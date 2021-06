Football Talk. Mental coach voor Antwerp - Vidal opgenomen na coronabesmetting - Ook Wolfsburg wil Bornauw

KV Kortrijk en STVV denken aan Nederlandse verdediger

Sherel Floranus vertrekt deze zomer transfervrij bij SC Heerenveen. De 22-jarige rechtsback geniet interesse vanuit België.

Antalyaspor is een van de clubs met concrete belangstelling voor Floranus. Maar ook vanuit Italië en Duitsland is naar de verdediger geïnformeerd. Verder hebben Sint-Truiden en Kortrijk uit België interesse, net als Grenoble. Laatstgenoemde club speelt op het tweede niveau in Frankrijk en liep onlangs promotie naar de Ligue 1 mis.

Floranus kwam de voorbije drie seizoenen tot 71 competitiewedstrijden voor Heerenveen. Eerder stond de rechtsback, die tot voor kort international was van Jong Oranje, onder contract bij Sparta.

Antwerp stelt Rudy Heylen aan als mental coach

Versterking voor de sportieve cel van Antwerp: met Rudy Heylen haalt de club een mental coach binnen. Hij zal zowel actief zijn binnen het sportieve departement als de algemene organisatie en jeugdopleiding. Zo zal hij het directie comité strategisch mee ondersteunen om verdere stappen te zetten in de groei die de club onder impuls van de familie Gheysens is ingeslagen. Heylen heeft meer dan tien jaar ervaring in vergelijkbare functies zowel op clubniveau als binnen een federatie. Als expert in sportpsychologie is hij bovendien ook docent aan de Vrije Universiteit Brussel.

Markus Anfang nieuwe trainer van Werder Bremen

Markus Anfang wordt de nieuwe trainer van Werder Bremen. Dat maakte de club, die de degradatie uit de Bundesliga niet kon vermijden, bekend. De 46-jarige coach komt over van SV Darmstadt 98 uit de Duitse tweede klasse. Over de juiste modaliteiten en de duur van het contract van Anfang, is niets bekendgemaakt.

Samen met algemeen directeur Frank Baumann moet Anfang nu de ploeg uitbouwen die kan meedingen naar de promotie. Met SV Darmstadt 98 behaalde Anfang afgelopen seizoen de zevende plaats in de 2. Bundesliga. Hij lag nog tot 2022 onder contract bij de ploeg, Werder Bremen moet dus een afkoopsom neerleggen.

Werder Bremen zette trainer Florian Kohfeldt op straat, nog voor de laatste speeldag van afgelopen seizoen. Werder-legende en trainer Thomas Schaaf moest de eerste degradatie in 41 jaar verhinderen als interim-coach, maar slaagde daar niet in.

Nog geen zekerheid omtrent Copa America in Brazilië

Het is nog niet zeker dat de Copa America tussen 13 juni en 10 juli in Brazilië kan plaatsvinden. Daaromtrent is er nog geen beslissing genomen, zo bevestigde de Braziliaanse regering.

Een opvallende mededeling, want eerder op maandag kwam de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie CONMEBOL met het nieuws op de proppen dat de Copa America in Brazilië zou plaatsvinden, nadat Colombia en Argentinië hadden afgehaakt. Vervolgens barstte een storm van kritiek los in Brazilië, het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. In totaal werden er al 463.000 overlijdens geregistreerd en wordt er, net zoals in de buurlanden, gevreesd voor een derde coronagolf.

“Momenteel is er nog niets beslist, dat wil ik onderstrepen”, vertelde regeringssecretaris Luiz Eduardo Ramos in de hoofdstad Brasilia. De Braziliaanse regering zou een aantal voorwaarden willen opleggen vooraleer het toernooi groen licht krijgt, zoals het spelen van alle wedstrijden achter gesloten deuren en verplichte vaccinatie voor spelers en stafleden van de deelnemende landen. “Pas dinsdag volgt er een definitieve beslissing.”

Aanvankelijk zou de Copa America in Argentinië en Colombia gespeeld worden. Colombia viel echter tien dagen geleden af nadat het had gevraagd het Zuid-Amerikaanse toernooi uit te stellen van juni naar november, gezien de gespannen politieke situatie in het land. Maandag trok ook Argentinië zich terug als organisator. De coronapandemie kent daar momenteel een nieuwe opstoot en er ontstond onrust omdat het coronavirus volgens een groot deel van de bevolking niet onder controle is.

