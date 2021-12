Football Talk. “Mede-eigenaar Crystal Palace in gesprek om RWDM over te nemen” - Gerrard test positief op corona

“Mede-eigenaar Crystal Palace in gesprek om RWDM over te nemen”

Volgens ‘The Athletic’ is John Textor (56), mede-eigenaar van Premier League-ploeg Crystal Palace, in gesprek om 1B-club RWDM over te nemen. De Amerikaanse zakenman heeft sinds augustus 40% van de aandelen van Palace in handen en zou nu ook z'n oog laten vallen hebben op RWDM. Textor zou niet de eerste aandeelhouder van Crystal Palace zijn die zich inkoopt in het Belgisch voetbal, want David Blitzer is al eigenaar van Waasland-Beveren.

Aston Villa-coach Gerrard mist duels met Chelsea en Leeds na coronabesmetting

Aston Villa-trainer Steven Gerrard zal niet op de bank zitten tijdens de komende twee wedstrijden van zijn ploeg tegen Chelsea en Leeds vanwege een positieve coronatest. Dat heeft de Premier League-club zaterdag, daags voor ‘Boxing Day’, gemeld.

Aston Villa, dat tiende staat in de Premier League, speelt morgen/zondag tegen Chelsea en reist dinsdag af naar Leeds. Gerrard, die in isolatie verblijft, moet dus passen voor deze duels.

‘Boxing Day’ is traditioneel een van de hoogtepunten van het voetbalseizoen in Engeland, maar dit jaar gooit de omikronvariant van het coronavirus roet in het eten. Drie wedstrijden die voor zondag waren gepland, op de negentiende speeldag in de Premier League, zijn uitgesteld. Het gaat om Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford en Burnley-Everton.

Basaksehir en invaller Chadli pakken punt bij leider Trabzonspor

Basaksehir heeft zaterdag op de negentiende speeldag van de Turkse Süper Lig de punten gedeeld met leider Trabzonspor. Het team uit Istanboel, met Nacer Chadli als invaller in de 73e minuut, kwam op bezoek in Trabzon niet tot scoren (0-0).

Trabzonspor staat ruim aan kop in Turkije maar kon in de topper tegen Basaksehir thuis geen afstand nemen. De bezoekers zochten eveneens tevergeefs naar de opening, ook na de inbreng van Chadli. Trabzonspor (46 ptn) blijft ruim koploper in de Süper Lig, voor Konyaspor (36 ptn). Chadli en co. volgen als derde met 33 punten.

Eerder op de dag haalde Galatasaray het met 2-0 van Antalyaspor, met Ruud Boffin tussen de palen. Feghouli (45.+1) en Aktürkoglu (52.) scoorden de doelpunten. Galatasaray (27 ptn) staat pas achtste in de stand, Antalyaspor (22 ptn) volgt als veertiende.

Toby Alderweireld geeft zichzelf met Al Duhail geen kerstcadeau en verliest dure punten

Toby Alderweireld heeft zaterdag met zijn team Al Duhail een nederlaag geleden op de tiende speeldag van de Qatarese Stars League. Het team van de Rode Duivel verloor met 2-1 uit bij Umm Salal.

Geen kerstviering voor Alderweireld in Qatar. De verdediger pikte met zijn team dit weekend de draad weer op in de Stars League, nadat de vorige speeldag al van begin november dateerde. Al Duhail kwam tegen Umm Salal voor via Ismaeel Mohammad (29.), op aangeven van de Braziliaanse Belg Edmilson Junior (ex-STVV en -Standard), maar gaf de zege vervolgens weg. Yaseen Al Bakhit (39.) en Isael (85.) in het slot troffen raak voor de thuisploeg. Alderweireld maakte de wedstrijd vol en pakte na 68 minuten geel.

Al Duhail laat in de stand dure punten liggen in de strijd om de titel en staat op de tweede plaats met 22 eenheden. Al Sadd is koploper met 28 punten.

