 van Bolton Wanderers en Hibernian.

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.