Onvermoeibare Quagliarella verlengt contract bij Sampdoria

De 38-jarige Fabio Quagliarella heeft zijn contract bij de Italiaanse subtopper Sampdoria tot medio komend jaar verlengd, zo maakte de club dinsdag bekend. Quagliarella verdedigt sinds 2016 de kleuren van Sampdoria. Eerder, tijdens het seizoen 2006-2007, speelde hij ook al voor de ploeg. Voorts kwam de aanvaller onder meer uit voor Udinese, Napoli, Juventus en Torino. In Genoa was de aanvaller in 233 wedstrijden al goed voor 99 doelpunten, waarvan dertien het afgelopen seizoen.

Met 177 treffers in 500 wedstrijden is hij de beste, nog actieve topschutter in de Serie A. In die ranglijst gaat hij Lazio-aanvaller Ciro Immobile (155 doelpunten) en Milan-legende Zlatan Ibrahimovic (147 doelpunten) voor. Op de ranglijst aller tijden staat hij op de veertiende plaats, maar met nog een twaalftal doelpunten zou hij in de top tien terechtkomen.

Mason Greenwood moet kruis maken over EK door blessure

Mason Greenwood, het jonge talent van Manchester United, zal geen deel uitmaken van de Engelse selectie op het aankomende EK (11 juni - 11 juli). Dat nieuws werd dinsdag bekendgemaakt op Twitter. Een “onderliggende blessure” ligt aan de basis.

Greenwood, goed voor zeven competitiedoelpunten dit seizoen, maakte deel uit van de 33-koppige voorselectie van Gareth Southgate. Verder is het ook nog onzeker of zijn ploegmakker Harry Maguire, kapitein van Manchester United, tijdig fit geraakt. Maguire herstelt van een enkelblessure.

“Rummenigge stopt nu reeds als Bayern-voorzitter”

Een half jaar vroeger dan gepland is Karl-Heinz Rummenigge nu reeds gestopt als voorzitter bij de Duitse landskampioen Bayern München, zo melden verschillende Duitse media dinsdag.

Voormalig doelman Oliver Kahn neemt de bevoegdheden van de intussen 65-jarige Rummenigge over. Sinds de zomer van 2019 was al duidelijk dat Kahn in München de opvolger zou worden van Rummenigge. Hij is er in dienst sinds 1 januari 2020 en ondertekende er destijds een contract voor vijf seizoenen. Het eerste anderhalf jaar deed hij ervaring op als bestuurder.

De voormalige international speelde tussen 1994 en 2008 voor de Beierse trots. Hij won met Bayern onder meer acht landstitels, zes bekers, de Champions League (in 2001) en de UEFA Cup (in 1996).

Arturo Vidal in ziekenhuis opgenomen na coronabesmetting

Chileens international en Inter-middenvelder Arturo Vidal is maandag in een ziekenhuis in de Chileense hoofdstad Santiago opgenomen nadat hij positief getest had op het coronavirus. De 34-jarige Vidal, die eerder dit seizoen al aan zijn knie werd geopereerd, mist zo het WK-kwalificatieduel van donderdag tegen het Argentinië van Lionel Messi. Ook voor de interland van begin volgende week tegen Bolivia moet hij verstek geven.

De overige PCR-testen die werden afgenomen bij de Chileense selectie waren allemaal negatief. Vrijdag hadden alle spelers hun coronavaccin toegediend gekregen. In de eerste dagen en weken na de vaccinatie biedt het vaccin echter weinig tot geen bescherming.

Net zoals de rest van Zuid-Amerika gaat Chili nog steeds gebukt onder het coronavirus. Dagelijks worden er meer dan 6.000 besmettingen geregistreerd en het gezondheidssysteem in het land kan de toestroom aan patiënten maar moeilijk aan. In totaal werden er al 1,3 miljoen besmettingen vastgesteld, 29.000 mensen stierven aan de gevolgen van Covid-19.

Ook Wolfsburg wil Bornauw

De interesse voor Sebastiaan Bornauw (22) neemt toe. Naast Norwich City heeft ook Wolfsburg de centrale verdediger van FC Köln op de radar. Vorige week nog wist Bornauw zich met Köln te redden, bij een eventuele degradatie leek een transfer een zekerheid, nu valt het af te wachten of het tot een overgang komt. De jeugdspeler van Anderlecht is in elk geval klaar voor een stap hogerop: hij is een sterkhouder bij FC Köln. (PJC)

Anderlecht rouwt na overlijden jeugdtrainer en papa Coucke

Marc Coucke heeft afscheid moeten nemen van zijn vader. Dat heeft de Anderlecht-eigenaar zelf laten weten via sociale media. André Coucke werd 93. Nog gisteren meldde paars-wit dat jeugdtrainer Maxime Coppens is overleden. Hij was sinds vorige zomer aan de slag als coach van de U7 en U8 en laat een zwangere echtgenote na. Onze redactie wil via deze weg haar medeleven betuigen aan beide families.

